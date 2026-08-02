Rendkívüli

Rendkívüli: ennyi volt, itt a vége, vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű, Magyar Péter most jelentette be – holnaptól soha nem látott időszak kezdődik Magyarországon

Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 0% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 0% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
áram
menetrend
paksi atomerőmű
MVM Paksi Atomerőmű Zrt
leállítás

Az MVM az éjjel nyilvánosságra hozta a menetrendet: így állítják le a paksi atomerőművet, nagyon fontos üzenetet küldött a magyaroknak – történelmi napra ébredt az ország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyedül a Dunán múlik, mikor fog megtörténni a termelés felfüggesztése. Magyar Péter szombat éjjel egyértelműen vasárnapra mondta a paksi atomerőmű leállítását, de az MVM ennél óvatosabban fogalmazott vasárnap hajnalban. Azt viszont közölte, hogy mi vár a magyarokra.
Hecker Flórián
2026.08.02, 06:00
Frissítve: 2026.08.02, 06:14

A vízszint-csökkenés miatt 2026. augusztus 2-án 01:30-kor megkezdik a 4.blokk még működő turbinagenerátorának leállítását – jelentette az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan.

MVM, paksi atomerőmű
Az MVM az éjjel nyilvánosságra hozta a menetrendet: így állítják le a paksi atomerőművet / Fotó: Polyak Attila

Az állami energiacég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter néhány órával korábban közölte: vasárnap leáll az összes paksi blokk és ezel példátlan esemény áll be az erőmű fennállásának 44 éves történetében.

Az MVM ugyanakkor ennyire nem fogalmazott direkten, az, hogy a leállásra vasárnap kerülne sor, nem szerepel a kiadott közleményükben. Ellenben felvázolta a menetrendet, hogyan tekerik le nullára Paks áramtermelését.

A paksi atomerőmű leállítása: Magyar Péter riadót fújt, az MVM azonnal reagált

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a Tisza-kormány miniszterelnöke azt írta ki közösségi oldalán, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű.

Ehhez pedig azt is hozzátette, hogy 

holnap (vasárnap – a szerk.), 44 év után először teljesen leállításra kerül.

Az MVM friss tájékoztatásában azt megerősítette, hogy

  • tovább csökken a Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése
  • és mostantól már csak a 2.blokk működik 50 százalékos teljesítménnyel.
  • A vasárnapot ugyanakkor nem jelölte meg a totális leállás napjaként.

Helyette arról írt, hogy ez a nagyon alacsony, de létező termelési mennyiség addig tartható fent, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését.

A vízszint további csökkenése esetén az utolsó üzemelő blokk is leáll, ezzel teljesen megszűnik a villamos-energia termelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni.

Hogy ez mikor következik be, azt nem konkretizálta, de megjegyezte, hogy a Paksi Atomerőmű teljes leállításáról tájékoztatást fognak adni. Végezetül egy fontos kérést, üzenetet küldött a magyaroknak.

Kérjük a lakosságot, hogy a következő időszakban törekedjen a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti esti csúcsidőszakban! Az erőforrásokkal való felelős, takarékos bánásmód mindannyiunk közös érdeke

– zárult az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának vasárnap hajnalban kiadott közleménye.

Hogyan és mikor lehet visszaindítani a paksi atomerőművet?

A jelenlegi helyzet egy rendellenes állapot. Ennek az állapotnak négy szintje van, most a harmadiknál járunk és miután az erőmű teljesen leáll, életbe lép a legmagasabb, negyedik szint. Ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre, az erőmű leállítása egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint, tervezett ütemben zajlik.

Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor híján egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata – közölte pénteken az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese. Nagy László azt mondta, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan hetekre leáll a létesítmény. Az újraindítása bonyolult és hosszú időt igényel.

A blokkok leállítására a rendszeres karbantartások, fűtőanyag-utánpótlás érdekében van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, működő blokkok segítségével történik az újraindítás.

Amennyiben azonban az erőmű összes blokkja áll, lehűlt állapotba kerül, nincs segédgőz a szomszédos blokkokról, akkor az első blokk indítása sokkal nehezebb és hosszabb, lassabb folyamat.

Az újraindítási procedúra azonnal viszont még nem kezdhető el akkor sem, amennyiben a Duna vízgyűjtő területén a vízállás jelentős növekedésével járó jelentős csapadék hullik, ugyanis a blokk energetikailag csakis akkor indítható, ha az erőmű mellett is megfelelő a vízállás, azaz rendelkezésre áll már a hűtővíz. Ennek hiányában el sem kezdhető a berendezések felfűtése.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu