Deviza
EUR/HUF363,11 -0,07% USD/HUF314,76 -0,09% GBP/HUF424,81 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,24 -0,08% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 -0,03% EUR/HUF363,11 -0,07% USD/HUF314,76 -0,09% GBP/HUF424,81 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,04% PLN/HUF84,24 -0,08% RON/HUF69,32 -0,1% CZK/HUF15 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Roszatom
Paks II. Zrt.
paksi atomerőmű
Paraméter
Alekszej Lihacsov

Eddig bírta a Roszatom, figyelmeztetést adtak ki Paks II miatt: itt már a lakosság jóléte a tét, nem lehet tovább húzni – „várjuk, de nem keres minket a kormány!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szakértők szerint a Paks II. Atomerőmű projekt bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlenül hatna az egész ország fejlődésére, és a lakosság jólétére is” – hangsúlyozta a Roszatom vezérigazgatója orosz újságírók előtt. Részlezte a beruházás mai állását, de arról nem tudott beszámolni, hogy a magyar illetékesek reagáltak volna arra, hogy három hónapja egyeztetést kínált a Paks II beruházásról.
B. H. L.
2026.08.13, 15:24
Frissítve: 2026.08.13, 15:25

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az orosz sajtónak adott 2026. augusztus 13-i, csütörtöki nyilatkozatában részletesen beszélt a Paks II. Atomerőmű projekt helyzetéről és kitért a magyar féllel folytatott együttműködésre is.

Paks II
Alekszej Lihacsov két éve a helyszínen ellenőrizte a Paks II projektet/Fotó: Horváth Lilla 


A paksi építkezés felgyorsult, a Roszatom tartja magát a projekt magyar megrendelőjével egyeztetett tervhez – válaszolt orosz újságíróknak Alekszej Lihacsov, a társaság vezérigazgatója ma (augusztus 13-án.) Emlékeztetett, hogy februárban megtörtént az első betonöntés a paksi 5. blokk reaktorépületének alapozásán. „Az alapozás 80 százalékban már elkészült, eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe” - mondta. Ez annyi beton, amennyi hét olimpiai úszómedence térfogatának fel meg. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél előtt befejeződik.

Pörög Paks II. berendezéseinek gyártása

Ismertette, hogy ütemesen, a terv szerint zajlanak a 6. blokk földmunkái is a reaktorépület munkagödrének kialakítása érdekében. Az év végéig előkészítik ennek a blokknak az első betonöntését is. Közben gyártják az új atomerőmű berendezéseit. Ezek közül az első nagyméretűt, a 730 tonnás zónaolvadék csapdát már 2024. augusztus 1-jén leszállították az építkezésre. A Roszatom gyáraiban készülnek mindkét blokk reaktorai is. Ezen belül az 5. blokk reaktortartályának részegységei már teljesen készek, hanarosan indulhat az összeszerelés.

A 6. blokk reaktortartály részegységeinek gyártása is az előre meghatározozott rendben halad. A turbinákat a francia Alstom cég szállítja a hozzá tartozó berendezésekkel együtt. A turbinák gyártása 2025. áprilisában kezdődött a franciaországi Belfort-ban.

A Paks II. Atomerőmű építése nemzetközi projekt. A munkában orosz és magyar vállalatok mellett

  • amerikai,
  • cseh,
  • francia,
  • holland,
  • német,
  • osztrák,
  • svájci,
  • szlovák,
  • és török

vállalatok is részt vesznek. A beruházáson jelenleg mintegy 500 ember dolgozik.

Együttműködik a Paks II új vezetése és a Roszatom csapata

„Ami a második, a magyar féllel folytatott együttműködésre vonatkozó kérdést illeti, egy hónapja a magyar megrendelő, (a Paks II. Atomerőmű Zrt.) vezetősége megváltozott. Munkakapcsolatot létesítettünk az új vezetőséggel, és együttműködünk. Ami pedig az új magyar kormánnyal folytatott interakciót illeti: ahogy korábban is jeleztük, készen állunk a párbeszédre, ahogy arra is, hogy tényszerű és számszerűsíthető válaszokat adjunk a magyar kormány minden kérdésére. Eddig nem kaptunk megkeresést” – mondta Alekszej Lihacsov. Így folytatta: „Ma számos nyilatkozatot és különféle közlést látunk a magyar médiában a projekttel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a magyarországi energiabiztonságról és az atomenergia szerepéről szóló párbeszéd pragmatikus és konstruktív mederben fog zajlani. Az ország fejlődése a lehető leggyorsabb választ igényli a gazdaságot érintő energetikai kihívásokra” - tette hozzá.

“Szakértők szerint a Paks II. Atomerőmű építési projektjének bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlenül hatással lenne az egész ország fejlődésére, és a lakosság jólétére is” – hangsúlyozta a Roszatom vezérigazgatója.

Mit is jelent a főbb paraméterek felülvizsgálata?

Alekszej Lihacsov felvetése nem jelenthet mást, mint azt, hogy a beruházás nem az eredetileg leszerződött formában folytatódik. Korábbi célozgatások és találgatások szintjén itt az orosz társaság leváltására kell gondolnunk. A Világgazdaság a napokban sorra vette azokat a külföldi eseteket, amelyekben nem az eredeti kivitelező fejezte be a munkát. Jellemzően nem sikertörténetekről van szó, és van példa Finnországban parlagon maradt építkezésről is. (Ez utóbbiról annyi tudható, hogy a Roszatommal történt 2022-es szerződésbontás után hátrahagyott építmény pusztul, az anyaga korrodálódik, már aligha éesz belőle atomerőmű.)

Magyarországon egy kivitelezőváltás első lépésben további csúszást, a továbbikkban pedig műszaki kihívásokat és többletköltséget jelent. Lapunk arról is beszámolt, hogy bár a Paksi Atomerőmű hűtése problémássá vált a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, Paks II hűtése orosz tevezésű már egészen más elven alapul. Annyira máson, hogy amennyiben időben megépült volna, jelenleg is biztonságosan működne, és pótolná a piacon azt az áramot, amely onnan Paks I. kényszerű kiesése miatt hiányzik.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu