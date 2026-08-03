Orbán Anita bekeményít: kérdőívben tudakolja, hogy van-e elég víz a szomszédos országok folyóiban

Súlyos és felelőtlen dezinformáció terjed az aszályhelyzettel kapcsolatban – erre figyelmeztetett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes. A kormány szerint a szakmai adatok egyértelműen cáfolják azt az állítást, hogy a Duna magyarországi rekordalacsony vízállását a felvízi országok vízvisszatartása okozná.

Az elmúlt napokban számos valótlan állítás jelent meg az aszályhelyzettel kapcsolatban Orbán Anita szerint / Fotó: @andras.greskovits / Orbán Anita / Facebook

Súlyos és felelőtlen dezinformáció terjed az elmúlt napokban a kialakult aszályhelyzettel kapcsolatban

– írta közleményében Orbán Anita, aki hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben az országnak a hiteles információkra és az együttműködésre van szüksége, nem pedig megalapozatlan állításokra.

A miniszterelnök-helyettes szerint a történelmi mértékű csapadékhiány és a rendkívüli hőség nem kizárólag Magyarországot érinti, hanem egész Közép-Európát. Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Romániában, Szerbiában és Horvátországban is rekordalacsony vízállásokat mérnek, ami jól mutatja, hogy egy térségi léptékű természeti jelenségről van szó.

A politikus kiemelte, hogy a rendelkezésre álló szakmai adatok alapján a Duna felsőbb szakaszán fekvő országok a jelenleg érkező vízhozamokat átfolyásos üzemben továbbengedik. Mint fogalmazott, a szakemberek már többször egyértelműen megcáfolták azt a felvetést, amely szerint a felvízi országok vízvisszatartása okozná a Duna magyarországi rekordalacsony vízállását.

Orbán Anita: természetes tényezők vezettek az aszályhoz

Szerinte a magyarországi helyzetet elsősorban a tartós csapadékhiány, az elhúzódó rendkívüli hőség, valamint az ország földrajzi és vízrajzi adottságai teszik különösen súlyossá. Ezek olyan objektív tényezők, amelyeket politikai hangulatkeltéssel vagy kiragadott információkkal nem lehet megváltoztatni.

A pontos helyzetkép érdekében a kormány egységes kérdőívet állított össze, amely alapján a térség országaiban működő magyar nagykövetségek rendszeresen jelentést küldenek az aktuális vízügyi, energetikai és infrastrukturális helyzetről.

Orbán Anita hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban áll nemzetközi partnereivel is, így a döntések naprakész információkra támaszkodhatnak.