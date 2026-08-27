Kapitány István most először mondta el, hogyan választják le Magyarországot az orosz energiáról: örülhetnek a horvátok, mesés olajüzlet hullik az ölükbe – „Mindenki meg fogja tudni”

Moszkva élesen reagált arra, hogy a Tisza-kormány Európát és a globális rendszert fenyegető veszélynek minősítette Oroszországot. Az ügy kirobbanását követően orosz politikusok már nyíltan beszéltek a magyarországi energiaszállítások leállításáról, amely lépés ellátásbiztonsági kockázatot jelentene.

Kapitány István elmondta hogyan válhat le Magyarország az orosz energiáról / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Hortay Olivér erre az estre reagálva igyekezett megtudni Kapitány Istvántól, hogy milyen terve van a kormánynak arra az esetre, amennyiben a transzferek valóban leállnak.

A Fidesz képviselője szerint a tervezetnél hamarabb leállhatnak az orosz energiaszállítások

„Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a világ rendjére” − olvasható abban az irányelvben, amelyet Magyar Péter kormányfő írt alá a magyar ENSZ-delegáció számára. Az esetre reagálva Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja úgy foalmazott, hogy az új magyar álláspont ismeretében „kérdésessé válhat” az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállítás sorsa.

Néhány napja Orbán Anita, külügyminiszterasszony egy tévé interjúban arról beszélt, hogy az orosz energiáról való leválás az ön hatáskörében fog megvalósulni. Tisztelettel kérdezném, mi a terv?

−szegezte a kérdést Kapitány Istvánnak Hortay Olivér, majd hozzátette, hogy Oroszország megkerülhetetlen szereplő hazánk energiaellátásában.

A képviselő rámutatott, hogy tavaly a gázimportunk háromnegyede és az olajimportunk 90 százaléka Oroszországból érkezett.

Hangsúlyozta azt is, hogy a pótlási lehetőségeket szűkíti, hogy az orosz források több környező ország energiamixében is meghatározóak.

Miniszter úr, mégis milyen szakmai érvel indokolható, hogy önök egy gázválság küszöbén konfliktus nyitnak hazánk legnagyobb beszállítójával?

− fogalmazott Hortay Olivér, aki szerint ez a lépés egy olyan eszkalációs spirált indíthat, amelynek következtében Magyarország idő előtt lesz kénytelen leválni az orosz energiahordozókról, így a lépés egyáltalán nem szolgálja hazánk érdekeit.

Kapitány István minden kérdésre megpróbált válaszolni

Felszólalása elején a gazdasági és energetikai miniszter csúsztatásnak minősítette képviselőtársa felszólalását és kategorikusan kijelentette, hogy

Magyarország energiaellátása 2026-ban és 2027-ben biztosított.

A politikus azt is hozzátette, hogy míg pár évvel ezelőtt az orosz olaj az import 62-63 százalékát tette ki, addig 2025-ben ez az arány 90 százalékra emelkedett. Véleménye nem történt megfelelő diverzifikáció, pedig az Adria-vezetéket lehetne használni.

Habár a Janaf és a Mol 2026-ra vonatkozóan aláírt egy 2,05 millió tonna nyersolaj szállításáról szóló szerződés a vezeték valós kapacitása továbbra sem ismert, mivel a horvát vállalat márciusban indította el azt a tesztet, amivel ezt meg lehet állapítani.

A gáz tekintetében Kapitány István arról beszélt, hogy „interkonnektorok és beszerzési lehetőségek minden irányból vannak”, ezeket pedig korábban nem használták ki, ám a Tisza-kormány ezeket aktiválni fogja.

2026-ban és 2027-ben az ellátásunk biztosított, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem nagyon értem, hogy mi volt az ön kérdése, mi volt a lényege

− zárta felszólalását a miniszter.