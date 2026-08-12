A végéhez közeleg Paks II. átvilágítása, meg kell hozni a nagy döntést – a kormány Pakson ül össze

Nyitott a két új paksi blokk építésének sorsa a beruházás még zajló átvilágításának kezdete óta. Az átvilágítás azért indult, mert az új kormány nem ismeri a kulcsrakész beruházás szerződésének titkos részleteit, túlárazást feltételez, a projekt pedig több évet késik. A két 1200 megawattos blokkból álló atomerőműnek legfeljebb 12 milliárd euróból, döntően orosz hitellel kellett volna megépülnie 2025-re, illetve 2026-ra. „Már elköltöttünk több ezer milliárd forintot, de csak két nagy betonteknőt látunk" – fogalmazott többször Magyar Péter miniszterelnök, akinek kormánya szerdán éppen Pakson ül össze.

Az egyik paksi gödör/Fotó: Paks II. Zrt.

A fővállalkozó orosz Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov ugyan már hónapokkal ezelőtt felajánlotta, hogy válaszol a beruházás kapcsán felmerülő kérdésekre, de eddig erre nem tartott igényt a magyar fél. A miniszterelnök nyilatkozatából következhet akár a Roszatommal kötött megállapodás felbontása is. Igaz, ezt korai feltételezni, amíg nem válnak ismertté az átvilágítás megállapításai, következtetései, illetve eldől, hogy talál-e az új kormány kifogásolni valót a projekt szerződéseiben.

És mi lesz utána?

Egyelőre csak várjuk, hogy a projekt átvilágítása alapján mire jut a kormány a Paks II folytatásának módjáról. Ha úgy dönt, hogy fel kell rúgni a megállapodást, akkor fel kell készülnie az ezzel járó, akár évekig is tartó pereskedésre.

Szerződésbontás esetén az egyik lehetőség az, hogy új kivitelező fejezi be építkezést. Ezzel egyúttal megnőne a kivitelezés időigénye (kivitelező-keresés, átadás-átvátel), és a csere műszakilag sem egyszerű. A Pakson már elvégzett munkát az adott létesítmény paramétereihez igazították, ha tehát oda más típusú blokkot szeretnének, az műszaki kockázattal, áttervezéssel, esetleg a hatalmas betonalap elbontásával jár.

Mindazonáltal van nemzetközi példa arra, hogy egy atomerőmű építését nem az fejezi be, aki elkezdte.

A szlovákiai Mohi Atomerőmű építését 1987-ben az orosz Atomenergoekszport kezdte, munka 1992-ben leállt, a 2002-ben indult befejezés az olasz Enelre és nemzetközi partnereire maradt.

Szintén az Atomenergoekszport volt kénytelen levonulni a bulgáriai Belenében folyó építkezésről, a munkát később a Roszatom leányvállalata, az Atomsztrojekszport folytatotta, de csak 2012-ig. Ez a projekt végleg leállt, a bolgár kormány most a Kozloduj Atomerőmű bővítésére fókuszál az amerikai Westinghouse-szal.

A romániai Cernavoda Atomerőművet a kanadai AECL tervezte és kezdte építeni. Néhány évig ez a beruházás is szünetelt, a megvalósítás az AECL és az olasz Ansaldo cégekre maradt.

Az iráni Busher Atomerőmű eredetileg a német Kraftwerk Union munkája volt, a leállás után új fővállalkozó a Roszatom elődje, a Minatom lett 1995-ben.

A szovjet technológiával kezdett, mintegy 80 százalékban már kész csehországi Temelíni Atomerőmű befejezését az amerikai Westinghouse és cseh beszállítók vették át.

Csakhogy mindez nehézségeket is okozott. A Mohi Atomerőmű esetében a kivitelezőváltás miatt a 3-as blokk csak 2023-ban kezdte meg a kereskedelmi üzemet, a 4-est még mindig építik. A Cernavodai Atomerőmű érintett blokkjainak az átadása is a tervezettnél később, 1996-ban, illetve 2007-ben történt még. A jelenleg tervezett 3-as és 4-es blokk befejezésére először a kínai CGN-vel tárgyaltak, végül amerikai, francia és kanadai konzorciummal állapodtak meg. A Busher Atomerőmű esetében az új orosz fővállalkozónak egy félig kész német konstrukcióba kellett integrálniuk az orosz VVER-1000-es technológiát. Viszont az sikerrel megtörtént.