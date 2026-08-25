Orbán Anita élő adásban mondta el a tévében, hogyan válik le Magyarország az orosz energiáról: Kapitány István irányít, Lavrovval nem beszélt – „Paks II. szerződésébe semennyire nem láttam bele”
Nem beszélt még Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Orbán Anita, amióta elfogadta a külügyminiszteri tisztséget – derült ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Rónai Egon kérdésére azt mondta, egyelőre egyik fél sem kezdeményezett hivatalos kapcsolatfelvételt.
A két ország diplomáciai kapcsolata ugyanakkor működik: Magyarország fenntartja moszkvai nagykövetségét, Budapesten pedig továbbra is jelen van az orosz diplomáciai képviselet.
A beszélgetésben szóba került Magyarország orosz energiáról történő leválása is. Orbán Anita szerint ez elsősorban összkormányzati feladat, amelyet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium irányít. A tárcát Kapitány István vezeti, így az energiafelhasználásról, az ország szükségleteiről és az ellátás átalakításáról ott születnek meg a szakpolitikai döntések. A külügyminiszter szerint a kormány célja, hogy
- a magyar állampolgárok
- és a hazai vállalatok
a lehető legalacsonyabb áron jussanak energiához, miközben az ellátás folyamatosan biztosított marad. A Külügyminisztérium diplomáciai eszközökkel segíti majd a kormány által kiválasztott megoldások végrehajtását.
A munkamegosztásról korábban a Világgazdaság is beszámolt. Az új kormányzati struktúrában a külgazdasági terület, így a beruházások ösztönzése, a vállalati együttműködések és az energetikai projektek gazdasági kezelése Kapitány István minisztériumához került. Orbán Anita tárcája a klasszikus diplomáciára és a nemzetközi érdekérvényesítésre összpontosít.
Orbán Anita a sajtóból értesült Paks II.-ről
Rónai Egon arra is rákérdezett, hogy Orbán Anita mennyire látott bele a Paks II. megállapodásba, amelynek megkötésekor energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként dolgozott.
Semennyire nem láttam bele, és abba valószínűleg nagyon kevesen láttak bele
– válaszolta a külügyminiszter. Hozzátette: a szerződés megkötéséről annak idején ő maga is a sajtóból értesült.
Orbán Anita már korábban is az orosz energiafüggőség mérséklése mellett érvelt. A műsorban most azt mondta, Magyarországon az előző kormány „elinflálta” a szuverenitás fogalmát, ezért szerinte ismét világossá kell tenni, mit jelent a valódi önállóság.
Úgy fogalmazott, egy ország akkor szuverén, ha nem függ sem Oroszországtól, sem bármely más államtól. Szabadon meghozhatja a saját döntéseit, és azok végrehajtását sem képes megakadályozni egy külső szereplő.
Ehhez mindenféle függőséget meg kell szüntetni, legyen az energia vagy bármilyen más
– hangsúlyozta Orbán Anita.