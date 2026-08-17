Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására, a Roszatom részletes nyilatkozatot tett az egyiptomi balhéról: erre most nagyon figyelnie kell a Tisza-kormánynak
Hivatalos közleményben reagált az orosz atomóriás a Paks II-vel összefüggésbe hozott egyiptomi atomerőmű botránya kapcsán. A nyilatkozatot a Roszatom a Világgazdaságnak is eljuttatta.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt hétfőn, a magyarországi Paks II. atomerőművet építő, orosz állami irányítás alatt álló vállalatot
- biztonsági,
- védelmi
- és mérnöki hiányosságokkal
vádolták meg egy másik, egyiptomi projektje kapcsán, amely beruházásnál ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a paksi bővítés során is. Külön említést érdemel, hogy az ügyet az EU legbefolyásosabb politikai lapja, a Politico hozta nyilvánosságra. Az újság kifejezetten az új magyar atomerőmű kockázatait hangsúlyozta a cikkben, úgy keretezve az állítólagos botrányt, mint ami alapjaiban kérdőjelezi meg Paks II. megépítését.
Nem véletlenül.
Miután Oroszország 2022-ben megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, és Európa átfogó szankciókat vezetett be az országgal szemben, a Roszatom igyekezett meggyőzni az európai kormányokat arról, hogy továbbra is megbízható és hozzáértő szereplője a nukleáris energiapiacnak. A biztonsági szabályok megsértésével kapcsolatos vádak azonban tovább erősíthetik a Kreml ellenőrzése alatt álló vállalat európai uniós tevékenységével kapcsolatos, már eddig is meglévő aggályokat.
A Politico birtokába jutott belső dokumentumokból az derül ki, hogy egy június 4-i keltezésű, bizalmas minősítésű, a Roszatom egyik vezetőjének címzett levélben az egyiptomi Atomerőművi Hatóság (Nuclear Power Plants Authority) több reaktorblokkot érintő hibákról, valamint a nukleáris biztonsági kultúra megsértéséről számol be az El-Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A levél a projekt egyik tisztviselője részéről szándékos gondatlanságot is említ.
Teljes üzembe helyezését követően az El-Dabaa komplexum négy, orosz tervezésű nukleáris reaktorblokkból áll majd, az egyiptomi nukleáris hatóság felügyelete alatt. A hatóság Roszatomnak küldött levelében az intézmény egyik tisztviselője azt írta, hogy a még építés alatt álló reaktorblokkoknál már most hibák jelentkeztek.
„Ismét súlyos betonhibák jelentkeztek, többek között üregek a 4. blokk fémburkolata mögött; hibák az 1., 2. és 3. blokk alaplemezeiben, amelyek kijavítása egy évet vett igénybe; valamint hibák a 4. blokk reaktorépületének hengeres falában kialakított cellás szerkezetben” – áll a levélben.
Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy a betonozást nem a Roszatom végzi, hanem egy másik vállalat.
Ez a paksi projektnél is így történik.
Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására
A Roszatom most azonban részletesen cáfolta a magyar médiában ma megjelent, a már idézett Politico cikk alapján közzétett álltásokat. Hangsúlyozták, hogy a cikkben szereplő állítások egyikét sem erősítették meg az egyiptomi projekt által előírt
- szerződéses,
- műszaki
- és felügyeleti eljárások
keretében. "Az El Dabaa atomerőmű építési projekt az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatósággal (NPPA) kötött EPC-szerződés alapján valósul meg. A projekt megvalósítása mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozó Hatóságnak (ENRRA) folyamatos felügyeletével történik" – húzták alá.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság politikai vezetésének, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetősége a projektet folyamatosan figyelemmel kísérik, részt vesznek a projekt kulcsfontosságú etapjain és tanúsítják a magas szintű munkaszervezést, a minőségirányítási rendszert és biztonsági kultúrát.
A legutóbbi ilyen esemény az El-Dabaa Atomerőmű 2. blokk reaktortartályának ünnepélyes beemelése volt, amelyen
- az Egyiptomi Arab Köztársaság miniszterelnöke,
- a Roszatom Állami Vállalat vezetőségének tagjai
- és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója is részt.
Ez a mérföldkő a tervezettnél korábban valósult meg. A Roszatom állami vállalat, a fővállalkozó Atomsztrojexport vállalat, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatóság (NPPA) továbbra is szorosan együttműködik a stratégiai partnerség jegyében.
A projektet közös orosz-egyiptomi szakértői csoportok valósítják meg, amelyek jártasok a tervezési, kivitelezési, minőségbiztosítási, üzembe helyezési előkészítési és szabályozási ügyekben. A cikkben szereplő állítások egyikét sem erősítették meg a projekt által előírt szerződéses, műszaki és felügyeleti eljárások keretében – zárta közleményét a Roszatom.
Lehet, hogy végleg befellegzett Paks II-nek
Nem ez az első eset, hogy éles üzenetváltás rajzolódik ki a Paks II. atomerőmű körül. A Roszatom vezérigazgatójának legutóbbi közlése szerint a beruházás felgyorsult és a projekt a magyar megrendelővel egyeztetett terv szerint halad,
így minden további csúszás az ország fejlődésére és a lakosság jólétére is hatással lehet.
Magyar Péter miniszterelnök ehhez képest a múlt pénteki sajtótájékoztatóján a beruházás teljes körű átvilágításáról beszélt, és azt állította, hogy a projekt költségei már az eredeti összeg duplájára rúghatnak.
A kormányfő szerint a határidők biztosan nem tarthatók. Magyar Péter a sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy bár a Roszatom vezetőjének friss állításaival még nem találkozott, de erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad.
Hangsúlyozta, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek” – fogalmazott a miniszterelnök.
Szavait nehéz másképp értelmezni, minthogy akár az is benne van a pakliban, hogy végül szerződést bont az állam a Roszatommal. Ehhez jött most apropónak az oroszok egyiptomi balhéja.