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energiabiztonság
Orbán Anita
Paks II. Zrt.
energiapolitika

Orbán Anita élő adásban mondta el a tévében, hogyan válik le Magyarország az orosz energiáról: Kapitány István irányít, Lavrovval nem beszélt – „Paks II. szerződésébe semennyire nem láttam bele”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar energiapolitika irányítása nem a Külügyminisztériumhoz, hanem a Kapitány István vezette gazdasági és energetikai tárcához tartozik. Orbán Anita külügyminiszter szerint minden külső függőséget meg kell szüntetni ahhoz, hogy Magyarország valóban szuverén legyen, de az orosz energia kiváltásának konkrét módjáról az összkormányzati döntés után a diplomáciának kell tárgyalnia.
VG
2026.08.25, 06:40

Nem beszélt még Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Orbán Anita, amióta elfogadta a külügyminiszteri tisztséget – derült ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Rónai Egon kérdésére azt mondta, egyelőre egyik fél sem kezdeményezett hivatalos kapcsolatfelvételt.

German Minister Wadephul Welcoms Hungarian Foreign Minister In Berlin Orbán Anita külügyminiszter
Orbán Anita a sajtóból értesült Paks II.-ről/ Fotó: NurPhoto via AFP

A két ország diplomáciai kapcsolata ugyanakkor működik: Magyarország fenntartja moszkvai nagykövetségét, Budapesten pedig továbbra is jelen van az orosz diplomáciai képviselet.

A beszélgetésben szóba került Magyarország orosz energiáról történő leválása is. Orbán Anita szerint ez elsősorban összkormányzati feladat, amelyet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium irányít. A tárcát Kapitány István vezeti, így az energiafelhasználásról, az ország szükségleteiről és az ellátás átalakításáról ott születnek meg a szakpolitikai döntések. A külügyminiszter szerint a kormány célja, hogy

  • a magyar állampolgárok
  • és a hazai vállalatok

a lehető legalacsonyabb áron jussanak energiához, miközben az ellátás folyamatosan biztosított marad. A Külügyminisztérium diplomáciai eszközökkel segíti majd a kormány által kiválasztott megoldások végrehajtását.

A munkamegosztásról korábban a Világgazdaság is beszámolt. Az új kormányzati struktúrában a külgazdasági terület, így a beruházások ösztönzése, a vállalati együttműködések és az energetikai projektek gazdasági kezelése Kapitány István minisztériumához került. Orbán Anita tárcája a klasszikus diplomáciára és a nemzetközi érdekérvényesítésre összpontosít.

Orbán Anita a sajtóból értesült Paks II.-ről

Rónai Egon arra is rákérdezett, hogy Orbán Anita mennyire látott bele a Paks II. megállapodásba, amelynek megkötésekor energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként dolgozott.

Semennyire nem láttam bele, és abba valószínűleg nagyon kevesen láttak bele

– válaszolta a külügyminiszter. Hozzátette: a szerződés megkötéséről annak idején ő maga is a sajtóból értesült.

Orbán Anita már korábban is az orosz energiafüggőség mérséklése mellett érvelt. A műsorban most azt mondta, Magyarországon az előző kormány „elinflálta” a szuverenitás fogalmát, ezért szerinte ismét világossá kell tenni, mit jelent a valódi önállóság.

Úgy fogalmazott, egy ország akkor szuverén, ha nem függ sem Oroszországtól, sem bármely más államtól. Szabadon meghozhatja a saját döntéseit, és azok végrehajtását sem képes megakadályozni egy külső szereplő.

Ehhez mindenféle függőséget meg kell szüntetni, legyen az energia vagy bármilyen más

– hangsúlyozta Orbán Anita.

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