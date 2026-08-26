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vizsgálat
hatóság
Debrecen
CATL

Megszólalt Magyarország legnagyobb kínai akkugyára, nyíltan elmondta, mit tud a fokozott nikkelterhelésről: „Számos oka lehet”

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Még nem kezdődött meg a termelés a CATL debreceni cellagyárában, a beruházás következő szakaszának előkészítése azonban munkavédelmi problémába ütközött. A vállalat rutinszerű biológiai expozíciós vizsgálatai kilenc munkavállalónál emelkedett nikkel-expozíciót mutattak ki. A hatóság ezt követően több alkalommal ellenőrizte a létesítményt, és három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.
VG
2026.08.26, 16:18
Frissítve: 2026.08.26, 16:23

A CATL Debrecen közlése szerint a gyárban az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése és a tesztgyártást előkészítő munkák zajlottak, tényleges gyártás azonban még nem indult el. A vállalat most a kormányhivatali döntés nyomán adott ki közleményt. Megírtuk: a cég telephelyén nikkelterhelést mértek.

Battery manufacturer CATL in Thuringia, nikkel
Reagált a debreceni CATL a nikkelterhelésre
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kilenc munkavállalólánál mutattak ki emelkedett nikkeltehelést

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vállalat június eleje óta rendszeres biológiai expozíciós vizsgálatokat végez a dolgozói körében. Az augusztus elején megérkezett eredmények kilenc munkavállalónál emelkedett nikkelterhelést jeleztek. 

A CATL maga értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek augusztus 11. és 25. között három alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a gyárban

– emelik ki közleményükben.

A vizsgálatok során a munkavállalók védőeszközeinek biztosításával kapcsolatban hiányosságokat tártak fel. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben.

A munkavégzési tilalom addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat a vállalat nem szünteti meg. A hatóság közlése szerint a CATL-nak többek között a munkavállalók megfelelő védelméről kellett gondoskodnia.

A CATL közölte: a nikkel-expozíció forrásának kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Az eddig feltárt körülmények miatt 

  • a vállalat felfüggesztette a folyamatban lévő berendezés-üzembe helyezéseket, 
  • folytatja a dolgozók rendszeres biológiai expozíciós monitoringját, és 
  • további, szigorúbb munkavédelmi szabályokat vezet be.

A hatóság augusztus 25-i utolsó ellenőrzése során már nem tárt fel foglalkozás-egészségügyi problémát a vállalatnál. A CATL szerint folyamatos kapcsolatban áll az illetékes szervekkel annak érdekében, hogy valamennyi munkavédelmi kockázatot megszüntessen.

Nem állt le teljesen a debreceni beruházás

A munkavédelmi intézkedéseket érdemes elkülöníteni a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeinek ügyétől. A kormányhivatal két külön eljárásban döntött az engedélyekről.

A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, ezért az első ütemre vonatkozó használatbavételi engedélyt augusztus 25-én megkapta. A második ütemre benyújtott kérelmet viszont már augusztus 19-én elutasították.

Ennek az elutasításnak nem munkavédelmi, hanem dokumentációs oka volt: a benyújtott vázrajzon a hatóság szerint nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet.

A mostani intézkedések tehát nem jelentik a teljes debreceni CATL-beruházás leállítását. A munkavégzési tilalom meghatározott üzemi területekre vonatkozik, miközben az első ütem használatbavételi engedélyét a hatóság kiadta. A vállalat ugyanakkor a nikkel-expozíció okának feltárásáig felfüggesztette a folyamatban lévő berendezés-üzembe helyezéseket.

A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, egyelőre termelést nem végző akkumulátorgyárral szemben. A kilenc érintett dolgozónál kimutatott nikkelterhelés pontos mértékéről, az esetleges orvosi ellátás szükségességéről és a munkavégzési korlátozás várható időtartamáról egyelőre nem közöltek részleteket.

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