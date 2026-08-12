Deviza
EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,16 +0,06% GBP/HUF426,44 0% CHF/HUF388,35 -0,04% PLN/HUF84,58 -0,01% RON/HUF69,57 +0,01% CZK/HUF15,03 +0,03% EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,16 +0,06% GBP/HUF426,44 0% CHF/HUF388,35 -0,04% PLN/HUF84,58 -0,01% RON/HUF69,57 +0,01% CZK/HUF15,03 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napfogyatkozás
szemüveg
piac
forgalom
kiskereskedelem

Megrohamozták a magyarok a rendelős oldalakat: van, aki hegesztőszemüveggel készül a napfogyatkozásra – kész rablás, 900 százalékos inflációt látni a napfogyatkozás-néző szemüvegeknél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Különleges égi látványosságokkal érkezik augusztus 12-e: a kora esti órákban részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról, éjszaka pedig a Perseida-meteorraj tetőzése kínál programot. Az események nemcsak a csillagászat iránt érdeklődőket mozgatták meg, hanem a kereskedelmet is: az elmúlt napokban látványosan megugrott a kereslet a távcsövek, binokulárok, fényképezőgép-kiegészítők és a napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez szükséges eszközök iránt.
Juhász Péter
2026.08.12, 11:27

Augusztus 12-én 19:22:34-kor kezdődik a napfogyatkozás Magyarországon. Mint megírrtuk, Európa egyes részein teljes napfogyatkozás lesz látható 27 év után a mai napon, Magyarországról részleges fogyatkozást figyelhetünk meg, Sopron környékén pedig a Nap 86 százalékát takarja majd el a Hold. A csillagászati esemény – ha a trendeket nem is változtatja meg – hatással van a kiskereskedelmi forgalomra, sőt, a belföldi utazási forgalomra is.

Two,Young,Female,Friends,In,Summer,Dresses,Sitting,On,A, napfogyatkozás
Az augusztus 12-i részleges magyarországi napfogyatkozás érezhetően hatást gyakorolt a kereskedelmi forgalomra (illusztráció)
Fotó: Sirbouman / Shutterstock

Ez a részleges napfogyatkozás üteme

A részleges napfogyatkozás jelensége kis időbeni eltéréssel lesz látható az ország különböző pontjairól. Budapesten 19:58-kor lesz a maximum, amikor a Hold a Nap Földről látható felszínének 60,3 százalékát takarja majd el. A jelenség a napnyugtáig követhető. Magyarország keleti részén körülbelül 19:50-ig, a nyugati országrészben pedig akár 20:10-ig is látható lehet. A mostani esemény különösen érdekes lehet azoknak, akik a tavalyi, 2025. március 29-i részleges napfogyatkozást is figyelemmel kísérték, a mostani ugyanis látványosabbnak ígérkezik.

A nyugati országrészben még nagyobb lesz a Nap takarása. Az Időkép előrejelzései szerint Szombathelyen 84 százalékos lehet a takarás, míg Sopronban 20:11-kor lesz látható a maximum.

Ez a különbség a belföldi turizmusban is éreztetheti hatását: 

a fővárosból és Kelet-Magyarországról többen indulhatnak a nyugati régióba, hogy kedvezőbb körülmények között figyeljék meg a jelenséget.

A fix időponthoz kötött napfogyatkozások különleges keresleti hullámot képesek elindíani a kiskereskedelemben. A nemzetközi tapasztalatok szerint néhány termékkategóriákban ilyenkor napok alatt alakulhat ki jelentős készlethiány, amit akár drasztikus áremelkedés is követhet az adott termékeknél. A rendelkezésre álló tapasztalatok szerint Magyarországon is megnőtt a kereslete egy-egy terméknek, sőt, bizonyos, a napfogyatkozás megtekintésére alkalmasnak vélt eszközökből átmeneti készlethiány is kialakult.

Rablóárakat és készlethiányt látni a napfogyatkozás-szemüvegeknél

A nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a mostani napfogyatkozás is kisebbfajta vásárlási lázat indított el a korábbi napokban. Az Amazon divízióiban az előző amerikai, illetve az idei európai napfogyatkozások előtt is hasonló folyamatot tapasztalt. A kereslet miatt a kartonpapír napfogyatkozás-szemüvegek ára egy-egy kereskedőnél akár hússzorosára is emelkedett: 

például egy 8 dolláros csomag ára 150 dollár fölé ugrott.

 Az Amazonnak és a Walmartnak közben rendszeresen problémát jelent a nem megfelelő minősítésű, illetve hamisított termékek kiszűrése.

Magyarországon az elmúlt 48 órában a minősített, EN ISO 12312-2 tanúsítvánnyal rendelkező papírkeretes napfogyatkozás-szemüvegek, valamint a távcsövekre és fényképezőgépekre használható napfényszűrő fóliák a fizikai üzletekből és a hazai webáruházakból is elfogytak.

A készletek kimerülése után a vásárlók egy része külföldi gyűjtőoldalakhoz fordult, ahol a gyorsított szállításért és a magasabb szállítási költségért cserébe próbáltak hozzájutni a szükséges eszközökhöz. Ahol még az utolsó előtti pillanatban is lehetett kapni napfogyatkozás-szemüveget , ott az ár 1500 forint körül alakult.

Brutális az infláció mértéke a napfogyatkozás-szemüvegeknél

A napfogyatkozás-szemüvegek ára az elmúlt évtizedekben látványosan emelkedett. 1999-ben, az akkori teljes napfogyatkozás idején egy standard, minősített papírkeretes szemüveg átlagosan 150–200 forintba került, ráadásul sok helyen újság mellé ingyen vagy jelképes összegért is hozzá lehetett jutni. Ezzel szemben a 2026-os napfogyatkozás előtt a hivatalos szaküzletekben már 1490–1500 forint körül alakult az ár, mielőtt a készletek teljesen elfogytak.

