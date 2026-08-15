Ne most próbáljon OTP bankkártyával vásárolni - műszaki hiba van a magyar banknál

Zavar támadt az OTP rendszerében. Azok az ügyfelek bosszankodhatnak, akik most bankkártyával szeretnének vásárolni.

Zavar van az OTP rendszerében, de már dolgoznak a hiba elhárításán/Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az OTP tud a dologról, és, mint jelezte, dolgozik a hiba elhárításán. Erről az ügyfeleket is tájékoztatta. Mint a honlapján olvasható: Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy nem sikerülnek egyes kártyás vásárlási tranzakciók. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megfelelően működjön a szolgáltatás.

Eszerint más bankkártyás tranzakciókkal nincs baj. Például zavartalan lehet

a készpénzfelvétel,

a készpénzbefizetés,

az egyenleglekérdezés,

a mobilegyenleg-feltöltés,

vagy a csekk- és számlabefizetés.



Az OTP szólt, hogy lesz más is

Hab a tortán, hogy nemsokára megint kis gond lesz, de ez egy előre jelzett leállás fogja okozni. Augusztus 25-én (kedden) hajnali 1 órától várhatóan másfél órán keresztül áll le a kártyás fizetési rendszer és a készpénzfelvétel.