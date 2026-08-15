Már eresztik a Dunába a betontömböket, süllyed az uszály is Paksnál - máris emelkedik a vízszint!

Látványos részéhez ért a Duna vízszintjének megemelése Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínről tudósít, és várhatóan egész nap jelen lesz a munkálatokon.

Megkezdődött a paksi fenékküszöb kialakítása/Fotó: Attilla Kisbenedek/AFP

Magyar Péter: ez most nem légibemutató

Ma reggel helikopterek kezdték leengedni azokat betontömböket a Dunába, amelyek a fenékküszöb kialakításának egyik első lépcsőjét jelentik. A betonkockákat Dunakilitiből szállítják Paksra. A fenékküszöb tartósan megemeli a vízszintet, a megléte ugyanakkor nem okoz problémát árvíz esetén. Hamarosan elsüllyesztik azt a két bárkát is, amelyek szintén segítik a víz szintjének emelését. A bárkákat nem a partra merőlegesen, hanem felfelé, 45 fokos szögben állították be. A szakemberek a folyó mindkét partján dolgoznak.

Zúdul a kő a Dunába/Fotó: VG

Máris emelkedik a Duna vízszintje

Három évtizede nem látott komplexitású munka folyik a helyszínen - mondta Magyar Péter, aki a szomszédos Paks II. projektet állapotát ismét ezer milliárd forintból kialakított, két gödörnek nevezte. Részlezte a fenékküszöb kialakítása során eddig elvégzett munkát. A két bárka, amelynek a süllyesztése már tart, Mohácsról érkezett. Az a cél, hogy a két, működő turbina működésben maradhasson. Már az eddigi munkák révén is emelkedett a Duna vízszintje 2 centiméterrel.

"Nemzeti ügyről lévén szó jogosan elvárt a teljes nemzeti összefogás" - jelentette ki a miniszterelnök, nehezményezve, hogy hiába hívta me a parlamenti pártok elnökeit, azok nem mentek el a mostani, paksi eseményre. Megkérdezte volna Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, hogy a 2018-as, rendkívül alacsony dunai vízállás után miért nem végezték el azt az akkor 10 milliárd forintos beruházás, amely megoldotta volna az atomerőmű hűtését. Hiányolta a fenékküszöböt is, továbbá hosszú energetikai és vízügyi beruházás-, valamint intézkedéslistát ismertett, amelyeket szerinte az előző kormányok idején meg kellett volna valósítani. Felrótta, hogy korábban Orbán Viktor a Parlamentben dunai vízbőségről beszélt.

Sok, speciális munkagép kell, de jöhet a süti is

Mindent alá kell rendelni a projekt érdekeinek, erőrl már Kádár Pál a Védelmi és Igazgatási Hivatal vezetője beszélt. Elismerte, hogy az ő feladata az, hogy ostort csattogtasson a munkatársak feje fölött a haladás érdekében, ugyanakkor "úgy tűnik, hogy ma utolérjük magunkat". Több ezer betonkocka vár beépítésre.