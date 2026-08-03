Magyarország áramimportra szorul, de szomszédainknál is teljes a bizonytalanság - mutatjuk a lehetőségeket - most mutatkozik meg igazán, mennyire sérülékeny a magyar áramrendszer
Áramellátási krízishelyzet előtt áll Magyarország amiatt, hogy jó eséllyel hamarosan teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet. A Világgazdaság Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőtől kért és kapott átfogó helyzetértékelést, amely már a saját blogján is olvasható. Eddig nem mindenki által ismert részletekre, összefüggésekre is rámutatott.
Az elmúlt több mint négy évtizedben a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-rendszerének legstabilabb pillére volt. Az erőmű működése során előfordultak karbantartások, üzemzavarok, teljesítménycsökkentések, azonban olyan helyzetre még nem volt példa, hogy a Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt reális lehetőségként merüljön fel az egész Paksi Atomerőmű átmeneti leállása is – hívta fel a figyelmet Hárfás Zsolt.
A reaktorok biztonságát semmi nem veszélyezteti
A mostani esemény ezért nem csupán egy rendkívüli üzemviteli helyzet. Olyan figyelmeztetés, amely egyszerre szól
- a magyar energiapolitikának,
- a vízgazdálkodásnak,
- a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak
- és végső soron Magyarország jövőbeni energiabiztonságának.
Mindenekelőtt fontos egyértelművé tenni: nem nukleáris biztonsági problémáról van szó. A reaktorok biztonságát semmi nem veszélyezteti. Az atomerőmű pontosan úgy működik, ahogyan azt a nukleáris biztonsági előírások megkövetelik. Amennyiben a külső feltételek ezt indokolják, a blokkok teljesítményét csökkentik, majd szükség esetén szabályozott módon leállítják. Ez nem a rendszer gyengeségét, hanem éppen annak biztonságát bizonyítja.
A jelenlegi helyzet oka a Duna vízhozamának eddig soha nem látott mértékű csökkenése. A folyó által szállított víz mennyisége önmagában még elegendő lenne az üzemi hűtéshez, azonban a vízkivételi rendszer szivattyúinak szívócsonkjai már magasabban helyezkednek el, mint a rendkívül alacsony vízszint. A mostani egy olyan hidrológiai helyzet, amit több mint negyven évvel ezelőtt még senki sem tudott előre jelezni. Ráadásul az elmúlt évtizedekben a Paksi Atomerőmű szakemberei a meder mélyülése és az őszi alacsony vízállások rendszeressé válása miatt a vízkivételi rendszert, hozzáigazították a változásokhoz, konkrétan a szivattyúk szívócsonkjait is lejjebb helyezték és az erőmű az eredetileg számításba vett legalacsonyabb kisvizes vízszinthez képest 120 centiméterrel alacsonyabb vízszint mellett is képes volt biztonságosan villamos energiát termelni. Most azonban olyan szélsőséges állapot alakult ki, amely új műszaki megoldásokat tesz szükségessé.
Most mutatkozik meg igazán, mennyire sérülékeny a magyar áramrendszer
A mostani esemény ugyanakkor egy másik, talán még fontosabb kérdésre is ráirányítja a figyelmet: Magyarország villamosenergia-ellátásának sérülékenységére. A stabil villamosenergia-ellátás jelentőségét sokszor csak akkor értékeljük igazán, amikor annak természetesnek hitt biztonsága meginog.
A Paksi Atomerőmű az eredeti, 1760 MW-os beépített teljesítménye az időközben végrehajtott fejlesztések nyomán meghaladja a 2000 MW-ot és a hazai villamosenergia-rendszer legfontosabb alaperőművi kapacitását jelenti. Ha ez a termelés teljes egészében kiesik, az az egész ország biztonságos villamos energia- ellátását súlyosan érintő kérdéssé válik. Ilyenkor a kieső teljesítményt döntően a hazai gázerőművek csúcsra járatásával és importból kell pótolni. A legfőbb probléma azonban az Hárfás Zsolt szerint, hogy az import korántsem tekinthető magától értetődő és korlátlanul rendelkezésre álló forrásnak.
Az import lehetősége ugyanis minden esetben bizonytalanságot hordoz. Az elmúlt évek európai energiaválságai világosan megmutatták, hogy
válsághelyzetben minden ország elsőként saját ellátásbiztonságát védi.
Az energiapiac ilyenkor már nem pusztán gazdasági, hanem nemzetstratégiai kérdéssé válik. Ezért a tartós importfüggőség mindig energiabiztonsági kockázat.
