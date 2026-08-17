Hibák a Paksi Atomerőműben: tizennyolc esemény egyetlen év alatt, és ebben voltak emberi mulasztások is – itt a tavalyi mérleg

A múlt évben 18 jelentésköteles esemény történt a Paksi Atomerőműben. Az elmúlt 10 évben ennél csak 2020-ban volt több (20 esemény) és egy alkalommal ugyanennyi. Az adatokat közzétévő Országos Atomenergia Hivatal (OAH) azonban kiemeli, hogy a 18 eseményből 17 skála alatti volt, ami a hétfokozatú nemzetközi INES veszélyességi skálán a nulla fokozatnak felelt meg. Az egyetlen, ezen kívüli esemény is 1-es fokozatot kapott, ez rendellenességet jelent, és sorozatos emberi hibák okozták. Egyes fokozatra a 2016-ig visszatekintő adatsorban nincs példa, ahogyan magasabbra sem.

Csupa nulla alatti esemény történt tavaly a Paksi Atomerőműben/Fotó: Kallus Gyorgy

A 18 eseményből négy a kiégett fűtőelemek pihentető medencéje hűtőkörének rendelkezésre állásához, három a főkeringtető szivattyúk mérőköreihez, három a szabályozó- és biztonságvédelmi rúd hajtásaihoz, egy villamos hibához, hét pedig emberi hibához köthető.

Az előz évi háromról hatra nőtt azon események száma, amelyek úgynevezett reaktorvédelmi működéshez vezettek, de egyszer sem kellett az adott reaktor működését azonnal leállítani. (Szemben az előző kilenc évből héttel.) Kicsit a munkavállalókat érő kollektív dózis is emelkedett (1,32-ről 1,4 sievert-re), de ez az érték továbbra is alacsonynak számít.

Pluszmunkát adott a paksi kazettatároló

Sem a Budapesti Kutatóreaktorban, sem a BME oktatóreaktorában nem történt jelentésköteles esemény, és nem hibásodott meg a biztonságvédelmi rendszer sem. Viszont a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) négy jelentésköteles esemény is volt. Tavaly egyébként egy sem, míg 2022-ben hat. Ez a tároló őrzi az atomerőmű elhasznált fűtőelemeit azok végleges tárolásáig.

A KKÁT-nák a következő hibák történtek:

Betároláskor egy tárolócső felülete több ponton megsérült, a helyszínen javították

Áttároláskor egy tömítőcső felületét több, kis sérülést találtak, szintén javították

Egy tárolócsőben nem tudták biztosítani az előírt nyomást

Az előző esemény miatt a KKÁT személyzete ellenőrzött további 48 tárolócsövet, hatnál határérték feletti szivárgást tapasztalt. A problémát tömítések hibái okozták.

Új feladaton dolgozik az atomhivatal

Miközben az OAH csapata mintegy tíz éve dolgozik egy olyan létesítmény, az új paksi atomerőmű engedélyezésén, amilyen feladata az azt megelőző néhány évtizedben nem volt, egy 2026 márciusi törvény további teendőket szabott számára. Ki kell alakítani a kis moduláris reaktorok (SMR) szabályozási környezetét. Ilyen létesítményekre az ország egyes térségeiben az iparosítással újként jelentkező, megnövekvő helyi energiaigény kielégítésére lehet szükség. E munka sajátossága az, hogy a hatósági szabályozásnak nem egy-egy létesítményre, hanem egy-egy olyan típusra kell vonatkoznia, amely, ha megkapja az engedélyt, akkor annak birtokában már további hasonló SMR-blokkok is épülhetnek. A típusengedélyezés olcsóbbá és gyorsabbá teheti az engedélyezést, azon túl a kivitelezést is.