Deviza
EUR/HUF362,06 +0,29% USD/HUF310,75 +0,5% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,08% RON/HUF68,88 +0,3% CZK/HUF15,01 +0,11% EUR/HUF362,06 +0,29% USD/HUF310,75 +0,5% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,08% RON/HUF68,88 +0,3% CZK/HUF15,01 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 755,02 -0,52% MTELEKOM2 534 -0,94% MOL5 000 -0,79% OTP46 320 -0,34% RICHTER13 300 -0,45% OPUS317 0% ANY6 660 0% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 553,3 -0,48% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 275,19 +0,08% BUX150 755,02 -0,52% MTELEKOM2 534 -0,94% MOL5 000 -0,79% OTP46 320 -0,34% RICHTER13 300 -0,45% OPUS317 0% ANY6 660 0% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 553,3 -0,48% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 275,19 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ENSZ
Tisza-kormány
Oroszország
energiaellátás
orosz gáz
orosz olaj

Elképesztő fenyegetést kapott Magyarország Oroszországtól: ez a válasz a Tisza-kormánynak, amiért megváltoztatta a külpolitikáját – Orbán Viktor alatt ez elképzelhetetlen volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alig derült ki, hogy Magyarország Oroszországot fenyegetésként kezeli, máris megszólalt Moszkva. Az orosz parlament védelmi bizottságának egyik tagja szerint akár a magyarországi olaj- és gázszállítás is kérdésessé válhat.
VG
2026.08.26, 19:52
Frissítve: 2026.08.26, 20:02

Magyarország új külpolitikai irányt szabott, Oroszország pedig máris megüzente, milyen következményekkel járhat, ha Moszkvát fenyegetésként kezeli Budapest. Egy orosz parlamenti képviselő szerint az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet a két ország között.

putyin orosz
A magyar külpolitika pálfordulására Oroszország azonnal kemény választ adott / Fotó: AFP

Megérkezett az orosz válasz Magyarország új külpolitikai irányára: Moszkva szerint akár az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet, miután Budapest hivatalos dokumentumban fenyegetésként azonosította Oroszországot. A kijelentést Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja tette a gazeta.ru-nak.

Kolesznyik szerint az új magyar álláspont után „kérdésessé válhat” az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállítás, beleértve az olajat is. 

A képviselő úgy vélte, hogy Budapest az Európai Unió nyomására változtatott Oroszországhoz fűződő viszonyán, és szerinte akár Magyarország lehet az első, amely uniós nyomásra önként lemond az orosz energiahordozókról.

A fenyegetésként értelmezhető orosz reakció közvetlenül azután érkezett, hogy kiderült: a Magyar Péter miniszterelnök által aláírt, az ENSZ-közgyűlésre készülő magyar delegáció számára készült irányelvek Oroszország magatartását Magyarországra, Európára és a globális rendre nézve is fenyegetésnek nevezik. A dokumentum emellett elítéli az orosz katonai agressziót, támogatja Ukrajna szuverenitását és önvédelemhez való jogát, ugyanakkor a diplomáciai rendezést és a tartós békét is sürgeti.

Ez éles váltás az eddigi magyar külpolitikai hangsúlyokhoz képest. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy Magyarország erős szövetségese lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak.

Az orosz olaj és gáz a tét

A mostani orosz üzenet különösen azért súlyos, mert Magyarország energiaellátásában továbbra is jelentős szerepe van az orosz energiahordozóknak. 

Kolesznyik kijelentése ugyan nem jelent hivatalos orosz kormányzati döntést a szállítások leállításáról, de világos politikai jelzés: Moszkvában már összekapcsolják a magyar külpolitikai fordulatot az energiaügyi kapcsolatok jövőjével.

Magyarország egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: elítéli az orosz agressziót, teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna mellett – új utasítást kapott az ENSZ-küldöttség

Teljes támogatásáról biztosítja Ukrajna szuverenitását és területi integritását Magyarország az ENSZ-ben. A Magyar Péter által aláírt irányelvek Oroszországot hazánkra és Európára leselkedő fenyegetésként azonosítják, miközben a kormány tárgyalásokat sürget a tartós békéről és a hosszú távú biztonsági garanciákról.

 

Energiaválság

Energiaválság
1878 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu