Megrohamozták a magyarok a rendelős oldalakat: van, aki hegesztőszemüveggel készül a napfogyatkozásra – kész rablás, 900 százalékos inflációt látni a napfogyatkozás-néző szemüvegeknél
Augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a napfogyatkozás Magyarországon. Mint megírrtuk, Európa egyes részein teljes napfogyatkozás lesz látható 27 év után a mai napon, Magyarországról részleges fogyatkozást figyelhetünk meg, Sopron környékén pedig a Nap 86 százalékát takarja majd el a Hold. A csillagászati esemény – ha a trendeket nem is változtatja meg – hatással van a kiskereskedelmi forgalomra, sőt, a belföldi utazási forgalomra is.
Ez a részleges napfogyatkozás üteme
A részleges napfogyatkozás jelensége kis időbeni eltéréssel lesz látható az ország különböző pontjairól. Budapesten 19:58-kor lesz a maximum, amikor a Hold a Nap Földről látható felszínének 60,3 százalékát takarja majd el. A jelenség a napnyugtáig követhető. Magyarország keleti részén körülbelül 19:50-ig, a nyugati országrészben pedig akár 20:10-ig is látható lehet. A mostani esemény különösen érdekes lehet azoknak, akik a tavalyi, 2025. március 29-i részleges napfogyatkozást is figyelemmel kísérték, a mostani ugyanis látványosabbnak ígérkezik.
A nyugati országrészben még nagyobb lesz a Nap takarása. Az Időkép előrejelzései szerint Szombathelyen 84 százalékos lehet a takarás, míg Sopronban 20:11-kor lesz látható a maximum.
Ez a különbség a belföldi turizmusban is éreztetheti hatását:
a fővárosból és Kelet-Magyarországról többen indulhatnak a nyugati régióba, hogy kedvezőbb körülmények között figyeljék meg a jelenséget.
A fix időponthoz kötött napfogyatkozások különleges keresleti hullámot képesek elindíani a kiskereskedelemben. A nemzetközi tapasztalatok szerint néhány termékkategóriákban ilyenkor napok alatt alakulhat ki jelentős készlethiány, amit akár drasztikus áremelkedés is követhet az adott termékeknél. A rendelkezésre álló tapasztalatok szerint Magyarországon is megnőtt a kereslete egy-egy terméknek, sőt, bizonyos, a napfogyatkozás megtekintésére alkalmasnak vélt eszközökből átmeneti készlethiány is kialakult.
Rablóárakat és készlethiányt látni a napfogyatkozás-szemüvegeknél
A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a mostani napfogyatkozás is kisebbfajta vásárlási lázat indított el a korábbi napokban. Az Amazon divízióiban az előző amerikai, illetve az idei európai napfogyatkozások előtt is hasonló folyamatot tapasztalt. A kereslet miatt a kartonpapír napfogyatkozás-szemüvegek ára egy-egy kereskedőnél akár hússzorosára is emelkedett:
például egy 8 dolláros csomag ára 150 dollár fölé ugrott.
Az Amazonnak és a Walmartnak közben rendszeresen problémát jelent a nem megfelelő minősítésű, illetve hamisított termékek kiszűrése.
Magyarországon az elmúlt 48 órában a minősített, EN ISO 12312-2 tanúsítvánnyal rendelkező papírkeretes napfogyatkozás-szemüvegek, valamint a távcsövekre és fényképezőgépekre használható napfényszűrő fóliák a fizikai üzletekből és a hazai webáruházakból is elfogytak.
A készletek kimerülése után a vásárlók egy része külföldi gyűjtőoldalakhoz fordult, ahol a gyorsított szállításért és a magasabb szállítási költségért cserébe próbáltak hozzájutni a szükséges eszközökhöz. Ahol még az utolsó előtti pillanatban is lehetett kapni napfogyatkozás-szemüveget , ott az ár 1500 forint körül alakult.
Brutális az infláció mértéke a napfogyatkozás-szemüvegeknél
A napfogyatkozás-szemüvegek ára az elmúlt évtizedekben látványosan emelkedett. 1999-ben, az akkori teljes napfogyatkozás idején egy standard, minősített papírkeretes szemüveg átlagosan 150–200 forintba került, ráadásul sok helyen újság mellé ingyen vagy jelképes összegért is hozzá lehetett jutni. Ezzel szemben a 2026-os napfogyatkozás előtt a hivatalos szaküzletekben már 1490–1500 forint körül alakult az ár, mielőtt a készletek teljesen elfogytak.
A Világgazdaság kalkulációi alapján ez azt jelenti, hogy a 200 forintos felső bázishoz képest 1500 forintra 1300 forintos, azaz 650 százalékos áremelkedés következett be, vagyis a szemüveg ára 7,5-szeresére nőtt. Az alsó, 150 forintos 1999-es árhoz képest a drágulás még nagyobb: 1500 forinttal számolva 900 százalékos, vagyis tízszeres áremelkedésről beszélhetünk. Persze az is fontos, hogy a jövedelmek mostanra az akkoriak többszörösére emelkedtek.
A készlethiány az utolsó órákban a másodlagos piacot is felpörgette. Apróhirdetésekben és a Facebook Marketplace-en egyes darabokat már 3000–5000 forintért kínáltak. Ez a 200 forintos 1999-es felső bázisárhoz képest 1400–2400 százalékos drágulást, vagyis 15–25-szörös árat jelent. A 150 forintos alsó bázishoz viszonyítva pedig a legmagasabb, 5000 forintos ár már 3233 százalékkal magasabb, azaz több mint 33-szoros.
A távcsövek és a fotós felszerelések forgalma megugrott
A magyar piacon is aktív, lengyel hátterű piactér, az Allegro adatai szerint a napfogyatkozás mellett a Perseida-meteorraj tetőzése is jelentősen megmozgatta a piacot. A vásárlók nemcsak a Nap megfigyelésére készültek, hanem az éjszakai égbolt és a hullócsillagok fotózásához is keresték a megfelelő felszerelést.
Az Allegro adatai szerint a szlovák, cseh és magyar piac összesítésében:
- a teleszkópok forgalma tizennégyszeresére,
- a figyelőtávcsövek iránti kereslet három és félszeresére,
- a binokulárok eladásai pedig két és félszeresükre emelkedtek az előző évhez képest.
A hosszabb megfigyelésekhez és az éjszakai asztrofotózáshoz szükséges fényképezőgép-kiegészítők forgalma pedig ötszörösére ugrott.
A teleszkópok forgalmának tizennégyszeres növekedése mellett a figyelőtávcsövek iránti érdeklődés 3,5-szeresére, a binokulároké 2,5-szeresére emelkedett. A fényképezőgép-kiegészítők forgalma pedig ötszörösére nőtt.
Különösen keresetté váltak az ND5-ös napfóliával ellátott napfogyatkozás-néző szemüvegek, valamint a különböző speciális napszűrők és optikai kiegészítők. Ezek megfelelő használat mellett a Nap biztonságos megfigyelését, illetve fotózását teszik lehetővé, miközben a szemet és a fényképezőgépek érzékeny szenzorait is védik.
A hegesztőüvegek iránt is megugrott a kereslet
Miután a hivatalos csillagászati szemüvegek elérhetetlenné váltak, a vásárlók a barkácsáruházak és munkavédelmi boltok felé fordultak.
Az Obi, a Bauhaus és a Praktiker üzleteiben, valamint a helyi munkavédelmi boltokban is megugrott az érdeklődés a 12-es vagy 14-es sötétségi fokozatú hegesztőüvegek és pajzsok iránt.
Ezek néhány száz forintos áron érhetők el, és a megfelelő, szabványos termék kiválasztása esetén alternatívát jelenthetnek. Itt azonban fontos hangsúlyzni, hogy a közölt információk tájékoztató jellegűek, és nem ajánlások. Az alapszabály az, hogy a Napba még teljes napfogyatkozás esetén is kizárólag megfelelően minősített és erre alkalmas eszközzel szabad közvetlenül belenézni.
Nyomás alá kerülhetnek a nyugati országrész benzinkútjai, de napfogyatkozás gazdasági hatása makroszinten kicsi
Erről pontosabb képet majd a későbbi órákban (a jellemző munkaidő végével) lehet majd látni, de a nyugati országrészbe induló „napfogyatkozás-vadászok” nemcsak a csillagászati eszközök piacán jelenhetnek meg plusz keresletként. A megfigyelési helyszínekre utazók a helyi kiskereskedelmi és vendéglátó-forgalmat is élénkíthetik.
Az M1-es és M86-os autópályák mentén található benzinkutakon, illetve a nyugati határszél üzleteiben az esemény előtti délutánon megugorhat a rágcsálnivalók, üdítők és üzemanyagok értékesítése. A nyugati városok panorámás teraszai és szabadtéri vendéglátóhelyei pedig a 19:30–20:15 közötti időszakra készülhetnek nagyobb forgalommal.
Egyes helyeken már előre teltházzal vagy kifejezetten a napfogyatkozásra összeállított ajánlatokkal várják a vendégeket.
Országos makrogazdasági szinten egy ilyen csillagászati esemény ugyanakkor nem jelent mérhető változást, a hatás elsősorban néhány szűkebb termék- és szolgáltatási piacon jelenik meg.
A legnagyobb forgalomnövekedés a védőfelszerelések, az optikai eszközök, a fotós kiegészítők, valamint a turizmus és vendéglátás területén jelentkezhet.
Emellett a megfigyelési helyszínekre irányuló utazások az üzemanyag-forgalmat és a helyi kiskereskedelmi bevételeket is növelhetik.