Ezeknél az élelmiszereknél találtak túl sok növényvédőszer-maradékot

Több mint 660 ezer, különböző növényvédő szerekre vonatkozó laboratóriumi mérési eredményt tartalmaz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2025-ös adatbázisa. A táblázat összesítése alapján 23 esetben haladta meg a mért szermaradék mennyisége az adott termékre előírt határértéket. Ezek a találatok mintegy 15 különböző termékhez és mintavételhez kapcsolódtak.

Közzétette a Nébih a növényvédőszer-maradékok ellenőrzésével kapcsolatos friss adatokat (a kép illusztráció) Fotó: Havran Zoltán

A legtöbb határérték-túllépést a spenótnál, az őszibaracknál és a szárított kapornál rögzítették: mindhárom terméknél három-három kifogásolható mérési eredmény szerepel az adatbázisban. A mák- és az árpamintákhoz két-két túllépés kapcsolódott. Egy-egy esetet regisztráltak többek között fejes salátánál, paradicsomnál, szilvánál, almánál, citromnál, csemegeszőlőnél, kukoricánál és földimogyorónál is.

Fontos ugyanakkor, hogy egyetlen mintában több hatóanyag is túlléphette a rá vonatkozó értéket. Ez történt például az egyiptomi szárított kapornál, amelyben klórpirifoszt, propikonazolt és oxamilt is a megengedettnél nagyobb mennyiségben mutattak ki. A magyar őszibarack egyik mintájában pedig három hatóanyag – ametoktradin, dimetomorf és iprovalikarb – eredménye került a határérték fölé.

A Nébih szerint, a spenót és a mák is érintett volt

Két olasz és egy magyar spenótmintánál a deltametrin mennyisége lépte túl az előírást. A magyar mintában 0,19 milligramm/kilogrammot mértek a 0,01 milligrammos határértékkel szemben. Egy olasz, üvegházban termesztett fejes salátában a lambda-cihalotrin értéke bizonyult magasnak, egy török paradicsomban pedig triadimenolból találtak a megengedettnél többet.

Egy magyar mákmintában két problémás hatóanyagot azonosítottak: a tau-fluvalinát mért értéke 0,12, a klórpirifoszé 0,047 milligramm/kilogramm volt, miközben mindkettőnél 0,01 milligrammos határérték szerepelt. Magyar eredetű almában tiaklopridot, árpában imidaklopridot, illetve metalaxilt, csipkebogyóban pedig pirimifosz-metilt mértek az előírt szint fölött.

Az importtermékek közül egy dél-afrikai citrom, egy olasz csemegeszőlő, egy egyiptomi földimogyoró, valamint uniós eredetű szilva, kukorica és citromfű is felkerült a kifogásolt eredmények listájára.