A Világgazdaság kalkulációi alapján ez azt jelenti, hogy a 200 forintos felső bázishoz képest 1500 forintra 1300 forintos, azaz 650 százalékos áremelkedés következett be, vagyis a szemüveg ára 7,5-szeresére nőtt. Az alsó, 150 forintos 1999-es árhoz képest a drágulás még nagyobb: 1500 forinttal számolva 900 százalékos, vagyis tízszeres áremelkedésről beszélhetünk. Persze az is fontos, hogy a jövedelmek mostanra az akkoriak többszörösére emelkedtek.

A készlethiány az utolsó órákban a másodlagos piacot is felpörgette. Apróhirdetésekben és a Facebook Marketplace-en egyes darabokat már 3000–5000 forintért kínáltak. Ez a 200 forintos 1999-es felső bázisárhoz képest 1400–2400 százalékos drágulást, vagyis 15–25-szörös árat jelent. A 150 forintos alsó bázishoz viszonyítva pedig a legmagasabb, 5000 forintos ár már 3233 százalékkal magasabb, azaz több mint 33-szoros.

Smiling,Young,Woman,Wearing,Protective,Paper,Glasses,To,Safely,Watch
Készlethiány alakult ki a napfogyatkozás-néző szemüvegekből (illusztráció)
Fotó: Valentyn Volkov / Shutterstock

A távcsövek és a fotós felszerelések forgalma megugrott

A magyar piacon is aktív, lengyel hátterű piactér, az Allegro adatai szerint a napfogyatkozás mellett a Perseida-meteorraj tetőzése is jelentősen megmozgatta a piacot. A vásárlók nemcsak a Nap megfigyelésére készültek, hanem az éjszakai égbolt és a hullócsillagok fotózásához is keresték a megfelelő felszerelést.

Az Allegro adatai szerint a szlovák, cseh és magyar piac összesítésében:

  • a teleszkópok forgalma tizennégyszeresére, 
  • a figyelőtávcsövek iránti kereslet három és félszeresére, 
  • a binokulárok eladásai pedig két és félszeresükre emelkedtek az előző évhez képest. 

A hosszabb megfigyelésekhez és az éjszakai asztrofotózáshoz szükséges fényképezőgép-kiegészítők forgalma pedig ötszörösére ugrott.

A teleszkópok forgalmának tizennégyszeres növekedése mellett a figyelőtávcsövek iránti érdeklődés 3,5-szeresére, a binokulároké 2,5-szeresére emelkedett. A fényképezőgép-kiegészítők forgalma pedig ötszörösére nőtt.

Különösen keresetté váltak az ND5-ös napfóliával ellátott napfogyatkozás-néző szemüvegek, valamint a különböző speciális napszűrők és optikai kiegészítők. Ezek megfelelő használat mellett a Nap biztonságos megfigyelését, illetve fotózását teszik lehetővé, miközben a szemet és a fényképezőgépek érzékeny szenzorait is védik.

A hegesztőüvegek iránt is megugrott a kereslet

Miután a hivatalos csillagászati szemüvegek elérhetetlenné váltak, a vásárlók a barkácsáruházak és munkavédelmi boltok felé fordultak. 

Az Obi, a Bauhaus és a Praktiker üzleteiben, valamint a helyi munkavédelmi boltokban is megugrott az érdeklődés a 12-es vagy 14-es sötétségi fokozatú hegesztőüvegek és pajzsok iránt.

Ezek néhány száz forintos áron érhetők el, és a megfelelő, szabványos termék kiválasztása esetén alternatívát jelenthetnek. Itt azonban fontos hangsúlyzni, hogy a közölt információk tájékoztató jellegűek, és nem ajánlások. Az alapszabály az, hogy a Napba még teljes napfogyatkozás esetén is kizárólag megfelelően minősített és erre alkalmas eszközzel szabad közvetlenül belenézni.

Nyomás alá kerülhetnek a nyugati országrész benzinkútjai, de napfogyatkozás gazdasági hatása makroszinten kicsi

Erről pontosabb képet majd a későbbi órákban (a jellemző munkaidő végével) lehet majd látni, de a nyugati országrészbe induló „napfogyatkozás-vadászok” nemcsak a csillagászati eszközök piacán jelenhetnek meg plusz keresletként. A megfigyelési helyszínekre utazók a helyi kiskereskedelmi és vendéglátó-forgalmat is élénkíthetik.

Az M1-es és M86-os autópályák mentén található benzinkutakon, illetve a nyugati határszél üzleteiben az esemény előtti délutánon megugorhat a rágcsálnivalók, üdítők és üzemanyagok értékesítése. A nyugati városok panorámás teraszai és szabadtéri vendéglátóhelyei pedig a 19:30–20:15 közötti időszakra készülhetnek nagyobb forgalommal.

Egyes helyeken már előre teltházzal vagy kifejezetten a napfogyatkozásra összeállított ajánlatokkal várják a vendégeket.

Országos makrogazdasági szinten egy ilyen csillagászati esemény ugyanakkor nem jelent mérhető változást, a hatás elsősorban néhány szűkebb termék- és szolgáltatási piacon jelenik meg.

A legnagyobb forgalomnövekedés a védőfelszerelések, az optikai eszközök, a fotós kiegészítők, valamint a turizmus és vendéglátás területén jelentkezhet.

Emellett a megfigyelési helyszínekre irányuló utazások az üzemanyag-forgalmat és a helyi kiskereskedelmi bevételeket is növelhetik.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2438 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu