Orbán Anita élő adásban mondta el a tévében, hogyan válik le Magyarország az orosz energiáról: Kapitány István irányít, Lavrovval nem beszélt – „Paks II. szerződésébe semennyire nem láttam bele”

Nem beszélt még Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel Orbán Anita, amióta elfogadta a külügyminiszteri tisztséget – derült ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Rónai Egon kérdésére azt mondta, egyelőre egyik fél sem kezdeményezett hivatalos kapcsolatfelvételt.

Orbán Anita a sajtóból értesült Paks II.-ről/ Fotó: NurPhoto via AFP

A két ország diplomáciai kapcsolata ugyanakkor működik: Magyarország fenntartja moszkvai nagykövetségét, Budapesten pedig továbbra is jelen van az orosz diplomáciai képviselet.

A beszélgetésben szóba került Magyarország orosz energiáról történő leválása is. Orbán Anita szerint ez elsősorban összkormányzati feladat, amelyet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium irányít. A tárcát Kapitány István vezeti, így az energiafelhasználásról, az ország szükségleteiről és az ellátás átalakításáról ott születnek meg a szakpolitikai döntések. A külügyminiszter szerint a kormány célja, hogy

a magyar állampolgárok

és a hazai vállalatok

a lehető legalacsonyabb áron jussanak energiához, miközben az ellátás folyamatosan biztosított marad. A Külügyminisztérium diplomáciai eszközökkel segíti majd a kormány által kiválasztott megoldások végrehajtását.

A munkamegosztásról korábban a Világgazdaság is beszámolt. Az új kormányzati struktúrában a külgazdasági terület, így a beruházások ösztönzése, a vállalati együttműködések és az energetikai projektek gazdasági kezelése Kapitány István minisztériumához került. Orbán Anita tárcája a klasszikus diplomáciára és a nemzetközi érdekérvényesítésre összpontosít.

Orbán Anita a sajtóból értesült Paks II.-ről

Rónai Egon arra is rákérdezett, hogy Orbán Anita mennyire látott bele a Paks II. megállapodásba, amelynek megkötésekor energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként dolgozott.

Semennyire nem láttam bele, és abba valószínűleg nagyon kevesen láttak bele

– válaszolta a külügyminiszter. Hozzátette: a szerződés megkötéséről annak idején ő maga is a sajtóból értesült.

Orbán Anita már korábban is az orosz energiafüggőség mérséklése mellett érvelt. A műsorban most azt mondta, Magyarországon az előző kormány „elinflálta” a szuverenitás fogalmát, ezért szerinte ismét világossá kell tenni, mit jelent a valódi önállóság.