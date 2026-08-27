Kínos: most derült ki, hogy nincs engedélye a kormánynak a paksi fenékküszöb építésére

A paksi fenékküszöb építése már zajlik, miközben a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálatok nem készültek el, és környezetvédelmi engedély sincs. A fenékküszöb ugyan a Paks működéséhez szükséges vízellátást segítheti, de a szakértők szerint komoly ökológiai következményekkel járhat – írta az Átlátszó.

A paksi fenékküszöb a kormány szerint a rendkívüli dunai kisvíz miatt vált szükségessé, a természetvédők azonban súlyos aggályokat fogalmaznak meg / Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Paksnál már zajlik annak a hatalmas fenékküszöbnek az építése, amelytől a kormány azt várja, hogy rendkívül alacsony dunai vízállás mellett is biztosítható legyen az atomerőmű vízellátása.

A beruházás azonban úgy indult el, hogy nem készült el a környezeti hatásvizsgálat, és nincs környezetvédelmi engedély sem.

Ez azért különösen fontos, mert a Duna érintett szakasza Natura 2000 terület. Az EMLA környezetjogásza szerint a környezetvédelmi törvényben előírt vizsgálatok kötelezettsége alól az sem ad automatikus felmentést, hogy a kormány kiemelt beruházássá minősítette a projektet.

A kormány külön döntéssel mentesíthetné a beruházást a hatásvizsgálat alól bizonyos veszélyhelyzetekben, ilyen döntés azonban nem született. Ráadásul a szakértők szerint a Paks kiesése önmagában nem jelentett olyan akut helyzetet, amely indokolná a környezetvédelmi szabályok félretolását.

Perger András, az Energiaklub programvezetője szerint augusztus elején ugyan valóban szűkös volt a villamosenergia-rendszer tartaléka, de a kieső paksi termelést importtal, valamint tartalék gáz- és szénerőművek bevonásával pótolni lehetett. A MAVIR által alkalmazott protokoll is erre épült: jelentős zavar esetén először a hazai tartalékokat és az importot kell növelni.

Itt a nagy bejelentés, vége az áramkrízishelyzetnek, visszavette koronáját Paks A Mavir Zrt. visszavonta az áramellátás krízishelyzeti besorolását, miután a Paksi Atomerőmű ismét teljes kapacitással termel. A hírt Kapitány István gazdsági és energetikai miniszter jelentette be. Csütörtökön újra csökkenhet a Duna vízszintje Paksnál.

Óriási károkat okozhat a paksi beavatkozás

A fenékküszöb ugyanakkor nem egyszerű vízügyi beavatkozás. A tervek szerint mintegy 145 ezer köbméter követ helyeznek a Dunába, a parttól partig húzódó műtárgy pedig megváltoztathatja a folyó áramlási és hordalékviszonyait.