Megszólalt Magyarország legnagyobb kínai akkugyára, nyíltan elmondta, mit tud a fokozott nikkelterhelésről: „Számos oka lehet”
A CATL Debrecen közlése szerint a gyárban az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése és a tesztgyártást előkészítő munkák zajlottak, tényleges gyártás azonban még nem indult el. A vállalat most a kormányhivatali döntés nyomán adott ki közleményt. Megírtuk: a cég telephelyén nikkelterhelést mértek.
Kilenc munkavállalólánál mutattak ki emelkedett nikkeltehelést
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vállalat június eleje óta rendszeres biológiai expozíciós vizsgálatokat végez a dolgozói körében. Az augusztus elején megérkezett eredmények kilenc munkavállalónál emelkedett nikkelterhelést jeleztek.
A CATL maga értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek augusztus 11. és 25. között három alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a gyárban
– emelik ki közleményükben.
A vizsgálatok során a munkavállalók védőeszközeinek biztosításával kapcsolatban hiányosságokat tártak fel. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben.
A munkavégzési tilalom addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat a vállalat nem szünteti meg. A hatóság közlése szerint a CATL-nak többek között a munkavállalók megfelelő védelméről kellett gondoskodnia.
A CATL közölte: a nikkel-expozíció forrásának kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Az eddig feltárt körülmények miatt
- a vállalat felfüggesztette a folyamatban lévő berendezés-üzembe helyezéseket,
- folytatja a dolgozók rendszeres biológiai expozíciós monitoringját, és
- további, szigorúbb munkavédelmi szabályokat vezet be.
A hatóság augusztus 25-i utolsó ellenőrzése során már nem tárt fel foglalkozás-egészségügyi problémát a vállalatnál. A CATL szerint folyamatos kapcsolatban áll az illetékes szervekkel annak érdekében, hogy valamennyi munkavédelmi kockázatot megszüntessen.
Nem állt le teljesen a debreceni beruházás
A munkavédelmi intézkedéseket érdemes elkülöníteni a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeinek ügyétől. A kormányhivatal két külön eljárásban döntött az engedélyekről.
A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, ezért az első ütemre vonatkozó használatbavételi engedélyt augusztus 25-én megkapta. A második ütemre benyújtott kérelmet viszont már augusztus 19-én elutasították.
Ennek az elutasításnak nem munkavédelmi, hanem dokumentációs oka volt: a benyújtott vázrajzon a hatóság szerint nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet.
A mostani intézkedések tehát nem jelentik a teljes debreceni CATL-beruházás leállítását. A munkavégzési tilalom meghatározott üzemi területekre vonatkozik, miközben az első ütem használatbavételi engedélyét a hatóság kiadta. A vállalat ugyanakkor a nikkel-expozíció okának feltárásáig felfüggesztette a folyamatban lévő berendezés-üzembe helyezéseket.
A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, egyelőre termelést nem végző akkumulátorgyárral szemben. A kilenc érintett dolgozónál kimutatott nikkelterhelés pontos mértékéről, az esetleges orvosi ellátás szükségességéről és a munkavégzési korlátozás várható időtartamáról egyelőre nem közöltek részleteket.