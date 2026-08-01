A paksi atomerőmű rendkívüli bejelentésére ébredt az ország szombat reggel: hajnalban döntést kellett hoznia az MVM-nek a Duna miatt – leállt az utolsó blokk gépegysége

További rendkívüli intézkedések váltak szükségessé szombat hajnalban a paksi atomerőmű létesítményében – derült ki az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. friss tájékoztatásából.

Paksi atomerőmű: rendkívüli bejelentésre ébredt az ország szombat reggel / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Ebben arról számoltak be, hogy a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent.

A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.

Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák – zárta rövid közleményét a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága.

Hogy mindez a gyakoraltban mit jelent, azt nem részletezték. Arra sem tértek ki, hogy a komplett paksi atomerőmű leállítására a szombat hajnali fejleménynek, milyen hatása van.

Paksi atomerőmű leállítása

A legutóbbi információk szerint a paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén üzemel, de a folytatódó hőség és szárazság következtében csökkenő vízszint miatt a következő napokban szükség lesz az atomerőmű további termelés-visszafogására és időleges teljes leállítására.

Jó hír viszont, hogy a péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű.

A paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentett, mintegy 940 megawattos teljesítménnyel működik a névleges 2000 megawatt helyett. A vízszint péntekre -124 centiméterre csökkent, és -134 centiméternél biztonsági okokból le kell állítani az erőművet.

A szakértői előrejelzések szerint a vízszint akár -144 centiméterig is süllyedhet, rövid távon nem várható emelkedés.

Kritikus helyzetben nagyon kevés erőművi kapacitás áll rendelkezésre Magyarországon, a paksi atomerőmű kieső termelése után elsősorban a naperőművek, néhány gázüzemű erőmű marad, valamint az import.

A kieső paksi termelést importkapacitások növelésével pótolnák, a behozatal 3600-3800 megawattról akár 4500-5000 megawattra is felmehet. Az ország az összes szomszédos országból importál villamosenergiát.