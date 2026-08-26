Megszólalt Magyarország legnagyobb kínai akkugyára, nyíltan elmondta, mit tud a fokozott nikkelterhelésről: „Számos oka lehet”

A CATL Debrecen közlése szerint a gyárban az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése és a tesztgyártást előkészítő munkák zajlottak, tényleges gyártás azonban még nem indult el. A vállalat most a kormányhivatali döntés nyomán adott ki közleményt. Megírtuk: a cég telephelyén nikkelterhelést mértek.

Reagált a debreceni CATL a nikkelterhelésre

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Kilenc munkavállalólánál mutattak ki emelkedett nikkeltehelést

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vállalat június eleje óta rendszeres biológiai expozíciós vizsgálatokat végez a dolgozói körében. Az augusztus elején megérkezett eredmények kilenc munkavállalónál emelkedett nikkelterhelést jeleztek.

A CATL maga értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek augusztus 11. és 25. között három alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a gyárban

– emelik ki közleményükben.

A vizsgálatok során a munkavállalók védőeszközeinek biztosításával kapcsolatban hiányosságokat tártak fel. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben.

A munkavégzési tilalom addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat a vállalat nem szünteti meg. A hatóság közlése szerint a CATL-nak többek között a munkavállalók megfelelő védelméről kellett gondoskodnia.

A CATL közölte: a nikkel-expozíció forrásának kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Az eddig feltárt körülmények miatt

a vállalat felfüggesztette a folyamatban lévő berendezés-üzembe helyezéseket,

folytatja a dolgozók rendszeres biológiai expozíciós monitoringját, és

további, szigorúbb munkavédelmi szabályokat vezet be.

A hatóság augusztus 25-i utolsó ellenőrzése során már nem tárt fel foglalkozás-egészségügyi problémát a vállalatnál. A CATL szerint folyamatos kapcsolatban áll az illetékes szervekkel annak érdekében, hogy valamennyi munkavédelmi kockázatot megszüntessen.

Nem állt le teljesen a debreceni beruházás

A munkavédelmi intézkedéseket érdemes elkülöníteni a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeinek ügyétől. A kormányhivatal két külön eljárásban döntött az engedélyekről.