Ne most próbáljon OTP bankkártyával vásárolni - műszaki hiba van a magyar banknál
Zavar támadt az OTP rendszerében. Azok az ügyfelek bosszankodhatnak, akik most bankkártyával szeretnének vásárolni.
Az OTP tud a dologról, és, mint jelezte, dolgozik a hiba elhárításán. Erről az ügyfeleket is tájékoztatta. Mint a honlapján olvasható: Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy nem sikerülnek egyes kártyás vásárlási tranzakciók. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy megfelelően működjön a szolgáltatás.
Eszerint más bankkártyás tranzakciókkal nincs baj. Például zavartalan lehet
- a készpénzfelvétel,
- a készpénzbefizetés,
- az egyenleglekérdezés,
- a mobilegyenleg-feltöltés,
- vagy a csekk- és számlabefizetés.
Az OTP szólt, hogy lesz más is
Hab a tortán, hogy nemsokára megint kis gond lesz, de ez egy előre jelzett leállás fogja okozni. Augusztus 25-én (kedden) hajnali 1 órától várhatóan másfél órán keresztül áll le a kártyás fizetési rendszer és a készpénzfelvétel.