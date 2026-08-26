Magyar Péter bejelentette: a vártnál hamarabb térhet vissza teljes kapacitásra a Paksi Atomerőmű

A tervezettnél korábban, várhatóan már szerda este eléri maximális teljesítményét a Paksi Atomerőmű – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A paksi blokkok visszakapcsolása az elmúlt napokban felgyorsult / Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

„Magyarország megcsinálta” – fogalmazott a miniszterelnök, aki megköszönte valamennyi résztvevő munkáját. A bejegyzésből további műszaki részletek nem derültek ki.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a paksi blokkok visszakapcsolása az elmúlt napokban felgyorsult. A 2-es blokk fokozatos felterhelése augusztus 10-én kezdődött meg, majd augusztus 24-én a 3-as blokk is visszatért névleges teljesítményére. A folyamat akkori ütemezése alapján augusztus 26-ra várták a mintegy 2000 megawattos összteljesítmény elérését.

Paks kiesése súlyos terhet rakott az országra

A Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna történelmi mélységű apadása miatt kellett fokozatosan csökkenteni. Július végére az 1-es és a 2-es blokkot visszaterhelték, a 3-as blokkot pedig teljesen leállították. Az erőmű termelése egy időre 1000 megawatt alá esett, miközben normál üzemben a négy blokk együttes teljesítménye megközelíti a 2000 megawattot.

A paksi termelés visszaesését jelentős villamosenergia-importtal kellett ellensúlyozni, ráadásul Magyarország gyakran éppen az esti csúcsidőszakban szorult külföldi áramra, amikor a piaci árak is a legmagasabbak voltak. Az erőmű fokozatos visszatérése ezért nemcsak ellátásbiztonsági, hanem komoly gazdasági kérdés is.

A teljes kapacitás elérése azt jelentené, hogy közel egy hónap után ismét mind a négy blokk névleges teljesítménnyel termelhet. A Paksi Atomerőmű normál körülmények között Magyarország villamosenergia-termelésének mintegy 40 százalékát biztosítja, és az ország áramfogyasztásának körülbelül egyharmadát fedezi.