Paks II. már Putyin asztalára került, az orosz elnök tudni akarja, hogy áll a beruházás – de párbeszéd továbbra sincs

A magyar megrendelésre épülő két atomblokk azon 28 nagy, közepes, illetve kis teljesítményű egység közé tartozik, amelyeket az orosz Roszatom jelenleg kilenc országban épít. A Paks II. beruházás állásáról is beszámolt Alekszej Lihacsov, a társaság vezérigazgatója Vlagyimir Putyin orosz elnöknek augusztus 20-án. A megbeszélés egésze az orosz atomenergetika helyzetéről és terveiről folyt.

Paks II halad, de a beruházás folytatása nyitott/Fotó: Paks II. Zrt.

Volt mit átbeszélni Paks II. kapcsán

A hírből nem derül ki, hogy milyen részletességgel került terítékre, így az sem, hogy hogyan reagált az orosz elnök a Paks II beruházás kapcsán elhangzottakra. A két 1200 megawattos blokk építése ugyanis erősen késik. Az elsőt jelenleg alapozzák, a második esetében az alap munkagödrét alakítják ki. Az áprilisi kormányváltás után született egyik első jogszabály alapján pillanatnyilag is zajlik a a projekt átvilágítása, amely a beruházás kapcsán született szerződésekre, az építkezés költségeire fókuszál. A cél annak meghatározása, hogy milyen módon épüljön meg a magyarországi energiaellátás által nagyon várt atomerőmű. Korábban az őszre valószínűsítették az átvilágítás lezárását, de a jogszabály nem adott határidőt a munkának.

Az eddigi közlések alapján továbbra sincs párbeszéd az ügyben a magyar kormány illetékesei és az orosz fél között, egyeztetést - de válasz nélkül - csak a Roszatom kezdeményezett. A napi munka szintjén azonban együttműködik az orosz társaság a Paks II projektcég új vezetésével is.

A moszkvai tanácskozáson a Roszatom számára a paksihoz hasonló fontosságú beruházások sora került terítékre. Kínában például pont a megbeszélés idején kezdték meg a Roszatom által épített Tianwani atomerőmű 7. blokkjának üzembe helyezét.

Zajló projektek, új megállapodások

Magyarországon és Kínán kívül Indiában, Törökországban, Egyiptomban, Iránban, Bangladesben is zajlik a munka. Üzbegisztánban is megkezdődött az építkezés, ahol majd két nagy 1000 megawattos (MW), illetve két kis moduláris blokk épül. Kazahsztánban egyelőre a két VVER-1200-as blokk majdani helyét keresik.