Hidegzuhany: Kármán András bejelentette, nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

Nincs még konkrét kormánydöntés arról, hogy ugyanolyan mértékben részesüljön-e a 13–14. havi nyugdíjból az, aki havonta 120 ezer forintot kap, mint az, akinek 500 ezer forint a járandósága – mondta Kármán András a Kossuth Rádióban.

Kármán András: a rászorultság írhatja át a nyugdíjkifizetéseket / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A pénzügyminiszter ezzel jelezte, hogy bár a kormány nem készül a két pluszjuttatás eltörlésére, azok jelenlegi számítási módja változhat. Kármán András hangsúlyozta, hogy a Tisza programjában a rászorultsági elv kiemelt szerepet kap.

A nyilatkozat alapján tehát elképzelhető, hogy a kisebb nyugdíjból élők arányaiban nagyobb támogatásban részesülnek, míg a magasabb ellátást kapók számára korlátozzák a pluszkifizetés összegét. A részletszabályok azonban még nem készültek el, így egyelőre az sem ismert, hogy

hol húzhatják meg a jövedelmi határokat,

illetve pontosan milyen számítási módszert alkalmazhatnak.

A rászorultság írhatja át a nyugdíjkifizetéseket

A jelenlegi rendszerben a tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik az adott jogosult rendes havi ellátásával. A tizennegyedik havi juttatás bevezetése fokozatosan történik: 2026 februárjában még csak az egyhavi nyugdíj negyedét, vagyis egyheti összeget fizettek ki.

Ez azt jelenti, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők jelenleg nominálisan jóval nagyobb pluszösszeghez jutnak. Egy 500 ezer forintos ellátás után a tizenharmadik havi nyugdíj is 500 ezer forint, míg egy 120 ezer forintos járandóságnál a kiegészítés 120 ezer forint. Kármán András szavai alapján éppen ezt a különbséget vizsgálhatja felül a kormány.

A változtatás több millió embert érinthet, ugyanakkor a pénzügyminiszter nem kész döntést jelentett be. Egyelőre azt tette világossá, hogy a kabinet nem tekinti magától értetődőnek a magasabb nyugdíjak után járó, arányosan magasabb extra kifizetések változatlan fenntartását.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az OECD országjelentése szintén a tizenharmadik havi nyugdíj korlátozását javasolta Magyarországnak. A szervezet szerint a változtatás hozzájárulhatna a költségvetés stabilizálásához, miközben a támogatásokat erősebben lehetne a rászorulókra összpontosítani.