Deviza
EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF424,45 -0,04% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,05% RON/HUF69,3 -0,04% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF424,45 -0,04% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,05% RON/HUF69,3 -0,04% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
műszaki hiba
OTP
tranzakció
bankkártya
vásárlás

Ne most próbáljon OTP bankkártyával vásárolni - műszaki hiba van a magyar banknál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Műszaki hiba van a nagy magyar banknál. Az OTP jelezte, hogy egyes kártyás tranzakciók esetleg nem sikerülnek. Kipróbáltuk, tényleg nem.
VG
2026.08.15, 15:24

Zavar támadt az OTP rendszerében. Azok az ügyfelek bosszankodhatnak, akik most bankkártyával szeretnének vásárolni.

OTP
Zavar van az OTP rendszerében, de már dolgoznak a hiba elhárításán/Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az OTP tud a dologról, és, mint jelezte, dolgozik a hiba elhárításán. Erről az ügyfeleket is tájékoztatta. Mint a honlapján olvasható: Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy nem sikerülnek egyes kártyás vásárlási tranzakciók. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megfelelően működjön a szolgáltatás.

Eszerint más bankkártyás tranzakciókkal nincs baj. Például zavartalan lehet

  • a készpénzfelvétel,
  • a készpénzbefizetés,
  • az egyenleglekérdezés,
  • a mobilegyenleg-feltöltés,
  • vagy a csekk- és számlabefizetés.


Az OTP szólt, hogy lesz más is

Hab a tortán, hogy nemsokára megint kis gond lesz, de ez egy előre jelzett leállás fogja okozni. Augusztus 25-én (kedden) hajnali 1 órától várhatóan másfél órán keresztül áll le a kártyás fizetési rendszer és a készpénzfelvétel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu