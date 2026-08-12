Megrohamozták a magyarok a rendelős oldalakat: van, aki hegesztőszemüveggel készül a napfogyatkozásra – kész rablás, 900 százalékos inflációt látni a napfogyatkozás-néző szemüvegeknél

Augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a napfogyatkozás Magyarországon. Mint megírrtuk, Európa egyes részein teljes napfogyatkozás lesz látható 27 év után a mai napon, Magyarországról részleges fogyatkozást figyelhetünk meg, Sopron környékén pedig a Nap 86 százalékát takarja majd el a Hold. A csillagászati esemény – ha a trendeket nem is változtatja meg – hatással van a kiskereskedelmi forgalomra, sőt, a belföldi utazási forgalomra is.

Az augusztus 12-i részleges magyarországi napfogyatkozás érezhetően hatást gyakorolt a kereskedelmi forgalomra (illusztráció)

Fotó: Sirbouman / Shutterstock

Ez a részleges napfogyatkozás üteme

A részleges napfogyatkozás jelensége kis időbeni eltéréssel lesz látható az ország különböző pontjairól. Budapesten 19:58-kor lesz a maximum, amikor a Hold a Nap Földről látható felszínének 60,3 százalékát takarja majd el. A jelenség a napnyugtáig követhető. Magyarország keleti részén körülbelül 19:50-ig, a nyugati országrészben pedig akár 20:10-ig is látható lehet. A mostani esemény különösen érdekes lehet azoknak, akik a tavalyi, 2025. március 29-i részleges napfogyatkozást is figyelemmel kísérték, a mostani ugyanis látványosabbnak ígérkezik.

A nyugati országrészben még nagyobb lesz a Nap takarása. Az Időkép előrejelzései szerint Szombathelyen 84 százalékos lehet a takarás, míg Sopronban 20:11-kor lesz látható a maximum.

Ez a különbség a belföldi turizmusban is éreztetheti hatását:

a fővárosból és Kelet-Magyarországról többen indulhatnak a nyugati régióba, hogy kedvezőbb körülmények között figyeljék meg a jelenséget.

A fix időponthoz kötött napfogyatkozások különleges keresleti hullámot képesek elindíani a kiskereskedelemben. A nemzetközi tapasztalatok szerint néhány termékkategóriákban ilyenkor napok alatt alakulhat ki jelentős készlethiány, amit akár drasztikus áremelkedés is követhet az adott termékeknél. A rendelkezésre álló tapasztalatok szerint Magyarországon is megnőtt a kereslete egy-egy terméknek, sőt, bizonyos, a napfogyatkozás megtekintésére alkalmasnak vélt eszközökből átmeneti készlethiány is kialakult.

Rablóárakat és készlethiányt látni a napfogyatkozás-szemüvegeknél

A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a mostani napfogyatkozás is kisebbfajta vásárlási lázat indított el a korábbi napokban. Az Amazon divízióiban az előző amerikai, illetve az idei európai napfogyatkozások előtt is hasonló folyamatot tapasztalt. A kereslet miatt a kartonpapír napfogyatkozás-szemüvegek ára egy-egy kereskedőnél akár hússzorosára is emelkedett:

például egy 8 dolláros csomag ára 150 dollár fölé ugrott.

Az Amazonnak és a Walmartnak közben rendszeresen problémát jelent a nem megfelelő minősítésű, illetve hamisított termékek kiszűrése.

Magyarországon az elmúlt 48 órában a minősített, EN ISO 12312-2 tanúsítvánnyal rendelkező papírkeretes napfogyatkozás-szemüvegek, valamint a távcsövekre és fényképezőgépekre használható napfényszűrő fóliák a fizikai üzletekből és a hazai webáruházakból is elfogytak.

A készletek kimerülése után a vásárlók egy része külföldi gyűjtőoldalakhoz fordult, ahol a gyorsított szállításért és a magasabb szállítási költségért cserébe próbáltak hozzájutni a szükséges eszközökhöz. Ahol még az utolsó előtti pillanatban is lehetett kapni napfogyatkozás-szemüveget , ott az ár 1500 forint körül alakult.

Brutális az infláció mértéke a napfogyatkozás-szemüvegeknél A napfogyatkozás-szemüvegek ára az elmúlt évtizedekben látványosan emelkedett. 1999-ben, az akkori teljes napfogyatkozás idején egy standard, minősített papírkeretes szemüveg átlagosan 150–200 forintba került, ráadásul sok helyen újság mellé ingyen vagy jelképes összegért is hozzá lehetett jutni. Ezzel szemben a 2026-os napfogyatkozás előtt a hivatalos szaküzletekben már 1490–1500 forint körül alakult az ár, mielőtt a készletek teljesen elfogytak. A Világgazdaság kalkulációi alapján ez azt jelenti, hogy a 200 forintos felső bázishoz képest 1500 forintra 1300 forintos, azaz 650 százalékos áremelkedés következett be, vagyis a szemüveg ára 7,5-szeresére nőtt. Az alsó, 150 forintos 1999-es árhoz képest a drágulás még nagyobb: 1500 forinttal számolva 900 százalékos, vagyis tízszeres áremelkedésről beszélhetünk. Persze az is fontos, hogy a jövedelmek mostanra az akkoriak többszörösére emelkedtek.

A készlethiány az utolsó órákban a másodlagos piacot is felpörgette. Apróhirdetésekben és a Facebook Marketplace-en egyes darabokat már 3000–5000 forintért kínáltak. Ez a 200 forintos 1999-es felső bázisárhoz képest 1400–2400 százalékos drágulást, vagyis 15–25-szörös árat jelent. A 150 forintos alsó bázishoz viszonyítva pedig a legmagasabb, 5000 forintos ár már 3233 százalékkal magasabb, azaz több mint 33-szoros.