Rendkívüli javaslat érkezett: elhalasztanák az augusztus 8-i munkanapot az energiaválság miatt – Kapitány István asztalán egy új ajánláscsomag

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdaság működőképességének biztosítása és az energiaválság kezelése érdekében, amelyben a rendkívüli időjárási körülményekre hivatkozva azt kezdeményezi, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyezze át az augusztus 8-i munkanapot szeptemberre.

Az extrém hőség miatt számos intézkedést, többek között az augusztus 8-i munkanap szeptemberre áthelyezését javasolja a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (illusztráció)

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Kiemelt javaslat: halasszák el az augusztus 8-i munkanapot

A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. Az MKIK ezért a területi kamarák országos hálózatán keresztül kívánja bevonni a vállalkozásokat az önkéntes fogyasztáscsökkentési intézkedések végrehajtásába.

A javaslatcsomag egyik fontos eleme, hogy az MKIK megfontolásra ajánlja az augusztus 8-i, szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi szombatra.

A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamosenergia-terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne.

Az MKIK szerint a válságkezelés alapelve, hogy a beavatkozások fokozatosak és arányosak legyenek.

Első lépésként minden esetben az önkéntes, piaci alapú fogyasztáscsökkentést tartják indokoltnak, míg kötelező korlátozásokat csak végső eszközként vezetnének be.

Emellett fontosnak nevezik, hogy a szabályok előre ismertek legyenek, az érintett vállalkozások pedig gyors kompenzációban részesüljenek.

A kamara hangsúlyozza: az egyes intézkedéseket nem egységesen, hanem a kereskedelmi, ipari és szolgáltató szektor sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni.

A kereskedelmi vállalkozások számára az MKIK egyebek mellett

a nyitvatartás rugalmas alakítását,

a klímaberendezések időzített működtetését,

a reklám- és kirakatvilágítás mérséklését, valamint

a nem létfontosságú energiafogyasztók – például mozgólépcsők vagy dekorációs világítás – kikapcsolását javasolja.

Emellett energiahatékonysági intézkedéseket is szorgalmaznak, például az automatikus világításvezérlés alkalmazását és a hűtési-fűtési rendszerek optimalizálását.