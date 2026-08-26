Elképesztő fenyegetést kapott Magyarország Oroszországtól: ez a válasz a Tisza-kormánynak, amiért megváltoztatta a külpolitikáját – Orbán Viktor alatt ez elképzelhetetlen volt
Magyarország új külpolitikai irányt szabott, Oroszország pedig máris megüzente, milyen következményekkel járhat, ha Moszkvát fenyegetésként kezeli Budapest. Egy orosz parlamenti képviselő szerint az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet a két ország között.
Megérkezett az orosz válasz Magyarország új külpolitikai irányára: Moszkva szerint akár az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet, miután Budapest hivatalos dokumentumban fenyegetésként azonosította Oroszországot. A kijelentést Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja tette a gazeta.ru-nak.
Kolesznyik szerint az új magyar álláspont után „kérdésessé válhat” az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállítás, beleértve az olajat is.
A képviselő úgy vélte, hogy Budapest az Európai Unió nyomására változtatott Oroszországhoz fűződő viszonyán, és szerinte akár Magyarország lehet az első, amely uniós nyomásra önként lemond az orosz energiahordozókról.
A fenyegetésként értelmezhető orosz reakció közvetlenül azután érkezett, hogy kiderült: a Magyar Péter miniszterelnök által aláírt, az ENSZ-közgyűlésre készülő magyar delegáció számára készült irányelvek Oroszország magatartását Magyarországra, Európára és a globális rendre nézve is fenyegetésnek nevezik. A dokumentum emellett elítéli az orosz katonai agressziót, támogatja Ukrajna szuverenitását és önvédelemhez való jogát, ugyanakkor a diplomáciai rendezést és a tartós békét is sürgeti.
Ez éles váltás az eddigi magyar külpolitikai hangsúlyokhoz képest. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy Magyarország erős szövetségese lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak.
Az orosz olaj és gáz a tét
A mostani orosz üzenet különösen azért súlyos, mert Magyarország energiaellátásában továbbra is jelentős szerepe van az orosz energiahordozóknak.
Kolesznyik kijelentése ugyan nem jelent hivatalos orosz kormányzati döntést a szállítások leállításáról, de világos politikai jelzés: Moszkvában már összekapcsolják a magyar külpolitikai fordulatot az energiaügyi kapcsolatok jövőjével.
Magyarország egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: elítéli az orosz agressziót, teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett – új utasítást kapott az ENSZ-küldöttség
Teljes támogatásáról biztosítja Ukrajna szuverenitását és területi integritását Magyarország az ENSZ-ben. A Magyar Péter által aláírt irányelvek Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják, miközben a kormány tárgyalásokat sürget a tartós békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról.