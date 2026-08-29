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tárgyalás
NIS
Mol

Sorsdöntő hetek jönnek: célegyenesben a Mol és a Gazprom Nyefty tárgyalása – új finomító küszöbén a magyar olajóriás, az amerikaiak megküldték az életbevágó engedélyt

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Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szeptember 30-ig meghosszabbította a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) működését lehetővé tevő engedélyt – közölte a szerb bányászati és energiaügyi minisztérium. Ez fontos hír a Mol-nak is, mert azt jelenti, hogy folytatódhat az egyeztetés a NIS orosz tulajdonrészének megszerzéséről.
VG
2026.08.29, 10:30

A hosszabbítás átmenetileg biztosítja, hogy a NIS továbbra is működhessen, miközben zajlanak a tárgyalások a vállalat hosszú távú helyzetének rendezéséről. „A meghosszabbított engedély lehetővé teszi az ellátás folytatását, miközben tovább dolgozunk a NIS hosszú távú megoldásán. Az elsődleges cél, hogy a lakosság és a gazdaság számára elegendő üzemanyag álljon rendelkezésre, és Szerbia energiabiztonsága egyetlen pillanatra se kerüljön veszélybe” – idézi a szerb sajtó Dubravka Đedović Handanović energiaügyi minisztert.

Egy dolgozó a NIS szerb olajipari vállalat pancsovai finomítójában
Tovább működhet a szerbiai NIS pancsovai finomítója
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Megugrott a dízel iránti kereslet, a NIS növelte kapacitásának kihasználását

A tárcavezető szerint az elmúlt 18 hónap kihívásai ellenére a szerb állam eddig is gondoskodott arról, hogy az országban folyamatos legyen az üzemanyag-ellátás.

A szerb üzemanyagpiacon különösen fontos szerepet kap a pancsovai finomító működése. 

A miniszter közlése szerint augusztusban mintegy 200 ezer tonna dízel iránt mutatkozik kereslet, ezért a NIS növelte a finomító kapacitáskihasználását.

„A pancsovai finomító augusztusban napi mintegy 13 ezer tonnára növelte a kőolaj-feldolgozást, hogy lépést tudjon tartani a megnövekedett üzemanyag-kereslettel” – mondta Đedović Handanović.

A termelés növelésére azért is szükség van, mert az importlehetőségeket nehezíti a Duna alacsony vízállása. A folyó vízszintje korlátozza a vízi szállítás lehetőségeit, miközben Szerbiában az aratási időszak miatt is jelentős a gázolaj iránti kereslet.

„Egyértelmű, hogy a NIS működési engedélye nélkül nem tudnánk kielégíteni a keresletet, ráadásul jelenleg zajlik az aratás is” – hangsúlyozta a miniszter.

A Mol és a Gazprom Nyefty tárgyalásai a célegyenesben

A működési engedély meghosszabbítása különösen fontos lehet a NIS tulajdonosi helyzetének rendezése szempontjából is. A szerb miniszter szerint a vállalat megvásárlásáról folytatott tárgyalások a magyar Mol és a többségi tulajdonos Gazprom Nyefty között már a végső szakaszban vannak.

Az engedély újabb meghosszabbítása azt jelzi, hogy előrelépés történt, és megvan a szándék arra, hogy biztosítsuk a további szükséges időt ennek az összetett tranzakciónak a lezárásához

– mondta.

A miniszter szerint a hosszabbítás Szerbia energiabiztonsága szempontjából is fontos fejlemény.

„Abban az időszakban, amikor a globális olajpiaci folyamatokra erőteljes hatással vannak a geopolitikai fejlemények, amikor a világpiaci árak jelentősen emelkednek, és az ellátási láncok veszélybe kerülnek vagy megszakadnak, rendkívüli jelentősége van annak, hogy biztosítsuk finomítónk működését és a hazai piac folyamatos ellátását” – zárta nyilatkozatát Dubravka Đedović Handanović.

A szeptember 30-ig szóló engedély így újabb időt biztosít a NIS körüli tulajdonosi és szankciós kérdések rendezésére.

 Közben a pancsovai finomító működése kulcsfontosságú marad a szerb üzemanyagpiac ellátásában, különösen az importot nehezítő alacsony dunai vízállás mellett.

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