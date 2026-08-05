Több évnyi növekedés után 2025-ben ismét csökkent a Magyarországon dolgozó orvosok száma. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly 42 117 orvos rendelkezett érvényes működési nyilvántartással, szemben a 2024-es 43 123 fővel, ami 2,3 százalékos visszaesést jelent. Bár az orvostársadalomban már látszanak a generációváltás első jelei, az utánpótlás továbbra sem tudja teljes mértékben pótolni a pályaelhagyókat és a nyugdíjba vonulókat.

Vészjósló számok érkeztek: durván fogynak a magyar háziorvosok, az egész rendszer roskadozik – azonnali, teljes átvilágítást sürget a Kamara Fotó: ANP via AFP

Csökken a háziorvosok száma, nő az alapellátásra nehezedő nyomás

A legnagyobb kihívások továbbra is az alapellátásban jelentkeznek. A Magyar Orvosi Kamara és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint 2026 márciusában a 6373 háziorvosi praxisból 1021 volt betöltetlen, vagyis országosan minden hatodik praxis üresen állt.

A háziorvosok száma egy év alatt 1,8 százalékkal csökkent, miközben az egy orvosra jutó betegforgalom 3,6 százalékkal nőtt: 2025-ben átlagosan 13 410 betegmegjelenés jutott egy háziorvosra. A gyermekellátásban a terhelés ennél is gyorsabban emelkedett.

A statisztikák szerint az alapellátás egyre nagyobb nyomás alatt működik:

a csökkenő orvoslétszám,

a magas praxishiány

és a növekvő betegforgalom egyaránt azt jelzi, hogy az orvosok megtartása, az utánpótlás biztosítása és a praxisok vonzóbbá tétele továbbra is az egészségügy egyik legfontosabb kihívása.

A Világgazdaság kérdésére a Magyar Orvosi Kamara elmondta, hogy az orvoslétszám csökkenésének és a magas orvoshiány elsődleges okai az alapellátás elöregedése, az elégtelen utánpótlás, a fiatalok számára kevésbé vonzó pályamodell, valamint az alacsonyabb bérek, a finanszírozási bizonytalanság és a jelentős adminisztratív terhek.