A villamos energia nem olyan mint egy szokványos ára, amely egy raktárból levehető a polcról. Csak akkor vásárolható meg, ha valamelyik szomszédos országban valóban rendelkezésre áll szabad kapacitás. A mostani hőhullám azonban nem kizárólag Magyarországot érinti:
a régió országaiban szintén jelentősen nő a villamosenergia-fogyasztás,
miközben máshol erőművek estek ki, Romániában leállt az ottani energiaszükséglet ötödét adó Cernavodai Atomerőmű, karbantartások vagy üzemzavarok szintén nehezítik a helyzetet és a csapadékhiány miatt az osztrák és a balkáni vízerőművek termelése is visszaesett.
Ilyen körülmények között egyáltalán nem tekinthető magától értetődőnek, hogy a szükséges import minden órában rendelkezésre áll majd. Ugyanis az import nem termelőkapacitás, hanem más országok pillanatnyilag rendelkezésre álló többletének megvásárlási lehetősége – magyarázta a szakértő. Ezért az import soha nem helyettesítheti teljes mértékben a saját termelőkapacitásokat.
Nem mindegy, milyen forrásból termelünk több áramot
A helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy 2026. július 30-án az esti órákban, 19:15 körül Magyarország villamosenergia-importja megközelítette a 3940 MW-ot, miközben a Paksi Atomerőmű még mintegy 1000 MW teljesítménnyel járult hozzá a hazai ellátásbiztonsághoz. Ez önmagában is jól mutatja, milyen rendkívüli kihívások elé kerülhet a magyar villamosenergia-rendszer, ha a rendkívüli alacsony dunai vízállás miatt a paksi termelés tovább csökkenne vagy átmenetileg teljesen megszűnne, miközben a tartós hőhullám hatására – a takarékosságra irányuló felhívások ellenére is – tovább növekszik a villamosenergia-igény.
Éppen ezért a mostani helyzet ismét rámutat arra, hogy az ellátásbiztonság nem tekinthető magától értetődőnek. A hazai termelőkapacitások fenntartása és fejlesztése nem csupán gazdasági kérdés, hanem Magyarország működőképességének és energiaszuverenitásának egyik alapvető feltétele.
Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy Magyarországnak több villamos energiára lesz szüksége
- az ipari beruházások,
- az elektromobilitás,
- hőszivattyúk
- és a digitalizáció terjedése
miatt. A mostani helyzet ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy nem elegendő csupán több villamos energiát termelni például a naperőművek által. Azt a legkritikusabb időszakokban is biztonságosan rendelkezésre kell tudni bocsátani. Ez az ellátásbiztonság valódi próbája.
Éppen ezért teljesen érthető és felelős döntés volt a kormány részéről a felhívás a takarékos villamosenergia-felhasználásra. Minden olyan kilowattóra, ameit sikerül megtakarítani a kritikus esti órákban, csökkenti az importigényt és a költségeket, növeli az ellátásbiztonságot, és kisebb terhet ró a villamosenergia-rendszerre.
A piaci folyamatok már most is jól mutatják a helyzet súlyosságát. Július 30-án a hazai villamosenergia-piacon az esti órákra a villamos energia ára meghaladta a 300 euró/MWh szintet, miközben könnyen elképzelhető, hogy a következő napokban ennél is magasabb árak alakulnak ki. Ez ismét rámutat arra, hogy amikor a biztos hazai alaperőművi termelés kiesik, annak gazdasági következményei szinte azonnal megjelennek a villamosenergia-piacon.
A jelenlegi helyzet egy másik fontos tanulságot is hordoz. A nap- és szélerőművek jelentős értéket képviselnek, és fontos szerepet töltenek be Magyarország energiamixében. A mostani napok ugyanakkor ismét bebizonyították, hogy kizárólag időjárásfüggő termelésre nem lehet egy modern ipari ország villamosenergia-rendszerét alapozni. A naperőművek nappal jelentős segítséget nyújtanak, az esti fogyasztási csúcs idején azonban termelésük gyakorlatilag megszűnik. A szélerőművek teljesítménye pedig éppen a hőhullámok idején válhat minimálissá. Azokban az órákban, amikor a villamosenergia-rendszernek a legnagyobb szüksége lenne biztos kapacitásokra, a rendszernek elsősorban alaperőművekre kell támaszkodnia.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásokra nincs szükség. Éppen ellenkezőleg: fontos szerepet töltenek be az energiamixben. A jelenlegi események azonban ismét egyértelművé tették, hogy az időjárásfüggő termelés önmagában nem képes garantálni Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonságát. Éppen ezért ma már minden korábbinál világosabban látszik, hogy Paks II. nem a jövő egyik lehetséges beruházása, hanem Magyarország energiabiztonságának egyik alapfeltétele. Valójában az új blokkokra már ma is égető szükség lenne. A két új, egyenként 1200 MW-os blokk nemcsak jelentős új alaperőművi kapacitást biztosítana, hanem tervezésük során már figyelembe vették azokat a klimatikus és hidrológiai változásokat is, amelyek napjainkban egyre gyakrabban jelentkeznek.
