Ezt eddig nem tudtuk: kiszámolták, mit tett valójában Orbán Viktor a magyar gazdasággal és az államadóssággal 16 év alatt – erre a németek és a románok is rácsodálkoznak

Magyarország a hetedik helyen áll az Európai Unió tagállamai között az államadósság változásával korrigált gazdasági növekedés alapján – közölte Orbán Balázs fideszes országgyűlési képviselő.

Orbán Balázs szerint az idei költségvetési folyamatok veszélyeztetik az elmúlt másfél évtized eredményeit / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Facebookon azt is írta, hogy ugyanakkor az idei költségvetési folyamatok már kedvezőtlen irányt jeleznek, és az ország könnyen lecsúszhat a régiós versenyben.

Orbán Balázs szerint a gazdasági növekedést nem lehet az államadósság alakulásától függetlenül értékelni, mivel hitelből rövid távon viszonylag könnyű növekedést teremteni. Úgy véli, csak akkor beszélhetünk valódi gazdasági teljesítményről, ha egy ország úgy tudja bővíteni a gazdaságát, hogy közben nem emelkedik a GDP-arányos államadóssága.

A politikus az Eurostat adataira hivatkozva elkészítette az Európai Unió tagállamainak adósságráta-emelkedéssel korrigált növekedési rangsorát. Saját számításában minden egyszázalékos reál-GDP-növekedés egy pontot ér, míg az államadósság GDP-arányos szintjének minden egyes százalékpontos emelkedéséért egy pontot von le.

Orbán Balázs posztja szerint

Magyarország az elmúlt másfél évtized teljesítménye alapján a 27 uniós tagállam között a hetedik helyet foglalja el.

A közép-európai országok közül csak Lengyelország előzi meg hazánkat, a többi regionális versenytárs rosszabb eredményt ért el.

A képviselő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a lengyel adatokon belül jelentős változás következett be. Közlése szerint a konzervatív kormányzás éveiben, 2015 és 2023 között Lengyelország GDP-arányos államadóssága 51,1 százalékról 49,5 százalékra mérséklődött, annak ellenére, hogy ebbe az időszakba esett a koronavírus-járvány is.

Donald Tusk hivatalba lépése óta viszont a lengyel adósságráta 59,7 százalékra emelkedett, ami két év alatt több mint tíz százalékpontos növekedést jelent. Orbán Balázs értékelése szerint Lengyelország jelenleg gyors ütemben éli fel azt a gazdasági és költségvetési mozgásteret, amelyet a korábbi konzervatív kormány teremtett meg. Ha ez a folyamat folytatódik, Lengyelország helyezése is gyorsan romolhat az általa felállított rangsorban.