Magyar Péter erről eddig nem beszélt: feketén-fehéren kiderült, mit tett Orbán Viktor Magyarország pénzével – nagyon erős hatalmakkal kerülhetett szembe a Fidesz-kormány

Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb javulását érte el 2010 és 2024 között abban, hogy a gazdaságban megtermelt jövedelem mekkora része jut végül a magyar gazdaság szereplőihez, ahelyett hogy a határokon átáramló profitok, kamatok és más jövedelmek egyenlege miatt külföldre kerülne. A Moore Czech Republic Eurostat-adatokra épülő friss elemzése szerint a magyar mutató 2,6 százalékponttal javult ebben a tizennégy évben; ennél csak Csehország, Észtország és Horvátország ért el nagyobb előrelépést.

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Az időszak teljes egészében az Orbán-kormányokhoz kötődik, és különösen érdekes annak tükrében, hogy Orbán Viktor már 2022-ben a magyar gazdaság egyik legfontosabb problémájaként beszélt a negatív profitegyenlegről. A szám elsőre technikainak tűnhet, valójában azonban az egyik legfontosabb kérdést méri egy erősen külföldi tulajdonra épülő gazdaságban: nemcsak azt, hogy mennyit termel egy ország, hanem azt is, hogy az ebből származó jövedelem végül kikhez kerül. Ebben Magyarország az elmúlt másfél évtizedben látványosan javított.

A Moore Czech Republic összehasonlításában Csehország 5 százalékponttal került közelebb ahhoz, hogy a belföldön előállított jövedelem nagyobb része a cseh gazdasági szereplőknél maradjon. Észtország 3,4, Horvátország 3,0, Magyarország pedig 2,6 százalékpontos javulást ért el. Eközben több régiós versenytárs éppen ellenkező irányba mozdult: Szlovákia 1,1, Lengyelország 0,4, Románia pedig 2,2 százalékponttal rontott.

Orbán Viktor már 2022-ben erről beszélt

A mostani adatok azért különösen érdekesek magyar szemmel, mert Orbán Viktor 2022-es gazdasági évadnyitóján éppen ezt a problémát nevezte meg az ország előtt álló öt gazdasági csapda egyikeként. A volt miniszterelnök akkor a magas külföldi tulajdonhányad, az exportáló nagyvállalatok dominanciája, a negatív profitegyenleg, a gazdaság dualitása és a vidék lemaradása között sorolta fel azokat a problémákat, amelyekből szerinte Magyarországnak a következő évtizedben ki kellett törnie.

A profitegyenleg abban az időszakban komoly magyar gyengeség volt. A rendelkezésre álló akkori adatok szerint a külföldi tulajdonú cégek magyarországi profitja jóval meghaladta a magyar tulajdonú vállalatok külföldről származó nyereségét.

GDP-arányosan a magyar hiány 4,3 százalék körül alakult; a régióban csak Csehország állt ennél kedvezőtlenebbül, 5,1 százalékkal.

Orbán akkori diagnózisa ezért lényegében ugyanarra a szerkezeti problémára vonatkozott, amelyet a Moore Czech Republic most a bruttó nemzeti jövedelem és a GDP viszonyán keresztül vizsgált. A friss összehasonlítás pedig azt mutatja, hogy 2010 és 2024 között Magyarország ezen a téren nem romlott, hanem az uniós élmezőnyben javított.