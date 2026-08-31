Hivatalos bejelentés: ő a NAV új elnöke, globális brit multicégtől érkezik az adóhatóság élére – Kármán András azonnal üzent neki a Facebookon

Gratulálok Rózsáné Sádt Mónikának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnökének és Dr. Sisák Attilának, a leendő bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesnek! – írta ki a Facebook-oldalára néhány perccel ezelőtt Kármán András, amellyel immáron hivatalossá vált, ki a NAV új elnöke.

Hivatalos bejelentés Kármán Andrástól: ő a NAV új elnöke, globális brit multicégtől érkezik az adóhatóság élére / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Ezzel nagyjából egy időben jelentette be közleményben a Pénzügyminisztérium, hogy

Rózsáné Sádt Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes.

A tájékoztatásból kiderült, hogy a nyilvános pályázati eljárás lezárását követően Kármán András pénzügyminiszter őket nevezte ki az adóhatóság új vezetőinek. Az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése.

Hivatalos bejelentés: ő a NAV új elnöke, globális brit multicégtől érkezik az adóhatóság élére

A pénzügyi tárca közleménye szerint az előző kormányzat alatt a NAV politikai befolyás alá került, az adóhatóság közbizalma és szakmai hitelessége pedig meggyengült. Az új vezetés egyik legfontosabb feladata ennek helyreállítása. Olyan adóhatóságra van szükség, amely

segíti a tisztességesen adózó magánszemélyeket és vállalkozásokat,

ugyanakkor következetesen és kivétel nélkül fellép mindazokkal szemben, akik megpróbálnak kibújni a közteherviselés szabályai alól.

A NAV-nál a jövőben senki nem számíthat politikai védelemre vagy kivételezett bánásmódra.

A NAV elnöki tisztségére kiírt nyilvános pályázatra összesen 49 jelentkezés érkezett a Pénzügyminisztériumhoz. A NAV-ot felügyelő adószakterület a benyújtott pályázatok szakmai értékelése alapján kilenc jelöltet javasolt az első körös, államtitkári szintű meghallgatásra. Az államtitkári bizottság ezt követően öt jelöltet terjesztett tovább miniszteri meghallgatásra. A kiválasztási folyamat és a miniszteri bizottság javaslata alapján Rózsáné Sádt Mónika kap megbízást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésére.

Rózsáné Sádt Mónika több évtizedes, széles körű adószakmai tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során a könyvvizsgálattól, az adóbevallások, adójelentések készítésén keresztül a kockázatkezelési rendszerek felügyeletéig számos területen dolgozott.

Jelenlegi munkahelyén, a Diageo Csoportnál több mint tíz országban működő szervezetet vezet,

és adózási, adatszolgáltatási, irányítási, megfelelési, külkereskedelmi és technológiai folyamatokért felel. A Diageo egy brit multinacionális alkoholos italokat gyártó vállalat, amelynek székhelye Londonban, Angliában található. 180 országban 110 telephellyel működik.