Váratlan vallomás: máris visszasírják Orbán Viktort Ausztriában, óriási pénzt köszönhetnek neki – lenyűgözte őket, amit a volt magyar miniszterelnök felépített

Magyarország az elmúlt években az európai autógyártás egyik legfontosabb helyszínévé vált. Miközben Nyugat-Európában egyre több autógyár jövője válik bizonytalanná, az Orbán Viktor vezette kormányok képesek voltak számos autóipari nagyberuházást hazánkba csábítani.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Miközben Magyarországon egyre több jármű készül, valamint az ágazat árbevétele is várhatóan növekszik majd az utóbbi időszak beruházásainak következtében, addig a Volkswagen gyárbezárásokat helyezett kilátásba Németországban, a Mercedes pedig a kedvező feltételek miatt Kecskeméten kezdi meg egyik legjobban várt elektromos modelljének gyártását.

Orbán Viktorhoz kötik az utóbbi évek autóipari bővítéseit

Nem csoda, hogy az osztrák sajtó aktívan követi a magyar autóipar aktualitásait, mivel a szomszédos ország beszállítói szerves részét képezik az értékláncnak. Ebből adódóan az esetlegesen gyenge hazai teljesítmény negatív hatást gyakorolhatna Ausztria exportmutatóira.

A magyar autóipar fellendülésének oka könnyen azonosítható. A választásokon időközben leváltott, hosszú ideig hivatalban lévő miniszterelnök, Orbán Viktor hatalmas összegekkel csábította Magyarországra a nemzetközi autóipari vállalatokat

− írta a News.at újságírója, aki arra is rámutatott, hogy ehhez olyan vállalkozásbarát feltételek is párosulnak mint:

a kilencszázalékos társaságiadó-kulcs, valamint

a kedvező bérköltségek.

Míg Magyarországon egy munkaóra átlagosan 11 euróba kerül, addig Németországban a vállalatok 37 eurót fizetnek egységnyi elvégzett munkáért.

A vonzó feltételeknek látszata is van: az előrejelzések szerint Magyarországon 2028-ra 541 ezer jármű készülhet évente, az ágazat árbevétele 2025-ben pedig meghaladta a 14 milliárd eurót. Ez azt jelenti, hogy hazánk a legyártott személygépjárművek számában megelőzte Olaszországot.

Az elmúlt időszakban a BMW csaknem kétmilliárd eurót fektetett a debreceni gyárának fejlesztésébe, ahol a népszerű iX3-as modell is készül. A tervek szerint ebből a típusból 150 ezer darab gördül majd le évente a szalagokról.