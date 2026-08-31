Ez még az oroszokat is meglepte: fű alatt beletolt még 200 milliárdot a Tisza-kormány Paks 2-be – "Magyar Péter viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet"

„A tavalyi 160,8 milliárd forint után idén a Tisza-kormány 206,6 milliárd forintot (több mint 300 millió eurót) különít el a Paks II. atomerőmű építésére” – írja az Eadaily, a 2026-os költségvetés módosításáról szóló, a Költségvetési Tanács által készített tervezetre hivatkozva. A lap szerint a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot néhány napon belül benyújtják az Országgyűlésnek.

A Tisza-kormány 206,6 milliárd forintot különít el a Paks II. atomerőmű építésére/Fotó: AFP

Paks II. lesz a leggazdaságosabb beruházás

Ebben az esetben az állam nem közvetlenül fizeti ki a költségeket, hanem feltőkésíti a Paks II. Zrt.-t, a társaság pedig a Roszatomtól érkező számlákat ütemezetten egyenlíti ki. A további tőkére az év eleje óta a vállalatnál felmerült többletforrás-igény miatt van szükség.

A jelenleg működő paksi atomerőmű teljesítménye 2 gigawatt, a Roszatom által megépítendő két új reaktor pedig további 2,4 gigawattal növeli majd a kapacitást. A beruházás költségét 12 milliárd euróra becsülik, amelyből 10 milliárd eurót az Oroszország által nyújtott hitel fedez.

Az európai nyugati és dél-koreai vállalatok projektjeivel összehasonlítva a Paks II. lesz a leggazdaságosabb beruházás.

Ennek ellenére a tavaszi választásokon hatalomra került új miniszterelnök, Magyar Péter már többször is megkérdőjelezte a projekt létjogosultságát. Hol a beruházás túl magas költségét kifogásolta, hol pedig azt kérdezte, hogyan működhet majd két új reaktor, ha a Duna vízszintje miatt nyáron a jelenlegi blokkok sem tudnak megfelelően üzemelni.

A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az állami atomenergetikai vállalat kész párbeszédet folytatni, és ugyanígy kész számokkal és tényekkel válaszolni a magyar vezetésben felmerülő valamennyi kérdésre.

„Egyelőre nem érkezett hozzánk megkeresés”

– mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.

Elmondása szerint februárban a Paksi Atomerőmű ötös blokkjának építési területén megkezdődött a reaktorépület alaplemezének betonozása, amely már több mint 80 százalékban elkészült.

Alekszandr Uvarov, az AtomInfo-Centr igazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy Magyar Péter olyan gyakran tesz nyilvános, a projektet fenyegető kijelentéseket, hogy a viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet.