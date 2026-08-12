Válságkezelés és ökológiai katasztrófa elkerülése – mi az a dunai fenékküszöb, amiről a miniszterelnök beszélt?
A kormány meghozta a paksi alacsony vízállás okozta problémákat hosszú távon kezelő beruházásokhoz és munkálatokhoz szükséges döntéseket, ezeket ismertette Magyar Péter miniszterelnök . 6 milliárd forint költségvetésű beruházást jelentett be, egy fenékküszöb azonnali építését, valamint két 80 méteres bárka odavezénylését. Irányított elsüllyesztésükre készülnek, ha szüksége lesz rá. A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.
De mi az a fenékküszöb?
A fenékküszöb a folyómeder aljára, a folyó folyására merőleges telepített, alacsony vízi műtárgy. Építésével megemelhető a víz szintje. A fenékküszöböt úgy építik, hogy a folyó folyását ne akadályozzák meg, a halak is könnyen átjutnak rajta, és biztosított legyen a teher- és személyszállító hajók haladása.
A Duna esetében ez azért különösen fontos, mert a folyó magyarországi szakaszára alig érkezik hordalék, azt ugyanis visszatartják a Duna felsőbb szakaszain működő duzzasztók.
Hordalék nélkül a Duna közepe folyamatosan mélyül a széle befelé húzódik. Emiatt kevesebb víz kerülhet a Paksi Atomerőmű hűtőrendszerébe is. A fenékküszöb viszont fékezi, hogy tovább mélyüljön a meder közepe. Használatával visszatartható a Duna vizének egy része, stabilizálható a talajvízszint, mindez kedvez a környező élővilágnak is. A visszatartott víz szükség esetén oldalágakba, vízhiányos területekre is terelhető.
Hazai helyszínek
Magyarország legismertebb fenékküszöb-rendszere a Szigetközben található, Dunakiliti térségében. A Dunakiliti fenékküszöb a magyarországi folyómérnöki munka egyik legjelentősebb válságkezelő létesítménye, amely egy mesterségesen előidézett ökológiai katasztrófa elhárítására épült.
A közös főmederben a vízhozam a tizedére csökkent, ami miatt a hullámtéri mellékágak kiszáradtak, a talajvízszint zuhant, és a teljes ártéri ökoszisztéma az összeomlás szélére került.A gyors és hatékony válságkezelés érdekében a vízügyi szakemberek a Duna 1843-as folyamkilométerénél egy 75 ezer köbméter kőből álló keresztirányú gátat emeltek a mederbe. Ez a fenékküszöb eltorlaszolta a meder alsó részét, és az érkező alacsony vízhozamot több mint 4 méterrel duzzasztotta vissza.A megemelt vízszintnek köszönhetően a folyó elérte a szárazon maradt ágrendszerek beömlő pontjait.
A Duna vize így gravitációs úton, szivattyúzás nélkül újra beáramolhatott a Szigetköz mellékágaiba.
Ez a mérnöki beavatkozás sikeresen stabilizálta a talajvíz szintjét, visszahozta az életet a holtágakba, és tartósan rehabilitálta a térség egyedülálló élővilágát.
Egy másik stratégiai helyszín, amiről most beszélt Magyar Péter, a Duna Tolna és Bács-Kiskun vármegyei szakasza, Paks és Dunaszentbenedek között. Ezen a területen a rendkívül alacsony dunai vízállások közvetlenül veszélyeztetik a Paksi Atomerőmű hűtővíz-ellátását. A mederben kialakított fenékküszöb feladata, hogy a kritikus időszakokban is a szükséges minimális szint felett tartsa a folyó vízállását, garantálva az energiatermelés biztonságát és a nukleáris blokkok folyamatos hűtését.
A Duna mellett a Tisza vízrendszerében, különösen annak mellékfolyóin és csatornahálózatain is találkozhatunk hasonló szerkezetekkel, ahol a vízvisszatartás és az öntözővíz biztosítása a fő cél. A fenékküszöbök így egyszerre szolgálnak környezetvédelmi, ipari és mezőgazdasági célokat, fenntartva az egyensúlyt az emberi szükségletek és a természetes vízi környezet megóvása között.
Azonnal elkezdődik a munka
Magyar Péter rendkívüli tájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. A miniszterelnök azzal kezdte a döntések ismertetését, hogy azonnal megvalósítható megoldást kellett találni, mert az előző kormány nem indított el semmilyen beruházást. Egybehangzó javaslat alapján holnap megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését, és elhelyeznek két bárkát.
Az előző kormányt hibáztatta, hogy nem indította el a szakemberek által kért beruházásokat. A miniszterelnök részletesen ismertette a fenékküszöb tervezésének és építésétnek menetrendjét. Elmondta a beruházás költségvetése 6 milliárd forint, az ország legjobb mérnökei és szakemberei vesznek részt benne, a jogi hátteret előkészítették.
A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. első körben 30 ezer majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.
A két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyezik, és szükség esetén elsüllyesztik, amivel 20 centiméter is emelhetik a vízszintet. Elmondta, a Duna teljes hosszán drámain alacsony a vízszint, egyelőre nincsen remény jelentős emelkedésre. Az előrejelzések szerint külső beavatkozás nélkül megint eléri a mínusz 140 centit, ami miatt megint felmerül az erőmű teljes leállítása. Érdemi csapadék nem várható, így hónapokig is fennállhat a probléma
Az atomerőmű kiesése 50 milliárd forintot jelent a költségvetés számára havonta.
A most elrendelt beruházásokkal a Paksi Atomerőmű folyamatos működését valószínűleg biztosítani tudják - ismertette. A honvédség és vízügy kirendelt emberei megkezdték a terep előkészítését, 100 honvédet jelölt ki a miniszter.