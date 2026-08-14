Elkezdte beszántani az Otthon Startot a kormány: Vitézy Dávid bejelentette, felfüggeszti a kormány a program kiemelt státuszát – "A vállalkozók ne is próbálkozzanak, egyetlen engedélyt sem fognak már kiadni"

Az év végéig felfüggeszti a kormány az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások státuszát, és több korábban kiemelt fejlesztés esetében végleg vissza is vonják ezt a minősítést – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki sajtótájékoztatóján.

Év végéig átvizsgálják az összes Otthon Start Programhoz köthető beruházást. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Az előző kormányhoz köthető vállalkozókat sejtenek a beruházások mögött – ezért állították le az Otthon Start Programot

A döntést Vitézy Dávid azzal indokolta, hogy az előző kormány az Otthon Start Programhoz kapcsolódóan több olyan kiemelő rendeletet hozott, amelyek bizonyos beruházásoknak jelentős könnyítéseket biztosítottak. Állítása szerint ezekkel a szabályokkal kormányközeli vállalkozások számára teremtettek lehetőséget arra, hogy a beruházások megvalósítása során ne kelljen minden vonatkozó szabályt figyelembe venniük.

Vitézy úgy fogalmazott, ezek a konstrukciók azt eredményezték, hogy az érintett vállalkozások a lehető legtöbb hasznot húzhatták a fejlesztésekből.

A vállalkozók ne is próbálkozzanak, egyetlen engedélyt sem fognak már kiadni

– fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter által ismertetett döntés alapján az Otthon Start kiemelt beruházásainak esetében most nemcsak egy-egy projekt engedélyezésének elhalasztásáról döntött a kormány, hanem a teljes kört vizsgálja át, és december 31-ig valamennyi érintett beruházásnál felfüggeszti a kiemelt státuszhoz kapcsolódó lehetőségeket. Az átvilágítás lezárása után dőlhet el, hogy mely fejlesztések folytathatják a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályok szerint a megvalósulásukat.

Az Otthon Start Program nélkül a teljes lakáshitel piac a földbe állna

Korában írtunk róla, hogy egyre bizonytalanabb az Otthon Start sorsa. Pénzügyi szolgáltatóktól származó információk szerint van olyan bank Magyarországon, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti az Otthon Start Programot a Tisza-kormány. A Portfolionak név nélkül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszünteti a Tisza-kormány a fix 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.