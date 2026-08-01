Orbán Anita megelégelte, felemelte a telefont: egyenesen megkérdezte Ausztriát, a németeket és a szlovákokat, hogy visszatartják-e a Duna vizét Magyarországtól
Sok helyen jelezték, hogy hát Ausztria visszafogja a vizet, meg Németország és Szlovákia is. Orbán Anita felvette a kapcsolatot a kollégákkal – erről is beszélt Magyar Péter pénteken a paksi atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján.
Ez a teória napok óta terjed a közösségi médiában nagyon erős állításokkal. Ilyen például, hogy miközben a magyar szakaszán a Duna soha nem látott apadást produkál, addig Ausztriában három méterrel magasabban áll a vízszint annak köszönhetően, hogy az osztrákok azt mesterségesen feldúzzasztják.
Tény, hogy
- Ausztria,
- Németország
- és Szlovákia
is rendelkezik duzzasztó erőművekkel, ugyanakkor ezek célja voltaképpen az áramtermelés, nem pedig a vízszint szabályozása. Ezek a létesítmények valamennyire megfogják a vizet, de ugyanakkor át is eresztik, tehát az túlzó állításnak tűnik, hogy Magyarország elől egyszerűen elvennék a Duna vizét.
Igaz, hogy itthon viszont nem működik ilyen műtárgy, sokan pedig éppen ebben látnák a megoldást a Duna vízszintjének emelésére. A Tisza-kormánynak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, hogy valóban eredményes lehet-e ebből a szempontból egy duzzasztó megépítése. Ugyanakkor erre Magyar Péter meglepő választ adott.
Orbán Anita megelégelte: megkérdezte Ausztriát, a németeket és a szlovákokat a Dunáról
Visszatérve Orbán Anita "akciójára", a Tisza-kormány miniszterelnöke arról számolt be, hogy tájékozódtak és a Duna vizének visszafogása jelenleg nem látszik sehol sem.
Csakhogy később arról is beszélt, hogy ő is tudja, hogy nem csak a Duna, hanem a Tisza vízszintje is egyre lejjebb van, és ez részben azért következik be, mert Ausztriában a Duna felső szakaszán egyre több duzzasztómű, erőmű működik, amely visszafogja a hordalékot.
Nem hoz hordalékot, ami lerakódna és ezért egyre inkább vájja saját magát a folyómeder lejjebb, a folyó egyre mélyebbre kerül
– fogalmazott. Vagyis ha nem is közvetlen, de közvetette hatást mégis felvázolt Magyar Péter az osztrák dunai erőművek és a magyar szakaszon tapasztalható drámai vízszint között.
Lesz-e magyar duzzasztó a Dunán?
Jelenleg nincs szó új vízlépcső vagy duzzasztó építéséről, a válsághelyzet lezárulta után azonban minden lehetséges megoldást érdemes megvizsgálni. Ezt Magyar Péter miniszterelnök válaszolta pénteken a Paksi Atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a Világgazdaság azon felvetésére, hogy tervezik-e duzzasztóművek telepítését a Dunára, hogy a jövőben elkerüljék az alacsony vízállás miatt kialakuló helyzetet.
A kormányfő leszögezte, hogy erről egyelőre nem folyt egyeztetés. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Duna állapotával mindenképpen foglalkozni kell, mert a rendkívül alacsony vízszint jelentős károkat okoz.
Első lépésként azonban a meder újbóli kotrását vetette fel, amit szerinte érdemes lehet megvizsgálni, mivel ezt korábban rendszeresen elvégezték. De mivel nem vízügyi szakember, ezért a konkrét műszaki megoldások megítélését a szakértőkre bízza.
A miniszterelnök szerint a mostani helyzet lezárulta után részletesen értékelni kell a tapasztalatokat, mert
több olyan beavatkozás is létezik, amely környezetvédelmi vitákat vált ki, ugyanakkor az energiaellátás biztonságát is szem előtt kell tartani.
Magyar Péter okfejtését úgy folytatta, hogy az sem lehet a környezetvédők érdeke, hogy tartósan alacsony vízállás mellett a nukleáris termelés korlátozása miatt több fosszilis tüzelésű erőmű üzembe helyezésére legyen szükség.
Némileg ellentmondásos példaként pedig azt hozta föl, hogy Ausztriában és Szlovákiában több duzzasztómű és vízlétesítmény működik, Magyarországon pedig a Tiszán is találhatók kisebb kapacitású vízerőművek.