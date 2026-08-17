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Paks 2 Atomerőmű
Roszatom

Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására, a Roszatom részletes nyilatkozatot tett az egyiptomi balhéról: erre most nagyon figyelnie kell a Tisza-kormánynak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Teljesen mást állítanak, mint ami megjelent az európai sajtóban. Paks II. megépítése egyértelműen célkeresztbe került, miután összefüggésbe hozták egy Egyiptomban, szintén az oroszok által épülő atomerőművel, ahol állítólag súlyos hibákra bukkantak. A Roszatom mindent cáfol.
Hecker Flórián
2026.08.17, 16:40
Frissítve: 2026.08.17, 17:35

Hivatalos közleményben reagált az orosz atomóriás a Paks II-vel összefüggésbe hozott egyiptomi atomerőmű botránya kapcsán. A nyilatkozatot a Roszatom a Világgazdaságnak is eljuttatta.

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Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására: erre most nagyon figyelnie kell a Tisza-kormánynak / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt hétfőn, a magyarországi Paks II. atomerőművet építő, orosz állami irányítás alatt álló vállalatot

  • biztonsági,
  • védelmi
  • és mérnöki hiányosságokkal

vádolták meg egy másik, egyiptomi projektje kapcsán, amely beruházásnál ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a paksi bővítés során is. Külön említést érdemel, hogy az ügyet az EU legbefolyásosabb politikai lapja, a Politico hozta nyilvánosságra. Az újság kifejezetten az új magyar atomerőmű kockázatait hangsúlyozta a cikkben, úgy keretezve az állítólagos botrányt, mint ami alapjaiban kérdőjelezi meg Paks II. megépítését.

Nem véletlenül.

Miután Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, és Európa átfogó szankciókat vezetett be az országgal szemben, a Roszatom igyekezett meggyőzni az európai kormányokat arról, hogy továbbra is megbízható és hozzáértő szereplője a nukleáris energiapiacnak. A biztonsági szabályok megsértésével kapcsolatos vádak azonban tovább erősíthetik a Kreml ellenőrzése alatt álló vállalat európai uniós tevékenységével kapcsolatos, már eddig is meglévő aggályokat.

A Politico birtokába jutott belső dokumentumokból az derül ki, hogy egy június 4-i keltezésű, bizalmas minősítésű, a Roszatom egyik vezetőjének címzett levélben az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (Nuclear Power Plants Authority) több reaktorblokkot érintő hibákról, valamint a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről számol be az El-Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A levél a projekt egyik tisztviselője részéről szándékos gondatlanságot is említ.

Teljes üzembe helyezését követően az El-Dabaa komplexum négy, orosz tervezésű nukleáris reaktorblokkból áll majd, az egyiptomi nukleáris hatóság felügyelete alatt. A hatóság Roszatomnak küldött levelében az intézmény egyik tisztviselője azt írta, hogy a még építés alatt álló reaktorblokkoknál már most hibák jelentkeztek.

„Ismét súlyos betonhibák jelentkeztek, többek között üregek a 4. blokk fémburkolata mögött; hibák az 1., 2. és 3. blokk alaplemezeiben, amelyek kijavítása egy évet vett igénybe; valamint hibák a 4. blokk reaktorépületének hengeres falában kialakított cellás szerkezetben” – áll a levélben.

Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a betonozást nem a Roszatom végzi, hanem egy másik vállalat.

Ez a paksi projektnél is így történik.

Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására

A Roszatom most azonban részletesen cáfolta a magyar médiában ma megjelent, a már idézett Politico cikk alapján közzétett álltásokat. Hangsúlyozták, hogy a cikkben szereplő állítások egyikét sem erősítették meg az egyiptomi projekt által előírt

  • szerződéses,
  • műszaki
  • és felügyeleti eljárások

keretében. "Az El Dabaa atomerőmű építési projekt az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatósággal (NPPA) kötött EPC-szerződés alapján valósul meg. A projekt megvalósítása mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozó Hatóságnak (ENRRA) folyamatos felügyeletével történik" – húzták alá.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság politikai vezetésének, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetősége a projektet folyamatosan figyelemmel kísérik, részt vesznek a projekt kulcsfontosságú etapjain és tanúsítják a magas szintű munkaszervezést, a minőségirányítási rendszert és biztonsági kultúrát.

A legutóbbi ilyen esemény az El-Dabaa Atomerőmű  2. blokk reaktortartályának ünnepélyes beemelése volt, amelyen

  • az Egyiptomi Arab Köztársaság miniszterelnöke,
  • a Roszatom Állami Vállalat vezetőségének tagjai
  • és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is részt.

Ez a mérföldkő a tervezettnél korábban valósult meg. A Roszatom állami vállalat, a fővállalkozó Atomsztrojexport vállalat, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatóság (NPPA) továbbra is szorosan együttműködik a stratégiai partnerség jegyében.

A projektet közös orosz-egyiptomi szakértői csoportok valósítják meg, amelyek jártasok a tervezési, kivitelezési, minőségbiztosítási, üzembe helyezési előkészítési és szabályozási ügyekben. A cikkben szereplő állítások egyikét sem erősítették meg a projekt által előírt szerződéses, műszaki és felügyeleti eljárások keretében – zárta közleményét a Roszatom.

Lehet, hogy végleg befellegzett Paks II-nek

Nem ez az első eset, hogy éles üzenetváltás rajzolódik ki a Paks II. atomerőmű körül. A Roszatom vezérigazgatójának legutóbbi közlése szerint a beruházás felgyorsult és a projekt a magyar megrendelővel egyeztetett terv szerint halad,

így minden további csúszás az ország fejlődésére és a lakosság jólétére is hatással lehet.

Magyar Péter miniszterelnök ehhez képest a múlt pénteki sajtótájékoztatóján a beruházás teljes körű átvilágításáról beszélt, és azt állította, hogy a projekt költségei már az eredeti összeg duplájára rúghatnak.

A kormányfő szerint a határidők biztosan nem tarthatók. Magyar Péter a sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy bár a Roszatom vezetőjének friss állításaival még nem találkozott, de erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad.

Hangsúlyozta, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek” – fogalmazott a miniszterelnök.

Szavait nehéz másképp értelmezni, minthogy akár az is benne van a pakliban, hogy végül szerződést bont az állam a Roszatommal. Ehhez jött most apropónak az oroszok egyiptomi balhéja.

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