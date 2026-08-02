Megszólalt Paks II. egykori mérnöke, ez rendesen üt: a vizet nem lehet politikai döntéssel pótolni, máshol is történik ilyen – az erőmű leállását viszont érdemes kihasználni

Arra is emlékeztetett, hogy hasonló problémák nemcsak Magyarországon fordulnak elő: Franciaországban több alkalommal is előfordult már, hogy a folyók alacsony vízállása vagy magas vízhőmérséklete miatt atomerőművi blokkok működését kellett korlátozni, gyakran a tervezett karbantartások időszakával összehangolva.

A volt mérnök hangsúlyozta: egy atomerőművi blokk leállítása nem jelenti azt, hogy a berendezésen azonnal bármilyen munkát el lehet végezni, hiszen a reaktor biztonságos hűtését ilyenkor is folyamatosan biztosítani kell. Ennek ellenére úgy látja, a kényszerű korlátozás időszakát érdemes kihasználni azoknak a karbantartási feladatoknak az elvégzésére, amelyek biztonságosan megoldhatók.

Leállítják a Paksi Atomerőművet

Mint ismert, bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák.

Aggasztó az is, milyen gyorsan következik be a leállítás: pénteken még úgy volt, hogy a jövő hét közepén esedékes ez a lépés. Vasárnap délután mínusz 134 centimétert mutat a Dunán Paksnál. Ez alapján órákon belül léphetnek az erőműnél, Magyar Péter arról beszélt rendkívüli tájékoztatójában vasárnap délelőtt, hogy ez a kritikus vízszint.

A jelenlegi helyzet egy rendellenes állapot. Ennek az állapotnak négy szintje van, most a harmadiknál járunk és miután az erőmű teljesen leáll, életbe lép a legmagasabb, negyedik szint. Ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre, az erőmű leállítása egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint, tervezett ütemben zajlik.

Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor híján egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata – közölte pénteken az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese. Nagy László azt mondta, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan hetekre leáll a létesítmény. Az újraindítása bonyolult és hosszú időt igényel.