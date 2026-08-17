Óriási felajánlást tett a Paksi Atomerőmű miatt Orbán Viktor édesapja: levelet írt Magyar Péternek a terveiről – a miniszterelnök elszámoltatást ígér, „ez nem lesz az új búcsúcédula”

Orbán Győzőtől kapott levelet a kormány – jelentette be hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közlése szerint Orbán Viktor édesapja „hosszas noszogatás után” nagy mennyiségű követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz.

Magyar Péter nem közölt részleteket arról, hogy az alapanyagot melyik vállalkozás biztosítaná, illetve mikor és milyen feltételekkel szállítanák Paksra / Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Magyar Péter a felajánlást Orbán Viktor horvátországi útjával állította szembe. Bejegyzésében azt írta, hogy miközben a korábbi miniszterelnök a válság idején luxusgépen érkezett Horvátországba nyaralni, édesapja levélben jelezte, hogy kész alapanyaggal segíteni a paksi beruházást. A kormányfő egy rövid, történelmi utalással zárta a bejegyzését:

Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula.

Magyar Péter ezzel arra utalt, hogy a felajánlás szerinte nem mentesíti az Orbán családot a korábban megfogalmazott politikai és gazdasági kritikák alól.

Korábban egy kavicsot is hiányolt Magyar Péter Paksról

A mostani bejelentést több nappal korábbi nyilvános üzengetés előzte meg. Magyar Péter augusztus 14-én azt közölte, hogy vállalkozásoktól és civilektől már több tucat felajánlás érkezett a paksi építkezéshez, Orbán Győző, Tiborcz István és Schmidt Mária azonban addig „egy kavicsot sem” ajánlott fel.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint más vállalkozások mellett a Strabag Zrt. és a KÉSZ Zrt. is ingyenes technológiai, szállítási vagy alapanyag-felajánlással segítené a munkálatokat.

Orbán Győző mostani levelének tartalmát, a felajánlott kő pontos mennyiségét és értékét Magyar Péter nem ismertette. Arról sem közölt részleteket, hogy az alapanyagot melyik vállalkozás biztosítaná, illetve mikor és milyen feltételekkel szállítanák Paksra. A felajánlással kapcsolatban Orbán Győző egyelőre nem tett közzé nyilvános nyilatkozatot.