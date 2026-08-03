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atomerőmű
energiaválság
Mátrai Erőmű
Paks
áramimport
biomassza
naperőmű

Már egyetlen pillanatig sem vagyunk meg importáram nélkül, Paks még termel a maradék erejéből - megdöbbentő, de olcsóbb az import, mint a hazai gázerőművek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatott a kormány áramfelhasználás-csökkentési felszólítása, túléltük a vasárnapot is. Miközben mindenki a Paksi Atomerőmű kínlódására figyel, mutatunk pár érdekességet. Például, hogy úgy tűnik, olcsóbb importálni, mint a gázüzemű erőműveket fárasztani. Várhatóan akár egy hónapig is áll majd a paksi termelés, vagyis a szükséghelyzetre kell hosszabb időre berendezkedni.
B. H. L.
2026.08.03, 10:49
Frissítve: 2026.08.03, 13:00

Az ország egyelőre veszi az akadályt: miközben a mintegy 2000 megawatt teljesítményű Paksi Atomerőmű már csak 200 megawatt körüli teljesítménnyel termel a Duna alacsony vízszintje miatti kényszerintézkedések miatt, nincs áramellátási zavar az országban. A kormány felszólítására hozott, együtt eddig 240 megawattnyi áramfelhasználás-csökkentések fél paksi blokknyi termelés megtakarítását tették lehetővé. De így is borotvaélen táncol az áramellátás.

Paks
A paksi krízisben bevetették magukat a hazai biomassza-erőművek is / Fotó: Wierl Ádám 

Rendben ment az éjszaka 

Tegnap délután indult Magyarország eddigi, talán legkritikusabb áramellátási időszaka: a felhasználóknak már annyi paksi árammal kellett beérnie, amennyi a nyolc paksi generátor helyett működő mindössze egyetlen berendezéssel előállítható. Viszont felpörögtek gázüzemű erőművek, mégpedig az elmúlt napokénál magasabb szinten, miután újraindult a Dunamenti Erőmű megjavított, G3 blokkja. Vasárnap este 8 óra tájban volt, hogy a gázerőművek együtt 1200 megawattnyi teljesítménynek termeltek.

Érkezett más belföldi segítség is

A nyilvános adatok szerint az elmúlt órákban megnőtt két, általában véve nem túl nagy súlyú technológiájú áramtermelés is. A biomassza-erőművek annnyi áramot adnak, amennyit tudnak, és felfutott a környezeszennyező volta miatt a hazai áramrendszer fekete bárányának számító Mátrai Erőmű termelése is. E két technológia együtt mintegy 200 megawattal termel már tegnap délután óta, folyamatosan. A lignitblokkok energiakibocsátása talán még növelhető, viszont a szélerőművek hajnal 4 óra tájban tudtak besegíteni. De messze nincs minden rendben, sőt!    

Már a felhasználási gödörben is kell az import   

Az import is szépen érkezett, Magyarország ezt szolgáló kapacitásai kellően nagyok. Korábbi cikkünk szerint

 a fő behozatali irány Szlovákia és Ukrajna, ez a jelenlegi állapot is. 

Szlovákia felől nem kizárólag szlovákiai, hanem távolabbi, főként németországi és csehországi erőművek árama érkezik. Most éjszaka volt olyan időszak, amikor Szlovákia felől 230 megawattnyi teljesítménnyel érkezett a villamos energia, Ukrajna felől pedig kétszer ekkorával.

Ukrajnával kapcsolatban két dolgot kell hangsúlyozni:

  • Egyrészt, bár keleti szomszédunk éves összevetésben több áramhoz jutnak Magyarország felől, mint amennyit ideküldenek, mégis hamis az az esetenként hallható vád, hogy "elvásárolják a magyar felhasználók elől az áramot". 
  • Másrészt Ukrajna azért tud bizonyos időszkokban bőségesen exportálni, mert a háború sújtotta ipara a korábbinál sokkal kevesebb áramot igényel, de áramrendszerének háborús kárai is nehezítik a belföldi igények kielégítését.

Egyes órákban kétharmadrészt importot használtunk

A teljes paksi leállás előtti utolsó, vasárnap éjszakai teljesítménycsökkentés így is nagyon fájdalmas volt, hiszen még kiélezettebbé vált az áramellátás: szombaton és vasárnap este 8 óra tájban is már annyi külföldi villamos energia érkezett, ami a teljes országos felhasználásnak majdnem a kétharmadát tette ki.

Az importkitettség megugrását egy másik változás is mutatja: Magyarország áramkülkereskedelmi szaldója utoljára augusztus 1-jén a déli órákban volt pozitív, de már csak szerény mértékben. Azóta, tehát a tegnapi, vasárnapi napsütéses órákban is importra szorult Magyarország, ráadásul az alacsony áramigényű éjszakai időszakban is. Itt azonban szükség van egy pontosításra: 

a naperőművek csúcsra járatásainak óráiban nem azért vásárolt külföldi áramot Magyarország, mert rászorult, hanem, mert csökkent a gázüzemű termelés.

 Jó eséllyel olcsóbb az import a gázüzemű termelésnél. Ezt - vagyis az üzleti megfontolás érványesülését - mutatja is, hogy továbbra sem keleltt beindítani a tartalékerőműveket.

A paksi krízis megmutatta: még több naperőmű kell  

Összességében mégis úgy tűnik, hogy Magyaroszág meglévő, európai összevetésben is hatalmas naperőmű-kapacitása is kevés. Összesen közel 8700  megawattról van szó, ami a Paksi Atomerőműének majdnem a négy és félszerese. De tudjuk, hogy ez rossz összehasonlítás: a naperőmű működése ugyanis napszak- és időjárásfüggő, vagyis nem számíthatunk folyamatosan rá. Sajnos éppen most dől meg az az állítás is - de csak 44 év után -, hogy az atomerőmű viszont folyamatosan és nagy mennyiségű áramot ad.

Az említett 8700 megawattból körülbelül 4900 megawattnyi teljesítmény ipari méretű naperőművekhez kapcsolható.

 Ezek tulajdonosai a hálózati társaságok és a saját célra termelő iparvállalatok. A háztartási méretű kiserőművekre mellettük nagyjából 3800 megawatt jut. Sajnos az a helyzet, hogy a hiába működhetnek szigetüzemben az ipavállalatok naperőművei, mivel nem termelnek folyamatasan, az üzemek csak részben, kiegészítésképpen támaszkodhatnak rájuk. A gyári (és a többi) naperőmű üzemideje néhány órával meghosszabbítható energiatárolók használatával, és bevethetők gázmotorok is.

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