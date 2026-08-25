Itt a nagy bejelentés, vége az áramkrízishelyzetnek, visszavette koronáját Paks

Újra teljes teljesítménnyel kapacitással termel a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja. A létesítmény termelését azért kellett közel egy hónapja fokozatosan majdnem a nullára csökkenteni, mert a Duna alacsony vízszintje miatt nem lehetett megfelelően hűteni az atomerőmű blokkjait. A kiélezett helyzet részben annak köszönhetően múlt el, hogy ismét több víz érkezik a folyón, de elsősorban annak, hogy az időközben építeni kezdett fenékküszöb visszatart annyi vizet az atomerőmű közelében, ami lehetővé teszi a biztonságos hűtést.

Még nincs kész a paksi fenékküszöb, de az atomerőmű már felpöröghetett/Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Egy hónapja teljesített úgy a Paksi Atomerőmű, mint most

Ez a körülbelül egy hónaposra ütemezett, de jelen állás szerint a tervezettnél gyorsabban haladó beruházás tartós vízszintet ígér Paksnál, még alacsony vízszint esetén is. Ez azért fontos, mert azonfelül, hogy hamarosan újabb meleg és száraz napok érkeznek, a hosszabb távú időjárási trend alapján is alacsony vízállásra kell berendezkednie az atomerőműnek.

Azt, hogy szerdától teljes kapacitással termelhet az atomerőmű, már a múlt hét utolsó napjain előrevetítette a helyszínről rendszeresen bejelentkező Magyar Péter miniszterlnök. A teljes kapacitás közeli szinten ennél hamarabb, már augusztus 25-én kedden dél körül elérte a létesítmény. Délután 2 óra tájban már 1700 megawattos teljesítmény körül járt. Amikor csúcsra jár a 2000 megawattos erőmű, az mintegy 1800 megawatott jelent a gyakorlatban. A kedden elért vízszint már elég volt ahhoz, hogy helyreállt az áramellátás, a Mavir visszavonta a krízishelyzet-besorolást. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be.

Éppen jókor jött a paksi áram

Az ország villamosenergia-ellátásáról döntően importból, kisebb részben a hazai erőművek megnövelt termelését keresztül gondoskodtak a kérdéses időszakban az azért felelős vállalatok. Szerencsésnek tekinthető, hogy bőven érkezhett áram Európa minden részéből annak köszönhetően, hogy

forrás is volt elég,

a hazai villamosenergia-rendszer (VER) pedig össze van kapcsolva minden szomszédos ország hálózatával.

Kedvező volt az is, hogy adott órákban hétágra sütött a nap, vagyis sok áramt termeltek a naperőművek, és a közelmúlt években telepített ipari energiatárolók is besegíthettek a VER egyensúlyának fenntartásába. A felsoroltak miatt a Világgazdaság egyes piaci forrásai szerint a paksi teljesítménycsökkenés nem is okozott akkora áramellátási problémát, mint amekkorának azt kikiáltották.