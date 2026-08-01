Győri Audi, kecskeméti Mercedes, debreceni BMW: saját erőműveik vannak az autógyáraknak, a paksi atom nélkül is kibírják? – tisztázta a szakértő, van-e esélyük termelni
Hamarosan – a Paksi Atomerőmű termelésének közelgő, teljes kiesése esetén – vizsgázhatnak a magyarországi iparvállalatok energia-önellátásból és -függetlenségből. Szinte már nincs is az országban olyan üzem, amelynek ne lenne saját erőműve. Csakhogy, ezek döntően naperőművek. Magyarországon az ipari méretű és saját célra termelő naperőművek együttes beépített kapacitása közel 5000 megawatt.
A saját erőművek fontosságát tovább növeli, hogy pénteken több energia-nagyfogyasztó jelezte, hogy mekkora fogyasztáscsökkentést tud vállalni a következő időszakban. Magyar Péter miniszterelnök Pakson arról tájékoztatott, hogy a hazai cégek energiafelhasználásáról szóló lista folyamatosan bővül, a részletes adatok alapján pedig hamarosan dönteni fog a védelmi munkacsoport a szükséges jogszabályi háttérről is.
Addig is a szakértőhöz fordultunk, hogy mit kezdhetnek például a napelemparkjaikkal a vállalatok, egyáltalán tudják-e ilyen helyzetben hasznosítani őket megfelelően arra az esetre, ha lecsavarják a külső forrásból érkező fogyasztást, de a termelés fenntartása érdekében „saját erőből" akarják pótolni a kieső energiát. Magyarul egy megfelelő stratégia mentén gyakorolnak önmérsékletet.
A naperőmű sem mindenható
„A saját célra termelő erőművek jelentős hányadát már úgy telepítették, hogy azok képesek a sziget üzemmódra, azaz az országos villamosenergia-hálózattól teljesen függetlenül, saját felhasználásra termelni” – válaszolt a Világgazdaságnak Felsmann Balázs, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa, a Corvinus Egyetem docense. Erre azonban ezek a naperőművek természetesen csak akkor képesek, amikor süt a nap, vagyis kedvező esetben nagyjából 9 és 16 óra között. Ez az időszak néhány órával kitolható amennyiben az erőművet energiatároló akkumulátorokkal kombinálják.
Emellett sok helyen bevetnek gázmotorokat is. Mindez azonban kevésnek tűnik ahhoz, hogy egy iparvállalat egy teljes műszakon át folyamatosan kizárólag a saját energiatermelésére hagyatkozhasson. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben a gyár, vagy üzem a paksi leállás miatt várhatóan elrendelt felhasználás-korlátozás idején nem vételezhet áramot az országos hálózatról, akkor önerőből aligha tarthatja fel a szokásos szinten a termelését.
Kinek van itthon naperőműve a nagyvállalatok közül? Elég soknak, így azok közül is többnek, akiktől most Magyar Péter azt várja, hogy fogják vissza magukat.
A hazai nagy autógyártók közül a debreceni BMW, a kecskeméti Mercedes és a győri Audi is kiépített ilyen infrastruktúrát, de ott van a Richter és a Mol is, persze esetükben is fennáll az a kérdés, amit a cikk már az elején boncolgat, hogy ezek mekkora része képes szigetüzemre, vagyis egy teljesen önálló villamos rendszerként működni, amely nem csatlakozik a közműhálózatra, és a megtermelt energiát akkumulátorokban tárolja - saját maga részére.
Annyi már tudható, hogy Mol 63 megawattos teljesítménycsökkentést vállalt, ami Magyar Péter ismertetése szerint a társaság teljes energiafelhasználásának mintegy 40 százalékát jelenti. A MÁV szintén jelentős megtakarítást tervez, és több akkumulátorgyártó vállalat is jelezte részvételi szándékát.
A miniszterelnök példaként említette
- a Jász-Plasztik Kft.-t,
- a Falcót és
- az Egist is.
Hozzátette, több cég még egyezteti a vállalt értékeket, mert a pontos számok meghatározása fontos a végleges összesítéshez.
Pont jókor jönnek a nyári szabadságolások
„Az ország Paks nélküli villamosenergia-ellátása szempontjából sokat számít majd, hogy mennyire lesz hatékony a nagy energiaigényű felhasználók önkorlátozása” – mutatott rá Felsmann Balázs. Ugyanakkor az iparvállalatok szerencsére éppen a mostani hetekben, augusztusban tartják az éves, nagy leállásukat a szabadságolások és a karbantartások miatt. Ennek köszönhetően viszont szinte magától csökken majd Magyarország áramigénye abban a kritikus időszakban, amikor az atomerőmű nem tud áramot adni.
Kedden állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű: a 4 biztonsági szintből már a 3-asnál járnak – „Soha nem látott, rendellenes helyzettel állunk szemben!"
Az erőmű tervezett biztonsági protokoll szerinti leállítása zajlik, és a jelenlegi számítások szerint kedden állhat le teljesen a paksi erőmű – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken. A Duna jelenlegi vízhozama Paksnál már alig 600 köbméter másodpercenként – hívta fel a figyelmet.
Egyik első néhány önkorlátozásként
- tegnap Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy, ha leáll a Paksi Atomerőmű, lekapcsolják a budapesti épületek díszkivilágítását.
- Ma Magyar Péter miniszterelnök kérte az összes állami intézmény díszkivilágításának a lekapcsolását, legkésőbb hétfőtől.
- A Tisza Párt parlamenti frakciója eergiatakarékossági okoból kérte a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását.
- A Magyar Telekom országszerte két hét otthoni munkavégzést rendelt el, lekapcsolja a budapesti székház digitális kijelzőit és a jövő héten országszerte a teljes üzlethálózat digitális kijelzőit is.
- Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere közölte, hogy az önkormányzat kérte intézményeinek és gazdasági társaságainak vezetőit, hogy kapcsolják ki a díszkivilágításokat, és ahol lehetséges, csökkentsék a víz- és villamosenergia-felhasználást.
- A Samsung 50 százalékkal csökkenti ivóvíz és a kritikus időszakban 10 százalékkal elektromos áram fogyasztását.
- A közmédia minimalizálja az üzemi rendszerek áramfelvételét. Bizonyos hűtési és technológiai folyamatokat leállított, azokat csak áramszünet vagy kritikus üzemzavar esetén indítja újra. A nem létfontosságú, esztétikai célú energiafogyasztást teljesen felszámolja.
- A Duna-Dráva Cement átszervezte egyes termelési folyamatait, így a rendszer szempontjából legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban csaknem 60 százalékkal mérsékelte villamosenergia-felhasználását.