Fontos információkat közölt az Otthon Start felülvizsgálattal kapcsolatban az államtitkár

Az Otthon Start kiemelő rendeletek felfüggesztése, illetve néhány további kiemelő rendelet visszavonása kapcsán fontos tisztázni, valójában mit érintenek ezek az intézkedések - közölte Facebook oldalán Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár.

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium Építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára - nem cél az Otthon Start program ellehetetlenítése / Fotó: Szemerey Samu Facebook

Az építési engedéllyel bíró, illetve már építés alatt álló beruházások esetében az engedélyek természetesen megmaradnak, a szerzett jogok nem vesznek el -írja.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban is vannak jogos kritikák, és nem feltétlenül értünk egyet minden esetben azok tartalmával vagy megvalósulásával

- teszi hozzá. Ezeknél a projekteknél azonban a kormány beavatkozási mozgástere már minimális, ezért

a meglévő engedélyek és szerzett jogok tiszteletben tartása mellett van lehetőség a továbbiakban eljárni.

Otthon Start - fontos a paraméterek betartása

Az engedéllyel még nem rendelkező, vagy az engedélyezési eljárás megkezdése előtt álló beruházások esetében akkor lesz lehetőség az engedélyek megszerzésére, ha az említett

közlekedési,

városépítészeti,

megfizethetőségi és

fenntarthatósági feltételrendszernek megfelelő paraméterekkel rendelkeznek és

bírják a helyi önkormányzatok támogatását.

Nem cél a projektek ellehetetlenítése

A felfüggesztett projektek esetében sem minden esetben az a cél, hogy azok ne mehessenek tovább, hanem az, hogy ahol a helyi közösségek érdekeivel ez összeegyeztethető, ott olyan irányba tereljük ezeket a beruházásokat, amely mindenki számára megfelelő, minőségi és fenntartható eredménnyel jár - áll az államtitkár közleményében.

Kiemelt célunk az ingatlanpiac ösztönzése, a lakásépítések és a beruházások számára egy átlátható, kiszámítható és támogató jogi és szakpolitikai környezet megteremtése, megfelelő adópolitikai ösztönzőkkel és számos további intézkedéssel. Egyértelmű lehetőséget látunk a beruházók, a vásárlók és a települések számára egyaránt kedvező, minőségi és gyarapodó ingatlanpiaci keretek létrehozására - zárja a közleményt Szemerey Samu.