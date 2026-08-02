Az MVM az éjjel nyilvánosságra hozta a menetrendet: így állítják le a paksi atomerőművet, nagyon fontos üzenetet küldött a magyaroknak – történelmi napra ébredt az ország

A vízszint-csökkenés miatt 2026. augusztus 2-án 01:30-kor megkezdik a 4.blokk még működő turbinagenerátorának leállítását – jelentette az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan.

Az MVM az éjjel nyilvánosságra hozta a menetrendet: így állítják le a paksi atomerőművet / Fotó: Polyak Attila

Az állami energiacég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter néhány órával korábban közölte: vasárnap leáll az összes paksi blokk és ezel példátlan esemény áll be az erőmű fennállásának 44 éves történetében.

Az MVM ugyanakkor ennyire nem fogalmazott direkten, az, hogy a leállásra vasárnap kerülne sor, nem szerepel a kiadott közleményükben. Ellenben felvázolta a menetrendet, hogyan tekerik le nullára Paks áramtermelését.

A paksi atomerőmű leállítása: Magyar Péter riadót fújt, az MVM azonnal reagált

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a Tisza-kormány miniszterelnöke azt írta ki közösségi oldalán, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű.

Ehhez pedig azt is hozzátette, hogy

holnap (vasárnap – a szerk.), 44 év után először teljesen leállításra kerül.

Az MVM friss tájékoztatásában azt megerősítette, hogy

tovább csökken a Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése

és mostantól már csak a 2.blokk működik 50 százalékos teljesítménnyel.

A vasárnapot ugyanakkor nem jelölte meg a totális leállás napjaként.

Helyette arról írt, hogy ez a nagyon alacsony, de létező termelési mennyiség addig tartható fent, amíg a vízszint lehetővé teszi a blokk hűtéséhez használt szivattyú-járókerekek biztonságos működtetését.

A vízszint további csökkenése esetén az utolsó üzemelő blokk is leáll, ezzel teljesen megszűnik a villamos-energia termelés, a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni.

Hogy ez mikor következik be, azt nem konkretizálta, de megjegyezte, hogy a Paksi Atomerőmű teljes leállításáról tájékoztatást fognak adni. Végezetül egy fontos kérést, üzenetet küldött a magyaroknak.

Kérjük a lakosságot, hogy a következő időszakban törekedjen a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti esti csúcsidőszakban! Az erőforrásokkal való felelős, takarékos bánásmód mindannyiunk közös érdeke

– zárult az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának vasárnap hajnalban kiadott közleménye.