A Paks II. Atomerőmű esetében ezért kiegészítő csúcshűtő rendszer is épül, amely a nyári csúcshőmérsékletek idején növeli az üzemi rugalmasságot és csökkenti a Dunára nehezedő hőterhelést. Emellett az új blokkok hűtővíz-szivattyúit eleve mélyebbre tervezték, mint a jelenlegi paksi blokkok esetében, így ha a jövőben is előfordulnak a mostanihoz hasonló extrém alacsony vízállások, a Paks II. működését ez nem fogja érinteni. Ez jól mutatja, hogy a mérnöki tervezés folyamatosan alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez.
Paks II az elős nagy lépés, de nem a teljes megoldás
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag az új blokkok megépítésével megoldódik minden probléma. Éppen ellenkezőleg: a mostani események rámutatnak arra, hogy komplex módon kell vizsgálni a teljes paksi telephely hosszú távú hűthetőségét. A mostani helyzetet nem egyszeri rendkívüli eseményként, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik új kiemelt feladataként kell kezelni.
- A Duna vízállása,
- vízhőmérséklete,
- a medermélyülés,
- a hűtővíz-kivétel,
- a környezetvédelmi előírások
- és a jövőbeni blokkok együttes működése
olyan összetett mérnöki feladat, amely átfogó megoldásokat igényel.
Nagyon hiányzik a vízlépcső
Ezzel összefüggésben ismét napirendre kerülhet a magyarországi vízgazdálkodás egyik legfontosabb kérdése is. Egy megfelelően megtervezett magyarországi vízszintszabályozó műtárgy, azaz vízlépcső nélkülözhetetlen a Duna vízszintjének stabilizálásában, a hajózásban, az öntözésben, a talajvíz megőrzésében, valamint a Paksi Atomerőmű hosszú távú hűtővízellátásának biztosításában. A jelenlegi események azt mutatják, hogy erről a kérdésről felelősen és előítéletek nélkül mielőbb szakmai párbeszédet kell kezdeni és döntést hozni. Ezekben a kérdésekben politikamentesen, kizárólag tudományos és mérnöki érvek alapján szabad dönteni.
A mostani fejlemények világosan megmutatták, hogy a Bős-Nagyamarosi vízlépcső ügye többet nem ismétlődhet meg.
A legfontosabb politikai és nemzetstratégiai üzenet egyértelmű: a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Magyarország számára létkérdés, és ezt az ügyet a vízgazdálkodás, az energiaellátás és a környezetvédelem szempontjai mentén komplexen kell kezelni, aminek része a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghoszabbítása és a Paks II. Atomerőmű megépítése, mert csak így biztosítható, hogy Magyarország a következő hatvan-nyolcvan évben is elegendő, megfizethető, biztonságos és klímabarát villamos energiával rendelkezzen.
„Ami az energetikát illeti: mérnökként azt vallom, hogy Magyarország jövője nem egyetlen technológia kizárólagosságában, hanem egy kiegyensúlyozott energiamixben rejlik. Olyan energiarendszerre van szükségünk, amelyben az atomenergia, a megújuló energiaforrások, a korszerű gázerőművek, az energiatárolás, a hálózatfejlesztés és az energiahatékonyság egymást kiegészítve szolgálják az ország érdekeit" – összegezte Hárfás Zsolt.
Mint írja, a Duna most figyelmeztetett bennünket. A természet megváltozott, ezért nekünk is alkalmazkodnunk kell. Nem ideológiai vitákra, hanem mérnöki megoldásokra, hosszú távú gondolkodásra és felelős nemzetstratégiai döntésekre van szükség. A kérdés már nem az, hogy szükség van-e a hazai nukleáris kapacitások fenntartására és bővítésére. A valódi kérdés az, hogy képesek vagyunk-e időben meghozni azokat a komplex vízgazdálkodási, gazdasági és energiapolitikai döntéseket, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú létezését, ezen belül is hangsúlyosam a megfizethető, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást a megváltozott éghajlati körülmények közepette. A mostani fejlemények legfontosabb üzenete, hogy ezt a feladatot nem lehet tovább halogatni.