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vészhelyzeti protokoll
MKIK
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Rendkívüli javaslat érkezett: elhalasztanák az augusztus 8-i munkanapot az energiaválság miatt – Kapitány István asztalán egy új ajánláscsomag

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A gazdaság működőképességének megőrzését szolgáló, átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az energiaválság kezelésére. A szervezet a kormány ajánlásaihoz és a nagy energiafogyasztók önkéntes vállalásaihoz csatlakozva azt szorgalmazza, hogy az esetleges áramtermelési kapacitáskiesések kezelése előre kidolgozott, fokozatos és ágazatonként differenciált rendszerben történjen. Javaslataikat Kaptány Istvánnak küldték meg, azok között szerepel, hogy az augusztus 8-i munkanap-áthelyezés szeptemberre tolódjon.
Juhász Péter
2026.08.03, 07:21
Frissítve: 2026.08.03, 07:21

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdaság működőképességének biztosítása és az energiaválság kezelése érdekében, amelyben a rendkívüli időjárási körülményekre hivatkozva azt kezdeményezi, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyezze át az augusztus 8-i munkanapot szeptemberre.

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Az extrém hőség miatt számos intézkedést, többek között az augusztus 8-i munkanap szeptemberre áthelyezését javasolja a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (illusztráció)
Fotó: New Africa / Shutterstock

Kiemelt javaslat: halasszák el az augusztus 8-i munkanapot

A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. Az MKIK ezért a területi kamarák országos hálózatán keresztül kívánja bevonni a vállalkozásokat az önkéntes fogyasztáscsökkentési intézkedések végrehajtásába.

A javaslatcsomag egyik fontos eleme, hogy az MKIK megfontolásra ajánlja az augusztus 8-i, szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi szombatra. 

A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamosenergia-terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne.

Az MKIK szerint a válságkezelés alapelve, hogy a beavatkozások fokozatosak és arányosak legyenek.

  • Első lépésként minden esetben az önkéntes, piaci alapú fogyasztáscsökkentést tartják indokoltnak, míg kötelező korlátozásokat csak végső eszközként vezetnének be.
  • Emellett fontosnak nevezik, hogy a szabályok előre ismertek legyenek, az érintett vállalkozások pedig gyors kompenzációban részesüljenek.

A kamara hangsúlyozza: az egyes intézkedéseket nem egységesen, hanem a kereskedelmi, ipari és szolgáltató szektor sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni.

A kereskedelmi vállalkozások számára az MKIK egyebek mellett

  • a nyitvatartás rugalmas alakítását, 
  • a klímaberendezések időzített működtetését, 
  • a reklám- és kirakatvilágítás mérséklését, valamint 
  • a nem létfontosságú energiafogyasztók – például mozgólépcsők vagy dekorációs világítás – kikapcsolását javasolja.

Emellett energiahatékonysági intézkedéseket is szorgalmaznak, például az automatikus világításvezérlés alkalmazását és a hűtési-fűtési rendszerek optimalizálását.

Szolgáltatóknál home office és digitális terhelés-áthelyezés

A szolgáltató szektorban az irodai energiafelhasználás csökkentése, a hőmérséklet-szabályozás egységesítése, az ügyfélfogadási rend módosítása, valamint az energiatakarékos üzemmód kötelező alkalmazása szerepel az ajánlások között.

A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben – ahol ez indokolt – részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést.

Az iparban műszakátszervezés és vészhelyzeti protokoll jöhetne a javaslat szerint

Az ipari vállalatok számára az MKIK a termelés csúcsidőn kívülre helyezését, az éjszakai és hétvégi műszakok ösztönzését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, valamint a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását ajánlja.

Külön vészhelyzeti protokollt javasolnak az energiaintenzív ágazatok – így az acél-, alumínium-, cement-, üveg- és vegyipar – számára, emellett minden nagyfogyasztónál kötelező újraindítási terv elkészítését is indokoltnak tartják.

Az MKIK szerint egyre több szakmai és érdekképviseleti szervezet kíván bekapcsolódni a válságkezelésbe. Példaként említik a Mechwart András Iparfejlesztési Testületet, amely felajánlotta segítségét a kkv-k önkéntes fogyasztáscsökkentési intézkedéseinek kidolgozásához.

A kamara már hétfőre egyeztetést kezdeményezett az együttműködni kívánó szervezetekkel.

Az ágazati intézkedéseken túl az MKIK 

  • országos energia-vészhelyzeti protokoll bevezetését, 
  • a kritikus ágazatok sorrendjének rögzítését, 
  • gyors kompenzációs alap létrehozását, 
  • a rugalmas fogyasztási piac fejlesztését, 
  • a regionális hálózati együttműködések erősítését, 
  • az energiaközösségek jogszabályi támogatását, valamint
  • a nagyfogyasztók kötelező vészhelyzeti adatszolgáltatását is javasolja.

A kamara az összesített javaslatokat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek is megküldte.

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