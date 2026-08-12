A kormányváltás után nehezebben helyezkednek el a magyarok – a vendégmunkások kitiltása nem fordított ezen
A magyar munkavállalók az év elejéhez képest kedvezőtlenebbnek látják a mobilitási lehetőségeket a munkaerőpiacon – derült ki a BNP Paribas Cardif Biztosító keddi közleményéből.
Felmérésük alapján
- a februárban mért 18 százalékról a második negyedév során 37 százalékra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet,
- ezzel párhuzamosan 53 százalékról 19 százalékra csökkent azok aránya, akik szerint nem okozna gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása.
Az állását a válaszadók 33 százalék tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek.
Nemcsak a bérezésen múlik a munkatársak megtartása
A közlemény szerint a döntéshozóknak érdemes figyelembe venniük, hogy a munkavállalói lojalitás nemcsak a bérezéstől függ, az esetek majdnem felében a munkahelyi légkör, valamint a lakóhely és munkahely közötti távolság is meghatározó szempont.
Magyarországon az alkalmazottak 64 százaléka érzi magát jól a munkahelyén, tiszteletet és támogatást kap a közvetlen főnökeitől. Anyagilag jobb ajánlatért csak 26 százalék váltana, 46 százalék pedig úgy látja, hogy a bérek terén kompromisszumra kényszerülne egy új munkahelyen.
A felmérés 1000 fő online megkérdezésével készült. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív a felnőtt magyar népességre.
Hidegzuhany: ennyi volt a nagy minimálbér-emeléseknek Magyarországon, a vállalkozók óvatosabbak lettek
A hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százalékos minimálbér-emelés feltételei várhatóan nem teljesülnek. A munkáltatói oldal szerint a gazdasági növekedés jóval elmaradhat attól, amivel a megállapodás megkötésekor számoltak, ezért már az egyszámjegyű emelés tűnik csak reálisnak. A szakszervezetek jóval magasabb minimál-béremelést szeretnének. Mint ismert, az Orbán-kormány még 2024 végén kötött három évre szóló bérmegállapodást a szakszervezetekkel és a munkáltatói érdekképviseletekkel. A dokumentum alapján 2027-ben 14 százalékkal emelkedhetne a minimálbér, amennyiben teljesülnek a korábban meghatározott gazdasági feltételek.
Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára az RTL Híradónak azt mondta, ezek a feltételek várhatóan nem teljesülnek . A megállapodásban az idei és a jövő évre is lényegesen magasabb gazdasági növekedéssel számoltak annál, mint ami jelenleg várható. Az infláció alakulása szintén eltérhet a korábbi várakozásoktól. Perlusz szerint a jelenlegi információk alapján mérsékeltebb inflációval lehet számolni, ám a gazdaság teljesítménye jóval gyengébb lehet a megállapodás készítésekor feltételezettnél.
A munkáltatói oldal ezért már egyszámjegyű minimálbér-emelést tart reálisnak. Perlusz László szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is visszafogottabb lehet a korábban vártnál.
Máris látszik az első probléma az új kecskeméti Mercedes-gyárnál: megszólalt a magyarországi vezér és erre jó, ha figyel a Tisza-kormány – ezért pótolhatatlanok a vendégmunkások
A gyár mintegy ötezer dolgozója közül a fizikai állományban dolgozók aránya „közel száz százalékban” magyar – mondta a Világgazdaságnak a kecskeméti gyár bővítéséhez kapcsolódó háttérbeszélgetésén Christian Dickert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója.
A vezető szerint a vállalat versenyképes bérekkel, vonzó munkakörnyezettel és széles körű képzési lehetőségekkel tudja biztosítani a szükséges munkaerőt, ezért jelenleg nincs szükségük Európai Unión kívülről érkező munkavállalók alkalmazására. Dickert arról is beszélt, hogy a vezetői állomány is döntően magyar: a menedzsment mintegy 85 százaléka magyar szakemberből áll, míg a műszaki és funkcionális vezetői pozíciókban ez az arány eléri a 95 százalékot.