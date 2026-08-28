120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, de van egy komoly kérdés: több százezer idős ember várhat még a részletekre

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint a 2027-es költségvetés elfogadását követően, 2027. január 1-jétől emelkedik 120 ezer forintra az öregségi nyugdíj minimuma. A mostani 28 500 forintos összeg 2008 óta változatlan, vagyis a tervezett emelés több mint négyszeresére növeli a nyugdíjminimumot. A bejelentés szerint a kormány további intézkedésekkel is segíti az idősek megélhetését, így például a vényköteles gyógyszerek áfamentességével, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentésével. A nyugdíjminimum emelése mellett az ennél valamivel magasabb, de továbbra is alacsony összegű nyugdíjakat sávosan tovább növelnék. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az intézkedéscsomag összesen több mint 700 ezer nyugdíjast érinthet. A bejelentés egyik legfontosabb kérdése ugyanakkor épp az érintettek száma.

Nyugdíjminimum: a szakértők szerint van bőven kérdőjel a kormány bejelentése kapcsán (illusztráció)

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Nyugdíjminimum: nem mindegy, kik számítanak bele a 700 ezres körbe

A kormányzati és szakértői adatok alapján jelenleg mintegy 400-500 ezer ember kaphat 2027 januárjától a bejelentett 120 ezer forintos minimum alatt lévő ellátást. Ebből következően a pénzügyminiszter által említett több mint 700 ezres körbe vélhetően az alacsonyabb összegű nyugdíjak sávos emelésében részesülők is beletartoznak, de akár szó lehet azokról is, akik nyugdíjszerű ellátásában részesülnek.

Farkas András nyugdíjszakértő nyilatkozata szerint éppen ezért ennél pontosabb szabályozásra van szükség, különösen azért, mert nem minden alacsony összegű ellátás tartozik ugyanabba a kategóriába.

A szakértő üdvözölte a 120 ezer forintos nyugdíjminimum tervét, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy

a mostani bejelentés szűkebb annál, mint amit a Tisza korábbi programjában ígért.

A programban ugyanis az szerepelt, hogy nemcsak az öregségi nyugdíj, hanem a rokkantsági ellátás minimuma sem lehet 120 ezer forint alatt.

A mostani bejelentésben azonban csak az öregségi nyugdíjról esett szó, így egyelőre nem világos, mi lesz a rokkantsági ellátásban részesülőkkel. Farkas András szerint ebben a körben is jelentős számú, nagyon alacsony összegű ellátás található: becslése szerint mintegy 115 ezren kaphatnak 120 ezer forintnál kevesebbet.