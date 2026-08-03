Már egyetlen pillanatig sem vagyunk meg importáram nélkül, Paks még termel a maradék erejéből - megdöbbentő, de olcsóbb az import, mint a hazai gázerőművek

Az ország egyelőre veszi az akadályt: miközben a mintegy 2000 megawatt teljesítményű Paksi Atomerőmű már csak 200 megawatt körüli teljesítménnyel termel a Duna alacsony vízszintje miatti kényszerintézkedések miatt, nincs áramellátási zavar az országban. A kormány felszólítására hozott, együtt eddig 240 megawattnyi áramfelhasználás-csökkentések fél paksi blokknyi termelés megtakarítását tették lehetővé. De így is borotvaélen táncol az áramellátás.

A paksi krízisben bevetették magukat a hazai biomassza-erőművek is / Fotó: Wierl Ádám

Rendben ment az éjszaka

Tegnap délután indult Magyarország eddigi, talán legkritikusabb áramellátási időszaka: a felhasználóknak már annyi paksi árammal kellett beérnie, amennyi a nyolc paksi generátor helyett működő mindössze egyetlen berendezéssel előállítható. Viszont felpörögtek gázüzemű erőművek, mégpedig az elmúlt napokénál magasabb szinten, miután újraindult a Dunamenti Erőmű megjavított, G3 blokkja. Vasárnap este 8 óra tájban volt, hogy a gázerőművek együtt 1200 megawattnyi teljesítménynek termeltek.

Érkezett más belföldi segítség is

A nyilvános adatok szerint az elmúlt órákban megnőtt két, általában véve nem túl nagy súlyú technológiájú áramtermelés is. A biomassza-erőművek annnyi áramot adnak, amennyit tudnak, és felfutott a környezeszennyező volta miatt a hazai áramrendszer fekete bárányának számító Mátrai Erőmű termelése is. E két technológia együtt mintegy 200 megawattal termel már tegnap délután óta, folyamatosan. A lignitblokkok energiakibocsátása talán még növelhető, viszont a szélerőművek hajnal 4 óra tájban tudtak besegíteni. De messze nincs minden rendben, sőt!

Már a felhasználási gödörben is kell az import

Az import is szépen érkezett, Magyarország ezt szolgáló kapacitásai kellően nagyok. Korábbi cikkünk szerint

a fő behozatali irány Szlovákia és Ukrajna, ez a jelenlegi állapot is.

Szlovákia felől nem kizárólag szlovákiai, hanem távolabbi, főként németországi és csehországi erőművek árama érkezik. Most éjszaka volt olyan időszak, amikor Szlovákia felől 230 megawattnyi teljesítménnyel érkezett a villamos energia, Ukrajna felől pedig kétszer ekkorával.