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Duna
paksi atomerőmű
bárka
Magyar Péter
fenékküszöb

Már eresztik a Dunába a betontömböket, süllyed az uszály is Paksnál - máris emelkedik a vízszint!

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Helikopterek engedik be azokat a betonelemeket a Dunába, amelyek segítik a folyó vizszintjének emelkedését. Az intézkedésre a Paksi Atomerőmű hűtése miatt van szükség. Hamarosan süllyesztik a bárkákat is. Egyedül ma 4500 köbméter követ süllyesztenek a folyóba. Cikkünket frissítjük.
2026.08.15, 09:33
Frissítve: 2026.08.15, 11:19

Látványos részéhez ért a Duna vízszintjének megemelése Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről tudósít, és várhatóan egész nap jelen lesz a munkálatokon.

Paks
Megkezdődött a paksi fenékküszöb kialakítása/Fotó: Attilla Kisbenedek/AFP

Magyar Péter: ez most nem légibemutató

Ma reggel helikopterek kezdték leengedni azokat betontömböket a Dunába, amelyek a fenékküszöb kialakításának egyik első lépcsőjét jelentik. A betonkockákat Dunakilitiből szállítják Paksra. A fenékküszöb tartósan megemeli a vízszintet, a megléte ugyanakkor nem okoz problémát árvíz esetén. Hamarosan elsüllyesztik azt a két bárkát is, amelyek szintén segítik a víz szintjének emelését. A bárkákat nem a partra merőlegesen, hanem felfelé, 45 fokos szögben állították be. A szakemberek a folyó mindkét partján dolgoznak.

Zúdul a kő a Dunába/Fotó: VG

Máris emelkedik a Duna vízszintje

Három évtizede nem látott komplexitású munka folyik a helyszínen - mondta Magyar Péter, aki a szomszédos Paks II. projektet állapotát ismét ezer milliárd forintból kialakított, két gödörnek nevezte. Részlezte a fenékküszöb kialakítása során eddig elvégzett munkát. A két bárka, amelynek a süllyesztése már tart, Mohácsról érkezett. Az a cél, hogy a két, működő turbina működésben maradhasson. Már az eddigi munkák révén is emelkedett a Duna vízszintje 2 centiméterrel.

"Nemzeti ügyről lévén szó jogosan elvárt a teljes nemzeti összefogás" - jelentette ki a miniszterelnök, nehezményezve, hogy hiába hívta me a parlamenti pártok elnökeit, azok nem mentek el a mostani, paksi eseményre. Megkérdezte volna Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, hogy a 2018-as, rendkívül alacsony dunai vízállás után miért nem végezték el azt az akkor 10 milliárd forintos beruházás, amely megoldotta volna az atomerőmű hűtését. Hiányolta a fenékküszöböt is, továbbá hosszú energetikai és vízügyi beruházás-, valamint intézkedéslistát ismertett, amelyeket szerinte az előző kormányok idején meg kellett volna valósítani. Felrótta, hogy korábban Orbán Viktor a Parlamentben dunai vízbőségről beszélt.

Sok, speciális munkagép kell, de jöhet a süti is

Mindent alá kell rendelni a projekt érdekeinek, erőrl már Kádár Pál a Védelmi és Igazgatási Hivatal vezetője beszélt. Elismerte, hogy az ő feladata az, hogy ostort csattogtasson a munkatársak feje fölött a haladás érdekében, ugyanakkor "úgy tűnik, hogy ma utolérjük magunkat". Több ezer betonkocka vár beépítésre.

Azonban egy időben 80-100 autó döbörög a bányák és a Duna paksi része között, tehát ilyen, speciális autóból, nehéz munkagépből sokra szükség. Kádár Pál felsorolta a felajánlott segítség sokféleségét. Jelezte, hogy még italt, élelmiszert, még süteményt is kínáltak a dolgozóknak. A közeli Erzsébet Nagy Szállodában hamarosan kialakítnak egy helyet az élelmiszer átvételére.

