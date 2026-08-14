Elkezdte beszántani az Otthon Startot a kormány: Vitézy Dávid bejelentette, felfüggeszti a kormány a program kiemelt státuszát – "A vállalkozók ne is próbálkozzanak, egyetlen engedélyt sem fognak már kiadni"
Az év végéig felfüggeszti a kormány az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások státuszát, és több korábban kiemelt fejlesztés esetében végleg vissza is vonják ezt a minősítést – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki sajtótájékoztatóján.
Az előző kormányhoz köthető vállalkozókat sejtenek a beruházások mögött – ezért állították le az Otthon Start Programot
A döntést Vitézy Dávid azzal indokolta, hogy az előző kormány az Otthon Start Programhoz kapcsolódóan több olyan kiemelő rendeletet hozott, amelyek bizonyos beruházásoknak jelentős könnyítéseket biztosítottak. Állítása szerint ezekkel a szabályokkal kormányközeli vállalkozások számára teremtettek lehetőséget arra, hogy a beruházások megvalósítása során ne kelljen minden vonatkozó szabályt figyelembe venniük.
Vitézy úgy fogalmazott, ezek a konstrukciók azt eredményezték, hogy az érintett vállalkozások a lehető legtöbb hasznot húzhatták a fejlesztésekből.
A vállalkozók ne is próbálkozzanak, egyetlen engedélyt sem fognak már kiadni
– fogalmazott a tárcavezető.
A miniszter által ismertetett döntés alapján az Otthon Start kiemelt beruházásainak esetében most nemcsak egy-egy projekt engedélyezésének elhalasztásáról döntött a kormány, hanem a teljes kört vizsgálja át, és december 31-ig valamennyi érintett beruházásnál felfüggeszti a kiemelt státuszhoz kapcsolódó lehetőségeket. Az átvilágítás lezárása után dőlhet el, hogy mely fejlesztések folytathatják a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályok szerint a megvalósulásukat.
Az Otthon Start Program nélkül a teljes lakáshitel piac a földbe állna
Korában írtunk róla, hogy egyre bizonytalanabb az Otthon Start sorsa. Pénzügyi szolgáltatóktól származó információk szerint van olyan bank Magyarországon, amely arra készül, hogy hónapokon belül kivezeti az Otthon Start Programot a Tisza-kormány. A Portfolionak név nélkül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszünteti a Tisza-kormány a fix 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.
A bankok fő kritikája a konstrukcióval szemben, hogy nem elég célott, ezért potyautas magatartásnak is teret ad, miközben a költségvetési terhe évről évre egyre nagyobb lesz. Jelenleg ugyanis olyanok is igénybevehetik, akik
- nem kívánnak beköltözni a lakásba, így akár ki is adhatják bérbe;
- a házastársnak több tulajdona is lehet;
- vagy az 50 százalékos korábbi tulajdonrész is megengedett.
Emiatt jelentős költségvetési terhe lehet a következő években: nagyságrendileg 5 év múlva akár 400 milliárd forintba kerülhet az adófizetőknek. A másik vád az Otthon Starttal szemben, hogy a tehetősöknek szól, mivel bizonyos számítások szerint a hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi egyötöd, 59 százalékát a legfelső egytized vette igénybe.
Ugyanakkor az már más kérdés, hogy rendkívül népszerűségnek örvend a vásárlók körében. Április végéig a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 1350 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek meg a bankok, amiből 38 488 lakást vásároltak vagy építettek fel. Ezzel az új lakáshiteleknek nagyjából háromnegyedét már az Otthon Start adja, tehát a kormányzati döntés a program jövőjérél az egész piacra hatással lehet.
Többször ígéretet tettek a Tisza miniszterei, hogy megtartják a programot
A Tisza programjában azonban szűk szavúan fogalmaz a hitelkonstrukcióról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek” – áll a párt programjában az ösztönző kapcsán.
Ennek ellenére a Tisza-kormány minisztereinek parlamenti meghallgatásai során egyértelmű ígéret hangzott el arra vonatkozóan – ilyet tett Kármán András pénzügyminiszter is –, hogy a Fidesz jó intézkedéseit megtartják, külön nevesítve az Otthon Startot is. Azonban nyugtalanító körülmény, hogy a Magyar Péter vezette kabinet az ígéretek ellenére nemrég váratlanul eltörölte a vállalkozások 3 százalékos likviditási hitelét.
A leginkább fájó lépés a kormány részéről az lenne, ha szigorítaná az elsőlakás-vásárló fogalmát, úgy, hogy az 50 százalékot nem érheti el a meglévő lakástulajdon, vagyis kizárja az 50-50 százalékos tulajdonnal másik ingatlanban már rendelkező párokat. Ez például automatikusan kizárná a programból a korábban csok-ot felvevő háztartásakat.