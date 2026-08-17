Ezt nem lehet félreérteni: Paks II. megkapta Brüsszelből a selyemzsinórt, így már könnyű leállítani az új magyar atomerőmű építését – végre nyugodtan kirúghatja az oroszokat a Tisza-kormány

A magyarországi a Paks II atomerőművet építő, orosz állami irányítás alatt álló vállalatot biztonsági, védelmi és mérnöki hiányosságokkal vádolják egy másik, egyiptomi projektje kapcsán, amely beruházásnál ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a paksi bővítés során is.

Komoly vádakkal néz szembe a Roszatom. A Politico titkos dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Fotó: AFP

A Politico birtokába jutott belső dokumentumokból az derül ki, hogy egy június 4-i keltezésű, bizalmas minősítésű, a Roszatom egyik vezetőjének címzett levélben az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (Nuclear Power Plants Authority) több reaktorblokkot érintő hibákról, valamint a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről számol be az El-Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A levél a projekt egyik tisztviselője részéről szándékos gondatlanságot is említ.

A lap szerint a szóban forgó dokumentumcsomag korábban soha nem került nyilvánosságra. A csomag olyan bizalmas vállalati dokumentumokat is tartalmaz, amelyek építési késedelmekről és mérnöki aggályokról számolnak be a Roszatom saját projektfelülvizsgálatai alapján.

Miután Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, és Európa átfogó szankciókat vezetett be az országgal szemben, a Roszatom igyekezett meggyőzni az európai kormányokat arról, hogy továbbra is megbízható és hozzáértő szereplője a nukleáris energiapiacnak. A biztonsági szabályok megsértésével kapcsolatos vádak azonban tovább erősíthetik a Kreml ellenőrzése alatt álló vállalat európai uniós tevékenységével kapcsolatos, már eddig is meglévő aggályokat.

Komoly gondok az épülő egyiptomi atomerőműnél

A dokumentumok kapcsán a Politiconak küldött nyilatkozatában a Roszatom közölte, hogy a nukleáris biztonság legmagasabb szintű követelményeit tartja szem előtt, és ezeket az El-Dabaa atomerőmű építésének teljes időtartama alatt betartotta. A vállalat nem kívánt nyilatkozni arról, hogy megkapta-e az egyiptomi Atomerőművi Hatóság levelét, illetve az abban megfogalmazott panaszokat. Az egyiptomi hatóság a Roszatommal folytatott kommunikációjára vonatkozó többszöri megkeresésre sem válaszolt. Válaszukban kiemelték, hogy az El-Dabaa egyik reaktorblokkjához kapcsolódó közelmúltbeli ünnepségen orosz, egyiptomi tisztviselők mellett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) tisztviselői is részt vettek.