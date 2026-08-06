Sokkal több magyar beteg vár műtétre, mint egy éve – a kórházak nem nőnek, hanem összemennek

Tovább nőtt a hosszú várólistákon szereplő betegek száma Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2026. június 8-i adatai szerint a három leghosszabb várólistán – a csípőprotézis-, a térdprotézis- és a szürkehályog-műtétek esetében – összesen 35 623 beteg várt már több mint 60 napja a beavatkozásra. Ez közel 21 százalékos emelkedést jelent a 2025 júniusában nyilvántartott 29 396 beteghez képest.

Hosszú a várólista bizonyos műtétekre/Fotó: Fotó: Shutterstock

Ezekre a műtéti típusokra várnak a legtöbben

A legtöbben továbbra is térdprotézis-műtétre várnak. A 60 napon túli várakozók száma elérte a 19 892 főt.

Csípőprotézisre 9796,

míg szürkehályog-műtétre 5935 beteg várakozott két hónapnál hosszabb ideje.

A csípőprotézis-beavatkozásoknál az elmúlt fél évben országosan 7178 műtétet végeztek. Bár a medián várakozási idő 44 nap volt, az átlag már 143 napot tett ki, ami jelentős területi különbségekre utal. Egyes intézményekben – például Zala vármegyében, a Semmelweis Egyetemen vagy az Uzsoki Utcai Kórházban – a betegek átlagosan közel vagy akár több mint 300 napot is vártak a műtétre.

Még kedvezőtlenebb a helyzet a térdprotézisek esetében. Az országos átlagos várakozási idő 291 nap volt, míg a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az átlag elérte a 754 napot is.

A három vizsgált beavatkozás közül továbbra is a szürkehályog-műtétek esetében a legkedvezőbb a helyzet. Az elmúlt fél évben országszerte 41 760 ilyen beavatkozást végeztek, jellemzően egynapos sebészeti ellátás keretében. Ugyanakkor a területi különbségek itt is jelentősek: Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a betegek medián várakozási ideje továbbra is több hónap.

Mi áll a hosszú várólisták mögött?

A várólisták növekedése mögött a szakemberek szerint részben a humánerőforrás hiánya áll, amely az egész fekvőbeteg-ellátás működésére is hatással van. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma: országosan 60 185 ágy állt rendelkezésre, ami 1,8 százalékos visszaesést jelent egy év alatt.