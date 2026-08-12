A kormányváltás után nehezebben helyezkednek el a magyarok – a vendégmunkások kitiltása nem fordított ezen

A magyar munkavállalók az év elejéhez képest kedvezőtlenebbnek látják a mobilitási lehetőségeket a munkaerőpiacon – derült ki a BNP Paribas Cardif Biztosító keddi közleményéből.

Egy friss felmérés szerint egyre nehezebb új munkahelyet találni / Fotó: Béres Attila

Felmérésük alapján

a februárban mért 18 százalékról a második negyedév során 37 százalékra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet,

ezzel párhuzamosan 53 százalékról 19 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint nem okozna gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása.

Az állását a válaszadók 33 százalék tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.

Nemcsak a bérezésen múlik a munkatársak megtartása

A közlemény szerint a döntéshozóknak érdemes figyelembe venniük, hogy a munkavállalói lojalitás nemcsak a bérezéstől függ, az esetek majdnem felében a munkahelyi légkör, valamint a lakóhely és munkahely közötti távolság is meghatározó szempont.

Magyarországon az alkalmazottak 64 százaléka érzi magát jól a munkahelyén, tiszteletet és támogatást kap a közvetlen főnökeitől. Anyagilag jobb ajánlatért csak 26 százalék váltana, 46 százalék pedig úgy látja, hogy a bérek terén kompromisszumra kényszerülne egy új munkahelyen.

A felmérés 1000 fő online megkérdezésével készült. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív a felnőtt magyar népességre.

Hidegzuhany: ennyi volt a nagy minimálbér-emeléseknek Magyarországon, a vállalkozók óvatosabbak lettek

A hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százalékos minimálbér-emelés feltételei várhatóan nem teljesülnek. A munkáltatói oldal szerint a gazdasági növekedés jóval elmaradhat attól, amivel a megállapodás megkötésekor számoltak, ezért már az egyszámjegyű emelés tűnik csak reálisnak. A szakszervezetek jóval magasabb minimál-béremelést szeretnének. Mint ismert, az Orbán-kormány még 2024 végén kötött három évre szóló bérmegállapodást a szakszervezetekkel és a munkáltatói érdekképviseletekkel. A dokumentum alapján 2027-ben 14 százalékkal emelkedhetne a minimálbér, amennyiben teljesülnek a korábban meghatározott gazdasági feltételek.