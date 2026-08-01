Győri Audi, kecskeméti Mercedes, debreceni BMW: saját erőműveik vannak az autógyáraknak, a paksi atom nélkül is kibírják? – tisztázta a szakértő, van-e esélyük termelni

Hamarosan – a Paksi Atomerőmű termelésének közelgő, teljes kiesése esetén – vizsgázhatnak a magyarországi iparvállalatok energia-önellátásból és -függetlenségből. Szinte már nincs is az országban olyan üzem, amelynek ne lenne saját erőműve. Csakhogy, ezek döntően naperőművek. Magyarországon az ipari méretű és saját célra termelő naperőművek együttes beépített kapacitása közel 5000 megawatt.

Egyedül naperőművel aligha látható el egy egész műszak energiával/Fotó: Nemeth Andras Peter www.napocska.eu

A saját erőművek fontosságát tovább növeli, hogy pénteken több energia-nagyfogyasztó jelezte, hogy mekkora fogyasztáscsökkentést tud vállalni a következő időszakban. Magyar Péter miniszterelnök Pakson arról tájékoztatott, hogy a hazai cégek energiafelhasználásáról szóló lista folyamatosan bővül, a részletes adatok alapján pedig hamarosan dönteni fog a védelmi munkacsoport a szükséges jogszabályi háttérről is.

Addig is a szakértőhöz fordultunk, hogy mit kezdhetnek például a napelemparkjaikkal a vállalatok, egyáltalán tudják-e ilyen helyzetben hasznosítani őket megfelelően arra az esetre, ha lecsavarják a külső forrásból érkező fogyasztást, de a termelés fenntartása érdekében „saját erőből" akarják pótolni a kieső energiát. Magyarul egy megfelelő stratégia mentén gyakorolnak önmérsékletet.

A naperőmű sem mindenható

„A saját célra termelő erőművek jelentős hányadát már úgy telepítették, hogy azok képesek a sziget üzemmódra, azaz az országos villamosenergia-hálózattól teljesen függetlenül, saját felhasználásra termelni” – válaszolt a Világgazdaságnak Felsmann Balázs, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa, a Corvinus Egyetem docense. Erre azonban ezek a naperőművek természetesen csak akkor képesek, amikor süt a nap, vagyis kedvező esetben nagyjából 9 és 16 óra között. Ez az időszak néhány órával kitolható amennyiben az erőművet energiatároló akkumulátorokkal kombinálják.