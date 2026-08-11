Döbbenetes döntés: kizárták az OPUS TITÁSZ-t a hálózatfejlesztésből – az EU-ra hivatkozik az állam, a vállalat fő tevékenysége sérül

Kizárják az OPUS TITÁSZ-t az RRF-pénzekből (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) megvalósuló hálózatfejlesztési pályázatokból, az indoklás szerint azért, mert az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt, és a vállalatnál ez az átláthatóság nem valósul meg.

Kizárták az OPUS TITÁSZ-t az RRF-pénzekből megvalósuló hálózatfejlesztésekből

Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Tegnap dőlt el az OPUS TITÁSZ kizárása

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) arról adott tájékoztatást, hogya 2026. augusztus 10-én tartott igazgatósági ülésén az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-GS-6.6.1-26 kódszámú,

„Rugalmas és biztonságos villamosenergia hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében” című felhívásra, valamint

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-GS-6.7.1-26 kódszámú, „Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása” című felhívásra

vonatkozó

„támogatási döntését visszavonta, és a Támogatást igénylő pályázatát elutasította”.

A döntés arra tekintettel született, hogy Támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint átlátható szervezetnek és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. § a) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, aki nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek.

A támogatásban részesülő szervezetek átláthatóságának jogszabályi szintű biztosítása Magyarország egyik legfontosabb vállalása volt az RRF források hazahozatala érdekében. Ezen jogszabályok szigorú betartása kiemelt jelentőségű a forrásvesztés elkerülése érdekében.

– áll az MFB tájékoztatásában.

Mélyrepülésben az Opus részvényei az állam döntése után Öt százalékkal zuhant a holding részvényárfolyama kedd délelőtt. A Magyar Fejlesztési Bank kizárta az Opus TITÁSZ-t a hálózatfejlesztési pályázatokból.

Kapitány István minisztériumában tudomásul vették a döntést

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleményében jelezte: tudomásul veszi az MFB Igazgatóságának az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t érintő döntését.