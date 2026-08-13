Eddig bírta a Roszatom, figyelmeztetést adtak ki Paks II miatt: itt már a lakosság jóléte a tét, nem lehet tovább húzni – „várjuk, de nem keres minket a kormány!"

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az orosz sajtónak adott 2026. augusztus 13-i, csütörtöki nyilatkozatában részletesen beszélt a Paks II. Atomerőmű projekt helyzetéről és kitért a magyar féllel folytatott együttműködésre is.

Alekszej Lihacsov két éve a helyszínen ellenőrizte a Paks II projektet/Fotó: Horváth Lilla



A paksi építkezés felgyorsult, a Roszatom tartja magát a projekt magyar megrendelőjével egyeztetett tervhez – válaszolt orosz újságíróknak Alekszej Lihacsov, a társaság vezérigazgatója ma (augusztus 13-án.) Emlékeztetett, hogy februárban megtörtént az első betonöntés a paksi 5. blokk reaktorépületének alapozásán. „Az alapozás 80 százalékban már elkészült, eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe” - mondta. Ez annyi beton, amennyi hét olimpiai úszómedence térfogatának fel meg. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél előtt befejeződik.

Pörög Paks II. berendezéseinek gyártása

Ismertette, hogy ütemesen, a terv szerint zajlanak a 6. blokk földmunkái is a reaktorépület munkagödrének kialakítása érdekében. Az év végéig előkészítik ennek a blokknak az első betonöntését is. Közben gyártják az új atomerőmű berendezéseit. Ezek közül az első nagyméretűt, a 730 tonnás zónaolvadék csapdát már 2024. augusztus 1-jén leszállították az építkezésre. A Roszatom gyáraiban készülnek mindkét blokk reaktorai is. Ezen belül az 5. blokk reaktortartályának részegységei már teljesen készek, hanarosan indulhat az összeszerelés.

A 6. blokk reaktortartály részegységeinek gyártása is az előre meghatározozott rendben halad. A turbinákat a francia Alstom cég szállítja a hozzá tartozó berendezésekkel együtt. A turbinák gyártása 2025. áprilisában kezdődött a franciaországi Belfort-ban.

A Paks II. Atomerőmű építése nemzetközi projekt. A munkában orosz és magyar vállalatok mellett

amerikai,

cseh,

francia,

holland,

német,

osztrák,

svájci,

szlovák,

és török

vállalatok is részt vesznek. A beruházáson jelenleg mintegy 500 ember dolgozik.

Együttműködik a Paks II új vezetése és a Roszatom csapata

„Ami a második, a magyar féllel folytatott együttműködésre vonatkozó kérdést illeti, egy hónapja a magyar megrendelő, (a Paks II. Atomerőmű Zrt.) vezetősége megváltozott. Munkakapcsolatot létesítettünk az új vezetőséggel, és együttműködünk. Ami pedig az új magyar kormánnyal folytatott interakciót illeti: ahogy korábban is jeleztük, készen állunk a párbeszédre, ahogy arra is, hogy tényszerű és számszerűsíthető válaszokat adjunk a magyar kormány minden kérdésére. Eddig nem kaptunk megkeresést” – mondta Alekszej Lihacsov. Így folytatta: „Ma számos nyilatkozatot és különféle közlést látunk a magyar médiában a projekttel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a magyarországi energiabiztonságról és az atomenergia szerepéről szóló párbeszéd pragmatikus és konstruktív mederben fog zajlani. Az ország fejlődése a lehető leggyorsabb választ igényli a gazdaságot érintő energetikai kihívásokra” - tette hozzá.