Magyarország áramimportra szorul, de szomszédainknál is teljes a bizonytalanság - mutatjuk a lehetőségeket - most mutatkozik meg igazán, mennyire sérülékeny a magyar áramrendszer

Áramellátási krízishelyzet előtt áll Magyarország amiatt, hogy jó eséllyel hamarosan teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet. A Világgazdaság Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőtől kért és kapott átfogó helyzetértékelést, amely már a saját blogján is olvasható. Eddig nem mindenki által ismert részletekre, összefüggésekre is rámutatott.

A Paksi Atomerőmű nélkül kiemelten sérülékeny Magyarország áramellátása/Fotó: Polyák Attila

Az elmúlt több mint négy évtizedben a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-rendszerének legstabilabb pillére volt. Az erőmű működése során előfordultak karbantartások, üzemzavarok, teljesítménycsökkentések, azonban olyan helyzetre még nem volt példa, hogy a Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt reális lehetőségként merüljön fel az egész Paksi Atomerőmű átmeneti leállása is – hívta fel a figyelmet Hárfás Zsolt.

A reaktorok biztonságát semmi nem veszélyezteti

A mostani esemény ezért nem csupán egy rendkívüli üzemviteli helyzet. Olyan figyelmeztetés, amely egyszerre szól

a magyar energiapolitikának,

a vízgazdálkodásnak,

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak

és végső soron Magyarország jövőbeni energiabiztonságának.

Mindenekelőtt fontos egyértelművé tenni: nem nukleáris biztonsági problémáról van szó. A reaktorok biztonságát semmi nem veszélyezteti. Az atomerőmű pontosan úgy működik, ahogyan azt a nukleáris biztonsági előírások megkövetelik. Amennyiben a külső feltételek ezt indokolják, a blokkok teljesítményét csökkentik, majd szükség esetén szabályozott módon leállítják. Ez nem a rendszer gyengeségét, hanem éppen annak biztonságát bizonyítja.

A jelenlegi helyzet oka a Duna vízhozamának eddig soha nem látott mértékű csökkenése. A folyó által szállított víz mennyisége önmagában még elegendő lenne az üzemi hűtéshez, azonban a vízkivételi rendszer szivattyúinak szívócsonkjai már magasabban helyezkednek el, mint a rendkívül alacsony vízszint. A mostani egy olyan hidrológiai helyzet, amit több mint negyven évvel ezelőtt még senki sem tudott előre jelezni. Ráadásul az elmúlt évtizedekben a Paksi Atomerőmű szakemberei a meder mélyülése és az őszi alacsony vízállások rendszeressé válása miatt a vízkivételi rendszert, hozzáigazították a változásokhoz, konkrétan a szivattyúk szívócsonkjait is lejjebb helyezték és az erőmű az eredetileg számításba vett legalacsonyabb kisvizes vízszinthez képest 120 centiméterrel alacsonyabb vízszint mellett is képes volt biztonságosan villamos energiát termelni. Most azonban olyan szélsőséges állapot alakult ki, amely új műszaki megoldásokat tesz szükségessé.