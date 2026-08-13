Magyar Péter nem mondta ki, de szíve szerint leállítaná a Paksi Atomerőmű bővítését: lehet, hogy végleg befellegzett Paks 2-nek

„Nem igazán látom, hogy ők tartották volna a szerződéshez magukat” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatóján Paks 2 beruházásáról. Mint megírtuk, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója augusztus 13-án orosz újságíróknak beszélt részletesen a projekt állásáról. Azt hangsúlyozta, hogy az építkezés felgyorsult, és az orosz vállalat tartja magát a magyar megrendelővel egyeztetett ütemtervhez. Magyar Péter ezzel szemben a projekt előrehaladását jóval borúsabban ítéli meg: bár jelzése szerint Lihacsov állításaival még nem találkozott, mert Paks I. ügyei adnak a kormány számára teendőket, de azt mondta, csak olyan beruházás épülhet meg, ami a magyar emberek érdekeit szolgálja.

A Roszatom Paks II. kapcsán üzent, Magyar Péter miniszterelnök kitérő dodonai választ adott újságíróknak

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Paks II. előrehaladásról beszél a Roszatom-vezér

A Roszatom vezetője arról beszélt, hogy februárban megtörtént az első betonöntés az 5. blokk reaktorépületének alapozásánál. Az alapozás jelenleg mintegy 80 százalékos készültségű, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe. Ez nagyjából hét olimpiai úszómedence térfogatának felel meg. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél beállta előtt elkészül.

Magyar Péter a Paksi Atomerőmű körüli vízügyi műveletekről tartott friss sajtótájékoztatóján viszont arról beszélt, hogy bár a Roszatom vezetőjének friss állításaival még nem találkozott, de

erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az orosz vállalat valóban az Orbán-kormánnyal kötött megállapodásnak megfelelően halad.

Hangsúlyozta, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek” – fogalmazott a ma délutáni sajtótájékoztatón.

Ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva

– fogalmazott személyes helyszíni tapasztalataira hivatkozva, hozzátéve, hogy a beruházás eredeti határidejei már biztosan nem teljesülnek. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.