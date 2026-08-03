Itt követheti élőben a paksi atomerőmű leállását – szomorú számsor mutatja a rideg valóságot

Bárki valós időben követheti, hogy mekkora teljesítménnyel működik a Paksi Atomerőmű utolsó üzemben maradt blokkja. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján folyamatosan frissülnek az adatok, miközben a Duna történelmi alacsony vízállása miatt már csak a 2-es blokk termel áramot.

Míg normál esetben négy blokk összesen 2000 megawatt villamos energiát állít elő Pakson, hétfő délután már csak egy működik / Fotó: Janos Kummer

Bárki által élőben követhető az OAH honlapján, hogy éppen mekkora elektromos teljesítménnyel működnek az atomerőmű blokkjai. A nyilvánosan elérhető adatok folyamatosan frissülnek, így valós időben látható az atomerőmű aktuális termelése.

Bármikor leállhat a Paksi Atomerőmű

Hétfő délutánra a négy paksi blokk közül már csak a 2-es blokk maradt üzemben. Az OAH adatai szerint ez 231 megawattos teljesítménnyel termel villamos energiát.

Normál üzemi körülmények között a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja működik, együttesen mintegy 2000 megawattos teljesítménnyel biztosítva a hazai villamosenergia-termelés jelentős részét.

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt azonban az erőmű hűtőrendszere működési korlátokba ütközött, ezért három blokkot fokozatosan leállítottak.

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közölte, hogy várhatóan az utolsó működő blokkot is le kell majd állítani. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy ez hétfőn - az egyik legnagyobb villamosenergia-fogyasztású napon - még elkerülhető lesz, így a magyar villamosenergia-rendszer egyelőre nem esik el további mintegy 240 megawattnyi termeléstől.

Az OAH élő adatai ezért különösen fontosak a következő órákban, hiszen ezekből azonnal látható lesz, ha az utolsó működő blokk teljesítménye tovább csökken, vagy teljesen leáll.