Kétfajta műszaki megoldás lesz

Két jól elhatárolható beavatkozás lesz: a bárkák pozícióba állítása és süllyesztése, illetve a fenékküszöb kialakítása - közölte Gacsályi József, a Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője, részletezve a folyó két partján már megkezdett munka elemeit.

"Látni kell, hogy egy ilyen rendszernek kell egy felfutás, a szűk keresztmetszet a szállítási kapacitás. Tegnap csak 1600 ezer tonna követ sikerült a helyszínre juttatni, de a mai terv 5000 tonna. Speciális felkészültséget igényel a bárkák irányba állítása is" - ismertette.

Folyik a bárka hadművelet

Csurgó Attila ezredes részletezte, hogy milyen módon engedik a Dunába a vízügy által kijelölt helyre a betontönböket. Kovács Gyula az Országos Vízügyi Főigazgatóság részéről Kovács Gyula műszaki ellenőr arról beszélt, hogyan állították irányba az elsüllyesztendő bárkákat, de az irányon még pontosítani kell. Ugyanakkor, miközben apad a Duna, a atomerőmű szempontjából kritikus helyen már nem mutat apadást a vízmérce, sőt, a vízszint szerényen már emelkedik.

Mikor lesz teljes kapacitás?

 A pillanatnyi célok még nem az atomerőmű teljes visszaállítását célozzák pontos dátumot még nem tudott arra mondani a miniszterelnök, hogy mikor működik teljes kapacitással az atomerőmű. Emlékeztett, hogy a munka első része mintegy 30 napot igényel, utána pedig a további munkákkal stabilizálni kell az elért eredményt. A még álló blokkok újraindítása csak ezt követően mérlegelhető. Ugyanakkor a három, álló blokkból egynek, a 4.-neka termelését eleve karbantartás miatt szüneteltetik.

"A mai vízálláshoz képest 25 centiméteres többlettre lesz szükség ahhoz, hogy először a 3., majd az 1. blokk visszaterhelése elindulhasson" - tette hozzá Takács Zoltán, a Paksi Atomerőmű üzemviteli igazgatója.  

Folytatódik a szárazság

A munka sürgős: vasárnap vagy hétfőn mínusz 132 centiméterre várható a Duna vízszintje azon a szakaszon, amelyet a Paksi Atomerőmű hűtése szempontjából mérnek. Ez az a szint, amely mellett le kellene állítani egyet a Paksi Atomerőmű két, még működő turbinája közül. A létesítménynek összesen nyolc turbinája van, minden blokkhoz két turbina tartozik. A jövő hét további napjaira is kedvezőtlennek ígérkezik az időjárás.

A miniszterelnök korábbi közlése szerint a Paksi Atomerőmű teljes kiesése a legalább 50 milliárd veszteséget okoz havonta, és ez felül jelentkezik a vállalatoknak okozott kár. Egyszerre

  • gazdasági,
  • enegiabiztonsági
  • és költésgvetés probléma

keletkezett, ezért kellett a sürgős beavatkozás. Az elsődleges szempont a nukleáris biztonság megőrzése. A vízállás 5-6, de inkább csak 3 napra jelezhető előre nagy biztonsággal Magyarországon, ugyanez igaz az időjárásra is. 

A Paks és Dunaszentbenedek között épülőhöz hasonló beruházás 1995 óta nem volt Magyarországon. Normál esetben egy ilyen projekt hónapokat igényelne, de ennyi  időt most nem ad a Duna.

Még két nap

A szombati sajtótájékoztató előtt a kormányfő egyebek mellett ismertette, hogy egyedül ma 4500 köbméter követ enednek a Dunába. Közben éppen szivattyúzták be a vizet abban az uszályba, amelyről Magyar Péter és a szakemberek tájékoztatást adtak. A két, öt tonnás horgonyok által tartott hajót hamarosan elsüllyesztik. 

Még két nap van, amíg a Duna vízszintje kritikus szintre esik.

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