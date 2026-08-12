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Megérkezett Paksra az első elsüllyesztendő hajó – Magyar Péter fontos bejelentést tett

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A dunai fenékküszöb előkészítése folyamatban van. Az első elsüllyesztendő bárka már megérkezett Paksra. Az atomerőmű biztonsága miatt meghozott sürgősségi rendeletet elfogadták.
VG
2026.08.12, 19:13
Frissítve: 2026.08.12, 19:24

„A sürgősségi rendelet elfogadva. Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett. A fenékküszöb előkészítése folyamatban. A kő beszerzése elindult” – jelentette be szerda esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Hungary's Paks Nuclear Plant Shuts Down Due To Record-Low Danube Levels Duna Paks vízszint vízállás
Paksnál továbbra is kritikusan alacsony a Duna vízszintje / Fotó: Kummer János

Rendkívüli bejelentés: fenékküszöböt építenek a Duna teljes szélességén, ha kell, bárkákat süllyesztenek el, hogy növeljék a vízállást a Paksi Atomerőmű miatt

Magyar Péter miniszterelnök szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő azzal kezdte a döntések ismertetését, hogy azonnal megvalósítható megoldást kellett találni, mert az előző kormány nem indított el semmilyen beruházást. Egybehangzó javaslat alapján csütörtökön megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését, és elhelyeznek két bárkát. 

A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.

A kormányfő elmondta, hogy a két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyezik, és szükség esetén elsüllyesztik, amivel 20 centiméter is emelhetik a vízszintet. Elmondta, a Duna teljes hosszán drámain alacsony a vízszint, egyelőre nincsen remény jelentős emelkedésre.

Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy az előrejelzések szerint külső beavatkozás nélkül megint eléri a mínusz 140 centit, ami miatt megint felmerül az erőmű teljes leállítása. Érdemi csapadék nem várható, így hónapokig is fennállhat a probléma.

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