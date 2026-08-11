Döbbenetes döntés: kizárták az OPUS TITÁSZ-t a hálózatfejlesztésből – az EU-ra hivatkozik az állam, a vállalat fő tevékenysége sérül
Kizárják az OPUS TITÁSZ-t az RRF-pénzekből (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) megvalósuló hálózatfejlesztési pályázatokból, az indoklás szerint azért, mert az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt, és a vállalatnál ez az átláthatóság nem valósul meg.
Tegnap dőlt el az OPUS TITÁSZ kizárása
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) arról adott tájékoztatást, hogya 2026. augusztus 10-én tartott igazgatósági ülésén az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-GS-6.6.1-26 kódszámú,
- „Rugalmas és biztonságos villamosenergia hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében” című felhívásra, valamint
- Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-GS-6.7.1-26 kódszámú, „Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása” című felhívásra
vonatkozó
„támogatási döntését visszavonta, és a Támogatást igénylő pályázatát elutasította”.
A döntés arra tekintettel született, hogy Támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint átlátható szervezetnek és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. § a) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek.
A támogatásban részesülő szervezetek átláthatóságának jogszabályi szintű biztosítása Magyarország egyik legfontosabb vállalása volt az RRF források hazahozatala érdekében. Ezen jogszabályok szigorú betartása kiemelt jelentőségű a forrásvesztés elkerülése érdekében.
– áll az MFB tájékoztatásában.
Mélyrepülésben az Opus részvényei az állam döntése után
Öt százalékkal zuhant a holding részvényárfolyama kedd délelőtt. A Magyar Fejlesztési Bank kizárta az Opus TITÁSZ-t a hálózatfejlesztési pályázatokból.
Kapitány István minisztériumában tudomásul vették a döntést
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleményében jelezte: tudomásul veszi az MFB Igazgatóságának az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t érintő döntését.
Mint írják, „a minisztérium és a magyar kormány a hatályos uniós és hazai jogszabályokkal összhangban, a pályázati támogatási konstrukción kívüli eszközökkel lép fel annak érdekében, hogy a döntéssel érintett települések ne maradjanak ki az energetikai fejlesztésekből, és számukra is mielőbb biztosítottak legyenek a szükséges hálózatfejlesztési lehetőségek”.
Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. villamosenergia-elosztó hálózati társaság. Tehát nem elsősorban áramot termelő vagy értékesítő cég, hanem az elektromos hálózatot működteti: villamos energiát továbbít és eloszt, valamint nagyfeszültségű vezetékeket, transzformátorokat és kapcsolóberendezéseket tervez, épít, üzemeltet, karbantart és fejleszt. Az MFB által meghozott döntés a vállalat fő profiljába vágó fejlesztések RRF-pénzekből való megvalósításának lehetőségétől vágja el az OPUS TITÁSZ-t.
A minisztérium hozzátette közleményében: az elmúlt hetek eseményei is megmutatták, mennyire sérülékeny és kiszolgáltatott lehet a magyar energiarendszer. Magyarországnak olyan energetikai rendszerre van szüksége, amely minden helyzetben képes biztonságosan és kiszámíthatóan ellátni az országot energiával. Ennek egyik kulcsa az energiahálózat folyamatos fejlesztése, valamint egy korszerűbb, intelligensebb és rugalmasabb infrastruktúra létrehozása.
Magyar Péter „strómanról” beszél
A hír megjelenése után nem sokkal Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megjelent egy új bejegyzés, melynek szövege az alábbi: „A Magyar Fejlesztési Bank kizárta Mészáros Lőrinc áramszolgáltató cégét a 600 milliárd forintos uniós fejlesztési pályázatból, mivel Orbán Viktor strómanjának cége nem felelt meg az átláthatósági feltételeknek.”
A miniszterelnök arra kérte követőit, osszák meg posztját, hogy – mint az első kommentben szerepel – „a 30 milliárdos yachtra [az ott szereplő írásmóddal - a szerk.] is eljusson!”
Magyar Péter nem fejtette ki, mit ért pontosan a posztjában szereplő állításon.