Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására, a Roszatom részletes nyilatkozatot tett az egyiptomi balhéról: erre most nagyon figyelnie kell a Tisza-kormánynak

Hivatalos közleményben reagált az orosz atomóriás a Paks II-vel összefüggésbe hozott egyiptomi atomerőmű botránya kapcsán. A nyilatkozatot a Roszatom a Világgazdaságnak is eljuttatta.

Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására: erre most nagyon figyelnie kell a Tisza-kormánynak / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt hétfőn, a magyarországi Paks II. atomerőművet építő, orosz állami irányítás alatt álló vállalatot

biztonsági,

védelmi

és mérnöki hiányosságokkal

vádolták meg egy másik, egyiptomi projektje kapcsán, amely beruházásnál ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a paksi bővítés során is. Külön említést érdemel, hogy az ügyet az EU legbefolyásosabb politikai lapja, a Politico hozta nyilvánosságra. Az újság kifejezetten az új magyar atomerőmű kockázatait hangsúlyozta a cikkben, úgy keretezve az állítólagos botrányt, mint ami alapjaiban kérdőjelezi meg Paks II. megépítését.

Nem véletlenül.

Miután Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, és Európa átfogó szankciókat vezetett be az országgal szemben, a Roszatom igyekezett meggyőzni az európai kormányokat arról, hogy továbbra is megbízható és hozzáértő szereplője a nukleáris energiapiacnak. A biztonsági szabályok megsértésével kapcsolatos vádak azonban tovább erősíthetik a Kreml ellenőrzése alatt álló vállalat európai uniós tevékenységével kapcsolatos, már eddig is meglévő aggályokat.

A Politico birtokába jutott belső dokumentumokból az derül ki, hogy egy június 4-i keltezésű, bizalmas minősítésű, a Roszatom egyik vezetőjének címzett levélben az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (Nuclear Power Plants Authority) több reaktorblokkot érintő hibákról, valamint a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről számol be az El-Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A levél a projekt egyik tisztviselője részéről szándékos gondatlanságot is említ.

Teljes üzembe helyezését követően az El-Dabaa komplexum négy, orosz tervezésű nukleáris reaktorblokkból áll majd, az egyiptomi nukleáris hatóság felügyelete alatt. A hatóság Roszatomnak küldött levelében az intézmény egyik tisztviselője azt írta, hogy a még építés alatt álló reaktorblokkoknál már most hibák jelentkeztek.