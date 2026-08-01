A paksi atomerőmű rendkívüli bejelentésére ébredt az ország szombat reggel: hajnalban döntést kellett hoznia az MVM-nek a Duna miatt – leállt az utolsó blokk gépegysége
További rendkívüli intézkedések váltak szükségessé szombat hajnalban a paksi atomerőmű létesítményében – derült ki az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. friss tájékoztatásából.
Ebben arról számoltak be, hogy a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent.
A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.
Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák – zárta rövid közleményét a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága.
Hogy mindez a gyakoraltban mit jelent, azt nem részletezték. Arra sem tértek ki, hogy a komplett paksi atomerőmű leállítására a szombat hajnali fejleménynek, milyen hatása van.
Paksi atomerőmű leállítása
A legutóbbi információk szerint a paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban szükség lesz az atomerőmű további termelés-visszafogására és időleges teljes leállítására.
Jó hír viszont, hogy a péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű.
A paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett. A vízszint péntekre -124 centiméterre csökkent, és -134 centiméternél biztonsági okokból le kell állítani az erőművet.
A szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár -144 centiméterig is süllyedhet, rövid távon nem várható emelkedés.
Kritikus helyzetben nagyon kevés erőművi kapacitás áll rendelkezésre Magyarországon, a paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű marad, valamint az import.
A kieső paksi termelést importkapacitások növelésével pótolnák, a behozatal 3600-3800 megawattról akár 4500-5000 megawattra is felmehet. Az ország az összes szomszédos országból importál villamosenergiát.
Magyarország mintegy 90 napnyi kőolaj- és terméktartalékkal rendelkezik, de a stratégiai készletekhez csak nagyon óvatosan, végső esetben lehet hozzányúlni. A százhalombattai Mol kőolajfinomító, amely jelenleg 50 százalékos kapacitással működik a 2025. októberi tűz után, szeptember 20. körül térhet vissza teljes kapacitásra.
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Elvben hazai iparvállalatok sora függetlenítheti magát a Paksi Atomerőmű leállása miatti áramszűkétől, mert van saját naperőműve. Csakhogy pont abban a helyzetben vannak, mint az ország egésze: ha sötét van, ők is nézhetnek a naperőművük helyett más áramtermelő után.