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áramtermelés
Kapitány István
krízishelyzet
fenékküszöb
MVM Paksi Atomerőmű

Itt a nagy bejelentés, vége az áramkrízishelyzetnek, visszavette koronáját Paks

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mavir Zrt. visszavonta az áramellátás krízishelyzeti besorolását, miután a Paksi Atomerőmű ismét teljes kapacitással termel. A hírt Kapitány István gazdsági és energetikai miniszter jelentette be. Csütörtökön újra csökkenhet a Duna vízszintje Paksnál.
B. H. L.
2026.08.25, 14:50

Újra teljes teljesítménnyel kapacitással termel a Paksi Atomerőmű mind a négy blokkja. A létesítmény termelését azért kellett közel egy hónapja fokozatosan majdnem a nullára csökkenteni, mert a Duna alacsony vízszintje miatt nem lehetett megfelelően hűteni az atomerőmű blokkjait. A kiélezett helyzet részben annak köszönhetően múlt el, hogy ismét több víz érkezik a folyón, de elsősorban annak, hogy az időközben építeni kezdett fenékküszöb visszatart annyi vizet az atomerőmű közelében, ami lehetővé teszi a biztonságos hűtést.

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Még nincs kész a paksi fenékküszöb, de az atomerőmű már felpöröghetett/Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Egy hónapja teljesített úgy a Paksi Atomerőmű, mint most 

Ez a körülbelül egy hónaposra ütemezett, de jelen állás szerint a tervezettnél gyorsabban haladó beruházás tartós vízszintet ígér Paksnál, még alacsony vízszint esetén is. Ez azért fontos, mert azonfelül, hogy hamarosan újabb meleg és száraz napok érkeznek, a hosszabb távú időjárási trend alapján is alacsony vízállásra kell berendezkednie az atomerőműnek.

Azt, hogy szerdától teljes kapacitással termelhet az atomerőmű, már a múlt hét utolsó napjain előrevetítette a helyszínről rendszeresen bejelentkező Magyar Péter miniszterlnök. A teljes kapacitás közeli szinten ennél hamarabb, már augusztus 25-én kedden dél körül elérte a létesítmény. Délután 2 óra tájban már 1700 megawattos teljesítmény körül járt. Amikor csúcsra jár a 2000 megawattos erőmű, az mintegy 1800 megawatott jelent a gyakorlatban. A kedden elért vízszint már elég volt ahhoz, hogy helyreállt az áramellátás, a Mavir visszavonta a krízishelyzet-besorolást. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be.

Éppen jókor jött a paksi áram

Az ország villamosenergia-ellátásáról döntően importból, kisebb részben a hazai erőművek megnövelt termelését keresztül gondoskodtak a kérdéses időszakban az azért felelős vállalatok. Szerencsésnek tekinthető, hogy bőven érkezhett áram Európa minden részéből annak köszönhetően, hogy

  • forrás is volt elég,
  • a hazai villamosenergia-rendszer (VER) pedig össze van kapcsolva minden szomszédos ország hálózatával.

Kedvező volt az is, hogy adott órákban hétágra sütött a nap, vagyis sok áramt termeltek a naperőművek, és a közelmúlt években telepített ipari energiatárolók is besegíthettek a VER egyensúlyának fenntartásába. A felsoroltak miatt a Világgazdaság egyes piaci forrásai szerint a paksi teljesítménycsökkenés nem is okozott akkora áramellátási problémát, mint amekkorának azt kikiáltották. 

Viszont ma épp borús az ég: az ipari naperőművek délelőtt 10 óra óta kevesebb áramot adnak, délután pedig nagyjából egyfortma súllyal támaszkodhatunk a Mátrai Erőmű, a biomassza-erőművek és az energiatárolók áramára is. Még a kevés szélerőmű is pörög. Viszont a gázüzemű erőművek visszavonulót fújtak annak jeleként, hogy pillanatnyilag olcsóbban tudnak a kereskedők külföldről áramot vásárolni, mint a hazai gázerőművektől.

Az atomerőmű hűtése körüli viták azonban nem csitulnak, előterbe került a két új paksi blokk hűtése is. Sokakat, főleg azokat, akik nem ismerik Paks II tervezett hűtőrendszerét, jobban megnyugtatna a szép, nagy, betonból épült hűtőtornyok látványa.

 

 

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