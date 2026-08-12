Válságkezelés és ökológiai katasztrófa elkerülése – mi az a dunai fenékküszöb, amiről a miniszterelnök beszélt?

A kormány meghozta a paksi alacsony vízállás okozta problémákat hosszú távon kezelő beruházásokhoz és munkálatokhoz szükséges döntéseket, ezeket ismertette Magyar Péter miniszterelnök . 6 milliárd forint költségvetésű beruházást jelentett be, egy fenékküszöb azonnali építését, valamint két 80 méteres bárka odavezénylését. Irányított elsüllyesztésükre készülnek, ha szüksége lesz rá. A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.

Fenékküszöb építését jelentette be a Dunán Magyar Péter miniszterelnök, hogy elkerüljék a mostanihoz hasonló, alacsony vízállás okozta gondokat a Paksi Atomerőműnél. Fotó: Denes Martonfai

De mi az a fenékküszöb?

A fenékküszöb a folyómeder aljára, a folyó folyására merőleges telepített, alacsony vízi műtárgy. Építésével megemelhető a víz szintje. A fenékküszöböt úgy építik, hogy a folyó folyását ne akadályozzák meg, a halak is könnyen átjutnak rajta, és biztosított legyen a teher- és személyszállító hajók haladása.

A Duna esetében ez azért különösen fontos, mert a folyó magyarországi szakaszára alig érkezik hordalék, azt ugyanis visszatartják a Duna felsőbb szakaszain működő duzzasztók.

Hordalék nélkül a Duna közepe folyamatosan mélyül a széle befelé húzódik. Emiatt kevesebb víz kerülhet a Paksi Atomerőmű hűtőrendszerébe is. A fenékküszöb viszont fékezi, hogy tovább mélyüljön a meder közepe. Használatával visszatartható a Duna vizének egy része, stabilizálható a talajvízszint, mindez kedvez a környező élővilágnak is. A visszatartott víz szükség esetén oldalágakba, vízhiányos területekre is terelhető.

Hazai helyszínek

Magyarország legismertebb fenékküszöb-rendszere a Szigetközben található, Dunakiliti térségében. A Dunakiliti fenékküszöb a magyarországi folyómérnöki munka egyik legjelentősebb válságkezelő létesítménye, amely egy mesterségesen előidézett ökológiai katasztrófa elhárítására épült.

A közös főmederben a vízhozam a tizedére csökkent, ami miatt a hullámtéri mellékágak kiszáradtak, a talajvízszint zuhant, és a teljes ártéri ökoszisztéma az összeomlás szélére került.A gyors és hatékony válságkezelés érdekében a vízügyi szakemberek a Duna 1843-as folyamkilométerénél egy 75 ezer köbméter kőből álló keresztirányú gátat emeltek a mederbe. Ez a fenékküszöb eltorlaszolta a meder alsó részét, és az érkező alacsony vízhozamot több mint 4 méterrel duzzasztotta vissza.A megemelt vízszintnek köszönhetően a folyó elérte a szárazon maradt ágrendszerek beömlő pontjait.

A Duna vize így gravitációs úton, szivattyúzás nélkül újra beáramolhatott a Szigetköz mellékágaiba.

Ez a mérnöki beavatkozás sikeresen stabilizálta a talajvíz szintjét, visszahozta az életet a holtágakba, és tartósan rehabilitálta a térség egyedülálló élővilágát.