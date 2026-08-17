Deviza
EUR/HUF362,32 -0,22% USD/HUF312,4 -0,44% GBP/HUF423,73 -0,3% CHF/HUF385,8 -0,08% PLN/HUF84,1 -0,23% RON/HUF69,14 -0,19% CZK/HUF14,97 -0,22% EUR/HUF362,32 -0,22% USD/HUF312,4 -0,44% GBP/HUF423,73 -0,3% CHF/HUF385,8 -0,08% PLN/HUF84,1 -0,23% RON/HUF69,14 -0,19% CZK/HUF14,97 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 356,26 -0,13% MTELEKOM2 612 -0,69% MOL4 974 +0,28% OTP46 060 +0,02% RICHTER12 920 -0,62% OPUS353 -0,57% ANY6 700 -1,49% AUTOWALLIS143,5 +0,35% WABERERS4 750 +0,42% BUMIX9 667,53 -0,15% CETOP5 043,54 +0,34% CETOP NTR3 218,35 -0,72% BUX150 356,26 -0,13% MTELEKOM2 612 -0,69% MOL4 974 +0,28% OTP46 060 +0,02% RICHTER12 920 -0,62% OPUS353 -0,57% ANY6 700 -1,49% AUTOWALLIS143,5 +0,35% WABERERS4 750 +0,42% BUMIX9 667,53 -0,15% CETOP5 043,54 +0,34% CETOP NTR3 218,35 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Orbán Győző
Paks
Magyar Péter

Óriási felajánlást tett a Paksi Atomerőmű miatt Orbán Viktor édesapja: levelet írt Magyar Péternek a terveiről – a miniszterelnök elszámoltatást ígér, „ez nem lesz az új búcsúcédula”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Levelet kapott a kormány Orbán Győzőtől, aki nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz – közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Paks megsegítése nem teheti semmissé az Orbán családhoz kötődő korábbi ügyeket.
VG
2026.08.17, 10:49

Orbán Győzőtől kapott levelet a kormány – jelentette be hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közlése szerint Orbán Viktor édesapja „hosszas noszogatás után” nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz.

Paks Dunaszentbenedek
Magyar Péter nem közölt részleteket arról, hogy az alapanyagot melyik vállalkozás biztosítaná, illetve mikor és milyen feltételekkel szállítanák Paksra / Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Magyar Péter a felajánlást Orbán Viktor horvátországi útjával állította szembe. Bejegyzésében azt írta, hogy miközben a korábbi miniszterelnök a válság idején luxusgépen érkezett Horvátországba nyaralni, édesapja levélben jelezte, hogy kész alapanyaggal segíteni a paksi beruházást. A kormányfő egy rövid, történelmi utalással zárta a bejegyzését:

Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula.

Magyar Péter ezzel arra utalt, hogy a felajánlás szerinte nem mentesíti az Orbán családot a korábban megfogalmazott politikai és gazdasági kritikák alól.

Korábban egy kavicsot is hiányolt Magyar Péter Paksról

A mostani bejelentést több nappal korábbi nyilvános üzengetés előzte meg. Magyar Péter augusztus 14-én azt közölte, hogy vállalkozásoktól és civilektől már több tucat felajánlás érkezett a paksi építkezéshez, Orbán Győző, Tiborcz István és Schmidt Mária azonban addig „egy kavicsot sem” ajánlott fel.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint más vállalkozások mellett a Strabag Zrt. és a KÉSZ Zrt. is ingyenes technológiai, szállítási vagy alapanyag-felajánlással segítené a munkálatokat.

Orbán Győző mostani levelének tartalmát, a felajánlott kő pontos mennyiségét és értékét Magyar Péter nem ismertette. Arról sem közölt részleteket, hogy az alapanyagot melyik vállalkozás biztosítaná, illetve mikor és milyen feltételekkel szállítanák Paksra. A felajánlással kapcsolatban Orbán Győző egyelőre nem tett közzé nyilvános nyilatkozatot. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu