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paksi atomerőmű
MVM Paksi Atomerőmű Zrt
duna
blokk
leállás

A paksi atomerőmű rendkívüli bejelentésére ébredt az ország szombat reggel: hajnalban döntést kellett hoznia az MVM-nek a Duna miatt – leállt az utolsó blokk gépegysége

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Nem lehetett tovább várni, 5:45-kor elrendelték. A paksi atomerőmű helyzetéről hamarosan további bejelentések várhatóak.
Hecker Flórián
2026.08.01, 08:10
Frissítve: 2026.08.01, 08:28

További rendkívüli intézkedések váltak szükségessé szombat hajnalban a paksi atomerőmű létesítményében – derült ki az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. friss tájékoztatásából.

paksi atomerőmű
Paksi atomerőmű: rendkívüli bejelentésre ébredt az ország szombat reggel / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Ebben arról számoltak be, hogy a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent.

A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.

Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák – zárta rövid közleményét a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága.

Hogy mindez a gyakoraltban mit jelent, azt nem részletezték. Arra sem tértek ki, hogy a komplett paksi atomerőmű leállítására a szombat hajnali fejleménynek, milyen hatása van.

Paksi atomerőmű leállítása

A legutóbbi információk szerint a paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban szükség lesz az atomerőmű további termelés-visszafogására és időleges teljes leállítására.

Jó hír viszont, hogy a péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű.

A paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett. A vízszint péntekre -124 centiméterre csökkent, és -134 centiméternél biztonsági okokból le kell állítani az erőművet.

A szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár -144 centiméterig is süllyedhet, rövid távon nem várható emelkedés.

Kritikus helyzetben nagyon kevés erőművi kapacitás áll rendelkezésre Magyarországon, a paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű marad, valamint az import.

A kieső paksi termelést importkapacitások növelésével pótolnák, a behozatal 3600-3800 megawattról akár 4500-5000 megawattra is felmehet. Az ország az összes szomszédos országból importál villamosenergiát.

Magyarország mintegy 90 napnyi kőolaj- és terméktartalékkal rendelkezik, de a stratégiai készletekhez csak nagyon óvatosan, végső esetben lehet hozzányúlni. A százhalombattai Mol kőolajfinomító, amely jelenleg 50 százalékos kapacitással működik a 2025. októberi tűz után, szeptember 20. körül térhet vissza teljes kapacitásra.

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Elvben hazai iparvállalatok sora függetlenítheti magát a Paksi Atomerőmű leállása miatti áramszűkétől, mert van saját naperőműve. Csakhogy pont abban a helyzetben vannak, mint az ország egésze: ha sötét van, ők is nézhetnek a naperőművük helyett más áramtermelő után.

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